Valentinovo im je omiljeni praznik: Ovi horoskopski znakovi uvijek se zaljubljuju preko ušiju

Bliži se Valentinovo, dan koji slavi ljubav u svim njezinim oblicima, a zvijezde nam šapuću da će ove godine romantična energija biti snažnija no ikad.

Dok se neki u ljubavne vode upuštaju oprezno i polako, postoje horoskopski znakovi koji se zaljubljuju strastveno, brzo i bez zadrške. Za njih je ljubav avantura u koju se skače glavom bez obzira, a leptirići u trbuhu poznat su im osjećaj.

Astrološki gledano, Valentinovo 2026. godine nosi posebnu čaroliju. Venera, planet ljubavi i ljepote, na sam Dan zaljubljenih ulazi u znak Riba, svoj najmoćniji položaj.

To stvara atmosferu bajkovite romantike, pojačane empatije i idealizacije, potičući nas da se prepustimo osjećajima. U takvom kozmičkom okruženju, četiri znaka zodijaka posebno dolaze do izražaja, spremni da izgube glavu za ljubavlju brže no što možete reći "volim te".

Ribe: Vječni sanjari zaljubljeni u fantaziju

Ako postoji znak koji živi za ljubav, to su ribe. Vladar riba je Neptun, planet mašte, snova i iluzija, zbog čega one ne vide osobu onakvom kakva jest, već onakvom kakva bi mogla biti u njihovoj savršenoj ljubavnoj priči.

Njihova srca su otvorena i prepuna suosjećanja, a kada osjete povezanost, predaju se u potpunosti, bez straha i kalkulacija. Za njih je zaljubljenost najljepše stanje postojanja.

Ove godine, s Venerom u njihovu znaku, ribe su glavni likovi romantične pozornice. Njihova intuicija je na vrhuncu, a sklonost da idealiziraju partnera jača je nego ikad.

Lako ih je osvojiti romantičnim gestama, poput rukom pisane pjesme ili večere uz svijeće, jer u takvim trenucima njihova fantazija postaje stvarnost. Ne treba im puno da se zaljube, dovoljan je jedan dubok pogled koji obećava bijeg od surove svakodnevice.

Foto: Shutterstock

Ovan: Impulzivni osvajači vođeni strašću

Kao prvi znak zodijaka, ovan u svemu vidi priliku za novi početak, a ljubav nije iznimka. Njima vlada Mars, planet akcije i strasti, što znači da u ljubavne odnose ulaze hrabro, brzo i bez previše razmišljanja o posljedicama.

Za ovna je ljubav uzbudljiva igra osvajanja. Kada im netko zapne za oko, ne čekaju ni trenutka, već odmah kreću u akciju, uvjereni da mogu osvojiti koga god požele.

Njihova zaljubljivost proizlazi iz potrebe za adrenalinom i uzbuđenjem. Dosada je njihov najveći neprijatelj, a romansa koja se sporo razvija jednostavno ih ne zanima.

Privlače ih samopouzdane i dinamične osobe koje mogu pratiti njihov tempo. Iako njihova strast može planuti jednako brzo kao što se i ugasi, kada se istinski zaljube, njihova odanost i energija su bezgranične.

Ove godine, utjecaj Saturna u njihovu znaku mogao bi njihovu poznatu impulzivnost usmjeriti prema sudbinskim susretima koji imaju potencijal prerasti u nešto ozbiljno i trajno.

Vaga: Beznadni romantičari u potrazi za skladom

Vagom vlada Venera, planet ljubavi, zbog čega se pripadnici ovog znaka često osjećaju nepotpuno bez partnera. One su zaljubljene u samu ideju ljubavi i neprestano teže harmoniji i skladu u dvoje.

Vage su beznadni romantičari koji brzo padaju na šarm, lijepe manire, promišljene darove i estetski ugodne situacije. Njima je partnerstvo prirodno stanje i aktivno traže osobu s kojom mogu dijeliti život.

Njihova sklonost brzom zaljubljivanju leži u želji da izbjegnu samoću i stvore savršeno uravnotežen odnos. Često se dogodi da se zaljube u sliku partnerstva koju su stvorile u glavi, a ne nužno u stvarnu osobu.

Međutim, njihova je predanost iskrena i učinit će sve kako bi veza uspjela. Privlače ih osobe koje su društvene, pravedne i koje cijene ljepotu, baš poput njih samih.

Foto: Shutterstock

Lav: Velikodušni dramatičari željni divljenja

Lavovi obožavaju biti u centru pažnje, a zaljubljenost im pruža upravo taj osjećaj, da su nekome cijeli svijet. Njihova velikodušna i topla priroda tjera ih da partnera od prvog trenutka obasipaju pažnjom, poklonima i komplimentima.

Za njih je ljubav velika drama s njima u glavnoj ulozi, a Valentinovo je savršena pozornica da pokažu svoju ljubav u punom sjaju.

Oni se zaljubljuju u osobu koja im uzvraća istim intenzitetom divljenja i koja prepoznaje njihovu posebnost. Potrebna im je publika, a zaljubljeni partner je najbolja publika koju mogu zamisliti.

Lavovi vole strastveno i cijelim srcem, a njihova odanost je neupitna sve dok osjećaju da su voljeni i cijenjeni. Ove godine zrače posebnim magnetizmom, privlačeći poglede gdje god se pojave i spremni su se prepustiti romansi koja im oduzima dah.