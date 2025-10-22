Vladavina škorpiona donosi financijsku sreću ovim znakovima: Novac im stiže na vrata

Ulazimo u jedno od najmoćnijih i najtransformativnijih razdoblja astrološke godine. Vladavina škorpiona, koja započinje 23. listopada i traje sve do 21. studenog, donosi intenzivnu energiju koja potiče duboke promjene, otkrivanje skrivenih istina i, za neke, značajan financijski napredak.

Ove godine, kozmičke karte su posebno naklonjene, jer stvaraju rijedak i povoljan veliki vodeni trigon između Marsa u Škorpionu, Saturna u Ribama i Jupitera u Raku.

Ova planetarna konfiguracija obećava lakši protok energije, pojačanu intuiciju i manje prepreka na putu do uspjeha. Dok svi mogu osjetiti val ove transformativne energije, astrolozi ističu četiri horoskopska znaka kojima se smiješi izvanredna financijska sreća.

Bilo da se radi o neočekivanim prilikama, isplativim ulaganjima ili plodovima napornog rada, zvijezde se slažu u njihovu korist. Otkrijte jeste li među sretnicima kojima sezona škorpiona donosi bogatstvo.

Škorpion: Vrijeme je za osobnu i financijsku transformaciju

Nije iznenađenje da su škorpioni na samom vrhu liste znakova kojima se smiješi financijski uspjeh. S ulaskom Sunca u njihov znak 22. listopada, zajedno s Merkurom i Marsom na početku sezone, sva svjetla reflektora usmjerena su upravo na njih.

Ovo razdoblje označava početak njihovog osobnog novog ciklusa, donoseći val duboke obnove, svježih početaka i transformativne energije. Idealno je vrijeme za postavljanje smionih ciljeva i pokretanje novih projekata, bilo da se radi o intenzivnoj osobnoj transformaciji, iscjeljenju starih trauma, pokretanju strastvenih solo pothvata ili strateškom planiranju dugoročne vizije.

Mars, jedan od vladajućih planeta škorpiona, koji boravi u njihovom znaku do 4. studenog, donosi im dodatnu energiju, odlučnost, snažan pogon i moć uvjeravanja, pokrećući novi dvogodišnji ciklus akcije i inicijative.

Uz to, završetak retrogradnog hoda Plutona, njihovog drugog vladajućeg planeta, 13. listopada, donosi povratak financijske jasnoće, dodatno potičući strateško planiranje.

Škorpioni su prirodno nadareni za strategiju i prepoznavanje skrivenih prilika. Njihova urođena intuicija je iznimno snažna i često se manifestira kao nepogrešiv "osjećaj u trbuhu" o ljudima i situacijama, što im daje značajnu prednost u financijskom svijetu. U kombinaciji s trenutnim planetarnim poticajem, ova intuicija čini ih magnetom za financijski uspjeh.

Osim instinkta, škorpioni su poznati po svojoj sposobnosti duboke analize i istraživanja složenih informacija. Oni spajaju svoju laserski preciznu intuiciju s analitičkim umom kako bi temeljito procijenili opcije ulaganja, istražujući tržišne trendove i performanse tvrtki prije donošenja odluka.

Početkom studenog, kada Mars prijeđe u njihovu drugu kuću novca, fokus se prebacuje izravno na financije, tako što obećava nove prilike za zaradu.

Mladi Mjesec 20. studenoga dodatno otvara vrata za nove financijske početke, a ovo je razdoblje u kojem njihova hrabrost za preuzimanje proračunatih rizika, potpomognuta strateškim financijskim upravljanjem, može donijeti izvanredne rezultate.

Foto: Shutterstock

Rak: Sreća u prilikama, partnerstvima i osobnom rastu

Za osjetljive Rakove, sezona škorpiona donosi snažan val pozitivne energije koji se širi na više ključnih životnih područja. S planetima u Škorpionu koji aktiviraju njihovu petu kuću - domenu ljubavi, kreativnosti, zabave i samoizražavanja - ovo je iznimno povoljno razdoblje za duboko emocionalno angažiranje i njegovanje vlastitih strasti.

Rakovi će osjetiti snažan poticaj za druženje, uživanje u životu i prepuštanje aktivnostima koje im donose radost i ispunjenje, bilo da se radi o umjetničkom izražavanju, romantičnim vezama ili njegovanju odnosa s djecom. No, sreća se ne zaustavlja samo na tome.

Jupiter, planet ekspanzije i sreće, nalazi se u njihovom znaku, tako što ih potiče da sanjaju veće snove, hrabro posežu za zvijezdama i vjeruju u neograničene mogućnosti koje im se otvaraju. Ovaj planetarni utjecaj dodatno pojačava njihovu prirodnu intuiciju i optimizam, usmjeravajući ih prema obilju.

Veliki vodeni trigon, rijetka i iznimno povoljna planetarna konfiguracija, posebno blagotvorno utječe na njihovu prvu kuću (osobnost i identitet), petu (ljubav, kreativnost i zabava) i devetu kuću (putovanja, visoko obrazovanje i širenje vidika). Ova sinergija stvara nevjerojatne prilike za sveobuhvatan osobni i profesionalni razvoj.

Rakovi, koji prirodno teže sigurnosti i stabilnosti, sada uče kako prepoznati i vrednovati svoje vrijeme, energiju i urođene talente, što će se izravno i pozitivno odraziti na njihovo financijsko stanje. Njihova urođena emocionalna inteligencija, sposobnost njegovanja i snažna intuicija postaju ključni aduti u poslovnom svijetu.

Mogu se pojaviti iznimno povoljne prilike za ulaganje u nekretnine, obiteljske poslove ili čak pokretanje kreativnih pothvata koji će se dugoročno pokazati izuzetno isplativima. Vrijeme je da prestanu skrivati svoju istinsku vrijednost i hrabro zakorače prema obilju koje im zvijezde sada nude.

Ribe: Karijera u usponu i kreativnost koja se isplaćuje

Sanjive ribe često posjeduju jedinstvenu sposobnost pretvaranja svoje bogate kreativnosti u konkretan prihod, a sezona škorpiona tu njihovu urođenu vještinu stavlja u prvi plan, tako što će otvoriti put prema iznimno unosnim poslovnim pothvatima.

Njihova maštovita i intuitivna priroda omogućuje im da briljiraju u područjima koja zahtijevaju jedinstvenu viziju i duboko empatično razumijevanje. Planeti u škorpionu tranzitiraju kroz njihovu devetu kuću, koja vlada putovanjima, visokim obrazovanjem i širenjem vidika, tako što donosi nova poznanstva, ugodne susrete i prilike za učenje koje mogu otvoriti vrata ne samo novim iskustvima, već i izravno unosnim poslovnim pothvatima.

Ribe se mogu istaknuti u kreativnim industrijama poput fotografije, grafičkog dizajna, animacije, arhitekture, ali i u inovativnom poduzetništvu, gdje njihovo "izvan okvira" razmišljanje pretvara probleme u profit. Njihova inventivnost može se manifestirati i u tehničkim područjima poput razvoja softvera ili web dizajna, kao i u iscjeliteljskim i uslužnim profesijama poput terapije ili savjetovanja, gdje njihova suosjećajnost dolazi do izražaja.

Jupiter u njihovoj petoj kući ljubavi i prijateljstva generira prilike za upoznavanje značajnih ljudi koji mogu biti ključni za njihov profesionalni razvoj, dok im Saturn u vlastitom znaku pomaže da ostanu prizemljeni i fokusirani na dugoročne ciljeve. Ribe su nadaleko poznate po svojoj empatiji i iznimnom razumijevanju tuđih potreba, a sada će tu sposobnost moći unovčiti kao nikada prije, gradeći snažne brendove i lojalnost klijenata kroz istinsku brigu.

Mladi Mjesec 20. studenog pada u njihovu desetu kuću karijere, tako što ih stavljaju u središte pozornosti i čini ovo razdoblje izuzetno plodnim za profesionalni napredak i značajnu financijsku nagradu.

Ovo je idealno vrijeme za pokretanje novih profesionalnih pothvata i postavljanje namjera vezanih uz karijeru i javni imidž, pri čemu će njihova intuicija služiti kao nepogrešiv vodič.

Dugoročna ulaganja sada se mogu početi isplaćivati, a financijski uspjeh može proizaći iz discipliniranih napora i pametnih investicija, postavljajući temelje za buduću stabilnost.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Naporan rad donosi neočekivane dobitke

Iako se blizanci možda ne čine kao očit izbor za vodeni trigon, s obzirom na to da nisu vodeni znak, sreća je i te kako na njihovoj strani. Njihova korist proizlazi iz indirektne aktivacije ključnih životnih područja kroz specifične planetarne položaje unutar trigona.

Planeti u škorpionu, uključujući Merkur (vladajući planet Blizanaca) i Mars, aktiviraju njihovu šestu kuću rada i zdravlja, tako što ih potiče na iznimnu produktivnost i usredotočenost na svakodnevne zadatke i rutine.

Sav trud koji sada ulože isplatit će se višestruko, pogotovo jer se sretni Jupiter nalazi u njihovoj drugoj kući novca, koja vlada financijama, osobnim resursima i vrijednostima, jačajući njihovo samopouzdanje i privlačeći značajne materijalne dobitke i stabilnost.

Ova konfiguracija omogućuje da se intuitivne i emocionalne energije vodenog trigona preusmjere u praktične i opipljive aspekte života blizanaca, tako što pretvaraju emocionalni protok u konkretne rezultate.

Ovo je idealno vrijeme kada blizanci mogu pokrenuti nove projekte koji zahtijevaju duboku emocionalnu angažiranost i intuitivno rješavanje problema, poboljšati radne navike s fokusom na detalje, ili čak započeti novi zdravstveni režim koji će im dati dodatnu energiju za ostvarenje ciljeva, usklađen s njihovim emocionalnim i duhovnim blagostanjem.

Veliki vodeni trigon povoljno utječe i na njihovu prvu kuću (osobnost i identitet), petu (ljubav, kreativnost i zabava) i devetu kuću (putovanja, visoko obrazovanje i širenje vidika), tako što olakšavaju put u područjima osobnog razvoja, ljubavi i učenja.

Financijske prilike mogu se pojaviti kroz partnerstva i unosne ugovore, posebno nakon 4. studenog kada Mars uđe u njihovu sedmu kuću, koja vlada odnosima i suradnjama.

Diplomacija i jasna komunikacija, prirodne snage blizanaca, bit će ključne u iskorištavanju ovih prilika.