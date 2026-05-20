Dnevni horoskop, Jarac, 20. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi dobit će ozbiljniji ton. Partnerove namjere postat će jasnije nego prije. Slobodni Jarčevi mogli bi privući osobu koja djeluje stabilno i pouzdano. Povjerenje će biti važnija tema od romantike.

Posao: Na poslu će biti naglašena odgovornost i potreba za disciplinom. Jedan projekt mogao bi zahtijevati dodatni trud. Financijske okolnosti postupno će se popravljati. Autoritet će biti posebno primijećen.

Zdravlje: Moguća je pojačana napetost u mišićima i kralježnici. Organizam će upozoravati na umor koji se dugo ignorirao. Kratki trenuci tišine donosit će veliko olakšanje. Večer će biti povoljna za oporavak energije.