Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 05. 2026.

Ljubav: Strasti će biti pojačane, ali i potreba za kontrolom emocija. Jedan pogled ili poruka mogli bi izazvati snažne reakcije. U vezama će biti prisutna ljubomora ili sumnja. Slobodni Škorpioni mogli bi započeti vrlo intrigantan kontakt.

Posao: Na poslovnom planu očekuje se važan razgovor iza zatvorenih vrata. Intuicija će jasno pokazivati kome se može vjerovati. Financijska pitanja dobit će ozbiljniji ton. Upornost će biti nagrađena.

Zdravlje: Psihički pritisak mogao bi utjecati na razinu energije. Organizam će tražiti više sna i odmora. Emotivne reakcije bit će snažnije nego inače. Večernji sati donose postupno smirivanje.