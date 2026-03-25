Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 25. 03. 2026.
Ljubav: Odnosi dobivaju dublju dimenziju. Povjerenje se gradi kroz male geste. Uočava se potreba za sigurnošću. Emocije su stabilne, ali intenzivne.
Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Financijske teme dolaze u prvi plan. Stabilnost se gradi strpljenjem. Ulaganja se razmatraju s oprezom.
Zdravlje: Osjeća se potreba za odmorom. Tijelo traži sporiji ritam. Napetost se oslobađa postupno. Unutarnji mir donosi snagu.
možda će te zanimati
