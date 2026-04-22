Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 22. 04. 2026.
Ljubav: Osjećaji će biti intenzivniji nego inače. Neka neizgovorena očekivanja mogla bi izaći na površinu. U odnosima će se tražiti stabilnost, ali i dublje razumijevanje. Iznenadni razgovor mogao bi promijeniti perspektivu.
Posao: Fokus će biti na materijalnoj sigurnosti. Nove ideje će se pojaviti, ali će zahtijevati dodatnu razradu. Suradnje će se pokazati korisnima, iako neće sve ići glatko. Bit će primijećena veća odlučnost u djelovanju.
Zdravlje: Tijelo će tražiti više odmora. Moguća je blaga iscrpljenost. Bit će važno uspostaviti ritam koji donosi stabilnost. Unutarnji balans postupno će se vraćati.
možda će te zanimati
kaportal /
Noćna intervencija karlovačkog HGSS-a: Izvlačili unesrećenog iz pet metara dubokog kanala
emedjimurje /
Danijel Košak iz Trnovca: “Želim obići sve punktove u što kraćem vremenu!”
RI PORTAL /
Med, rakije i likeri odnijeli nagradu: Kušaonica Tilia osvojila vrijedno priznanje
dubrovački dnevnik /
UTIJAVANJE NA HLADNO Ne čuju dobro
e zadar /
Objavljeni datumi upisa u gradske vrtiće
SiB /
Osijek procvjetao: Festival cvijeća i drveća oduševio tisuće posjetitelja
LA LIGA /
Real slavio protiv fenjeraša, Budmir promašio penal protiv Bilbaa
NE ŽELIMO VAS PRESTRAŠITI /
Golema psina pliva po Istri: Ima li morskih pasa u Jadranu više ili nam se samo čini?