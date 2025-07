Vijest koja bi vas mogla uznemiriti! Omiljeni satiričar iznenadio objavom: 'Došlo je vrijeme za mentalni remont'

Omiljeni satiričar portala net.hr objavio je važnu vijest.

Siniša Mareković obavijestio nas je naime da do daljnjeg neće nasmijavati svoju vjernu publiku i nas u redakciji. Razlog je doduše opravdan.

Siniša koristi svoje zakonsko pravo na godišnji odmor stoga u idućim danima možete uživati u njegovoj retrospektivi radova. Vidno zabrinuti zbog nastale situacije, odmah smo ga kontaktirali za izjavu.

Njegov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Dragi čitatelji, došlo je opet to vrijeme u godini kada autor Komnetara ide na redovni mentalni remont. U tom periodu, koji će trajati do ponedjeljka 4.8. iskoristite priliku i podsjetite se na stvari s kojima smo se sprdali od prošlog ljeta, a bome bilo ih je dosta - od bojkota dućana do Dabrinog pucanja, od predsjedničkih izbora pa sve do Thompsonovog koncerta. Godina je stvarno bila puna inspiracije, ali sigurni smo da će i sljedeća, unatoč nedostatku bilo kakvih izbora, biti isto tako uzbudljiva… ipak živimo u Hrvatskoj u kojoj tema za satiru ne nedostaje", Siniša.

Dragi Siniša, lijep provod na godišnjem odmoru želi ti redakcija net.hr-a i tvoja vjerna publika.

Uživaj!