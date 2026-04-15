Dnevni horoskop, Lav, 15. 04. 2026.

Ljubav: U odnosima se pojavljuje potreba za priznanjem i pažnjom. Osjećaji se izražavaju intenzivnije. Primjećuje se dinamika koja donosi uzbuđenje. Neke situacije dobivaju dramatičan ton.

Posao: Ambicija je naglašena i vodi prema novim ciljevima. Uočava se želja za napretkom i dokazivanjem. Okolina prepoznaje trud i angažman. Dolazi do prilika za isticanje.

Zdravlje: Vitalnost je pojačana, ali zahtijeva ravnotežu. Pretjerivanje može donijeti iscrpljenost. Potrebno je usmjeriti energiju na pravi način. Tijelo traži ritam.