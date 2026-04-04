Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 04. 2026.
Ljubav: Intenzitet će biti naglašen. Emocije će se produbljivati. U odnosima će se otkrivati skrivene istine. Privlačnost će biti snažna.
Posao: Fokus će biti na kontroli i strategiji. Neki potezi bit će promišljeni. Bit će prisutna potreba za tajnovitošću. Rezultati će se pojaviti kasnije.
Zdravlje: Energija će biti snažna, ali iscrpljujuća. Bit će važno pronaći balans. Tijelo će reagirati na unutarnje napetosti. Potreban će biti odmor.
Snovi i vizije: Snovi će biti duboki i misteriozni. Pojavit će se simboli transformacije. Vizije će donositi snažne poruke. Intuicija će biti izuzetno izražena.
