Venera nasuprot Uranu donosi promjene: Djevice će gorjeti od strasti, blizanci će se zaljubiti

Venerina opozicija s Uranom donosi iznenadna i neočekivana odvajanja. Može doći do iznenadne promjene smjera kretanja, kao i promjena u odnosima, s obzirom da je aktivirana potreba za osjećajem slobode.

Stidljive osobe mogu sad nadrasti tu svoju osobinu i ponašati se avanturistički, samostalno pokrećući nova iskustva.

Ovan

Vašu eksplozivnost nije lako podnijeti. To vam donosi mnogo teškoća u ljubavnim odnosima. Doživljavate raznolika ljubavna iskustva. Od naglašeno strastvenih veza, do konfuznih odnosa sa slabim i ovisnim osobama koje se pokušavaju stopiti s vama.

Bik

U ljubavi ste ozbiljni, posesivni, nepokretni. Čekate da vam on ili ona sam(a) padne u krilo. Nespremni ste poduzeti nešto, potruditi se oko njega ili nje bilo čime napornijim od čekanja. Neskladni utjecaji Venere potenciraju raskide loših, starih i dotrajalih veza.

Blizanci

Lepršavi ste, znatiželjni, zaljubljivi u intelekt neke osobe, a ne u njezino tijelo. Privlači vas iskrenost i ljubav shvaćate ozbiljno i prema njoj se pažljivo odnosite. Najveća iskušenja doživljavate na planu suosjećanja s drugima. Život testira vaše humanitarne kvalitete.

Rak

Nepovjerljivi ste i sumnjičavi, izgubljeni u odnosu s autoritetima zbog podsvjesnog straha od sukoba. Trebali biste stabilizirati sebe i svoje osjećaje. Vaša zadaća je osamostaliti se, prepoznati svoje kvalitete, razvijati ih i ponuditi društvu na radost i zadovoljstvo.

Lav

Ljubav i brak traže prilagođavanje, zastajanje na mjestu dovoljno dugo da bi se prepoznale i partnerove želje i potrebe. Lavice su stabilne i sigurne, ali imaju seksualne teškoće zbog nailaženja na neodgovarajuće partnere, fizički manje zahtjevne od njih.

Djevica

Vaši ljubavni motivi prolaze kroz filter u vašoj glavi, koji vas nepogrešivo odvaja od onih koji vam ne odgovaraju. To ne znači da će seksa biti malo, već da će biti takav kakav vama odgovara: lagan, bezbrižan, slobodan i prepun razgovora. Da, i ne uvijek u krevetu.

Vaga

Strah od gubitka i nervne krize, upropaštavaju vam ljubavne prilike. Duboko usađena potreba za domom i stabilnim osjećajnim okruženjem utječe i na vaše okretanje k materijalnim vrijednostima. Obratite pažnju na svoju potrebu za kontrolom i manipulacijom.

Škorpion

Okruženi ste neobičnom karizmom koja privlači suprotni spol. Upućenost na probleme drugih ljudi pomoći će vam shvatiti pravu veličinu svojih vlastitih. Suosjećanje s onima koji su puno gore od vas prošli u životu izuzetna je terapija i pokretač duhovnog rasta.

Strijelac

Duboka mistična iskustva i iskustvo straha zaustavljaju vas pred vratima ljubavi. Vaša zadaća je dati oblik i strukturu svom životu i otpustiti lažnu sentimentalnost s kojom nikad ne možete biti u pravom doticaju. Potrebno vam je sidrište prije nego se potpuno opustite.

Jarac

U ljubavi ste vrlo stabilni i vjerni. Idealizirate ljubavnu vezu u kojoj se nalazite i strastveno se prepuštate osjećajima i ispunjavanju svojih dubokih želja. Strasti trebate transformirati u suosjećanje, duboku ljubav prema pojedincu proširiti na život u cjelini.

Vodenjak

Teško prihvaćate uobičajene stavove o braku i partnerstvu. Uvjereni ste da se može živjeti zajedno i bez formalnosti potpisivanja kod matičara. Planetarni utjecaji ukazuju na brojne i nagle promjene u vašem životu, koje će utjecati i na vaše veze s drugima.

Ribe

Izloženi ste dubokoj osjećajnosti. Ta ekstremna osjetljivost znači da možete biti lako povrijeđeni, iako ćete nastojati sakriti svoju ranjivost od očiju drugih. Ljubavi ćete pristupati s nježnošću i potrebom, ali i oprezom koji će ometati moguću dobru vezu.