Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 04. 2026.

Ljubav: Tijekom dana moglo bi doći do razgovora koji će razjasniti jednu važnu situaciju u odnosu, a pritom bi neka iznenadna informacija mogla promijeniti tijek događaja i otvoriti prostor za nova emotivna iskustva. Moguće je i zanimljivo novo poznanstvo. Komunikacija će igrati ključnu ulogu. Osjećaji će se izražavati spontano.

Posao: Poslovni dan mogao bi biti ispunjen dinamikom i brojnim informacijama koje će pristizati iz različitih smjerova, dok će se od nekih odluka tražiti brza reakcija i prilagodba. Moguće je uključivanje u novi projekt. Bit će potrebno razlučiti važno od nevažnog. Tempo rada bit će ubrzan.

Zdravlje: Mentalni umor mogao bi se nakupiti zbog povećane aktivnosti i potrebe za stalnim praćenjem događaja, što će se posebno osjetiti u večernjim satima. Moguća je blaga iscrpljenost. Tijelo će tražiti predah. Kratki odmor donijet će olakšanje.