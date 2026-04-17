Dnevni horoskop, Vaga, 17. 04. 2026.

Ljubav: Harmonija će biti narušena sitnim neskladima. Bit će tražena ravnoteža između davanja i primanja. Neki odnosi će proći kroz test iskrenosti. Privlačnost će biti naglašena.

Posao: Suradnje će biti ključne za napredak. Moguće su promjene u odnosima s kolegama. Diplomacija će igrati važnu ulogu. Odluke će biti donesene uz oklijevanje.

Zdravlje: Unutarnja napetost mogla bi se odraziti na tijelo. Potreba za balansom bit će izražena. Umor će se pojaviti krajem dana. Opuštanje će donijeti olakšanje.