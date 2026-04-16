Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 04. 2026.

Ljubav: Mogla bi doći prilika za novo poznanstvo ili neočekivani susret koji će probuditi uzbuđenje i želju za promjenom dosadašnje rutine u ljubavi. Osjetit će se potreba za slobodom. Emocije će biti vedre. Dan donosi dozu avanture.

Posao: Na poslovnom planu moglo bi doći do otvaranja novih mogućnosti kroz ideju koja će se pojaviti spontano, a koja bi mogla imati potencijal za daljnji razvoj. Neki planovi dobivaju podršku. Entuzijazam će biti naglašen. Napredak će biti vidljiv.

Zdravlje: Vitalnost bi mogla biti pojačana, ali će se istovremeno osjećati potreba za kretanjem i promjenom okruženja. Energija će biti dobra. Tijelo će tražiti aktivnost. Opće stanje bit će stabilno.