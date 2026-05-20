Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 05. 2026.

Ljubav: Komunikacija će igrati ključnu ulogu u odnosima. Jedan razgovor mogao bi promijeniti način gledanja na blisku osobu. Slobodne Blizance očekuje zanimljiv susret preko društvenih mreža ili poruka. Privlačnost će se razvijati brzo i nepredvidivo.

Posao: Na poslovnom planu bit će mnogo kretanja i informacija. Neočekivane promjene rasporeda mogle bi izazvati nervozu. Ipak, prilagodljivost će ponovno pokazati svoju vrijednost. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi ponuditi korisnu pomoć.

Zdravlje: Koncentracija će povremeno slabjeti zbog previše obaveza. Moguća je pojačana mentalna iscrpljenost. Tijelo će tražiti više svježeg zraka i odmora od ekrana. Večer donosi osjećaj smirenja.

