Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 17. 04. 2026.
Ljubav: Bit će naglašena potreba za pažnjom i priznanjem. U odnosima će se pojaviti neizrečene tenzije. Mogući su trenuci strasti koji će sve promijeniti. Ego će igrati važnu ulogu.
Posao: Bit će otvorene prilike za isticanje sposobnosti. Neki izazovi će testirati samopouzdanje. Suradnici će imati velika očekivanja. Moguće su iznenadne promjene planova.
Zdravlje: Energija će biti snažna, ali nestabilna. Moguće su nagle oscilacije raspoloženja. Tijelo će tražiti ravnotežu. Pretjerivanje bi moglo donijeti umor.
