Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 04. 2026.
Ljubav: Intenzitet emocija bit će izražen. Neka skrivena istina mogla bi izaći na vidjelo. Odnosi će biti testirani. Privlačnost će biti snažna.
Posao: Fokus će biti na kontroli situacije. Promjene će se odvijati ispod površine. Intuicija će voditi kroz izazove. Rezultati će biti dugoročni.
Zdravlje: Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Moguća je unutarnja napetost. Bit će važna emocionalna ravnoteža. Osjećaj snage postupno će se stabilizirati.
