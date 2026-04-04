Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 04. i 05. 04. 2026.
Ljubav: Emocije će biti duboke i suptilne. U odnosima će se tražiti razumijevanje. Neki osjećaji ostat će skriveni. Intuicija će biti snažna.
Posao: Fokus će biti na kreativnosti. Neki zadaci zahtijevat će maštovit pristup. Bit će prisutna potreba za povlačenjem. Inspiracija će dolaziti iznutra.
Zdravlje: Osjetljivost će biti naglašena. Tijelo će reagirati na emocije. Bit će važno pronaći mir. Energija će varirati.
Snovi i vizije: Snovi će biti vrlo živi. Pojavit će se simboli vode i dubine. Vizije će donositi snažne poruke. Granica između sna i jave bit će tanka.
