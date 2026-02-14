Valentinovo im je omiljeni praznik: Ovi horoskopski znakovi uvijek se zaljubljuju preko ušiju
Valentinovo 2026. donosi snažnu dozu romantike jer Venera ulazi u Ribe, a četiri horoskopska znaka zbog toga će se zaljubiti brže, jače i bez ikakvih kočnica
Bliži se Valentinovo, dan koji slavi ljubav u svim njezinim oblicima, a zvijezde nam šapuću da će ove godine romantična energija biti snažnija no ikad.
Dok se neki u ljubavne vode upuštaju oprezno i polako, postoje horoskopski znakovi koji se zaljubljuju strastveno, brzo i bez zadrške. Za njih je ljubav avantura u koju se skače glavom bez obzira, a leptirići u trbuhu poznat su im osjećaj.
Astrološki gledano, Valentinovo 2026. godine nosi posebnu čaroliju. Venera, planet ljubavi i ljepote, na sam Dan zaljubljenih ulazi u znak Riba, svoj najmoćniji položaj.
To stvara atmosferu bajkovite romantike, pojačane empatije i idealizacije, potičući nas da se prepustimo osjećajima. U takvom kozmičkom okruženju, četiri znaka zodijaka posebno dolaze do izražaja, spremni da izgube glavu za ljubavlju brže no što možete reći "volim te".
Ribe: Vječni sanjari zaljubljeni u fantaziju
Ako postoji znak koji živi za ljubav, to su ribe. Vladar riba je Neptun, planet mašte, snova i iluzija, zbog čega one ne vide osobu onakvom kakva jest, već onakvom kakva bi mogla biti u njihovoj savršenoj ljubavnoj priči.
Njihova srca su otvorena i prepuna suosjećanja, a kada osjete povezanost, predaju se u potpunosti, bez straha i kalkulacija. Za njih je zaljubljenost najljepše stanje postojanja.
Ove godine, s Venerom u njihovu znaku, ribe su glavni likovi romantične pozornice. Njihova intuicija je na vrhuncu, a sklonost da idealiziraju partnera jača je nego ikad.
Lako ih je osvojiti romantičnim gestama, poput rukom pisane pjesme ili večere uz svijeće, jer u takvim trenucima njihova fantazija postaje stvarnost. Ne treba im puno da se zaljube, dovoljan je jedan dubok pogled koji obećava bijeg od surove svakodnevice.
Ovan: Impulzivni osvajači vođeni strašću
Kao prvi znak zodijaka, ovan u svemu vidi priliku za novi početak, a ljubav nije iznimka. Njima vlada Mars, planet akcije i strasti, što znači da u ljubavne odnose ulaze hrabro, brzo i bez previše razmišljanja o posljedicama.
Za ovna je ljubav uzbudljiva igra osvajanja. Kada im netko zapne za oko, ne čekaju ni trenutka, već odmah kreću u akciju, uvjereni da mogu osvojiti koga god požele.
Njihova zaljubljivost proizlazi iz potrebe za adrenalinom i uzbuđenjem. Dosada je njihov najveći neprijatelj, a romansa koja se sporo razvija jednostavno ih ne zanima.
Privlače ih samopouzdane i dinamične osobe koje mogu pratiti njihov tempo. Iako njihova strast može planuti jednako brzo kao što se i ugasi, kada se istinski zaljube, njihova odanost i energija su bezgranične.
Ove godine, utjecaj Saturna u njihovu znaku mogao bi njihovu poznatu impulzivnost usmjeriti prema sudbinskim susretima koji imaju potencijal prerasti u nešto ozbiljno i trajno.
Vaga: Beznadni romantičari u potrazi za skladom
Vagom vlada Venera, planet ljubavi, zbog čega se pripadnici ovog znaka često osjećaju nepotpuno bez partnera. One su zaljubljene u samu ideju ljubavi i neprestano teže harmoniji i skladu u dvoje.
Vage su beznadni romantičari koji brzo padaju na šarm, lijepe manire, promišljene darove i estetski ugodne situacije. Njima je partnerstvo prirodno stanje i aktivno traže osobu s kojom mogu dijeliti život.
Njihova sklonost brzom zaljubljivanju leži u želji da izbjegnu samoću i stvore savršeno uravnotežen odnos. Često se dogodi da se zaljube u sliku partnerstva koju su stvorile u glavi, a ne nužno u stvarnu osobu.
Međutim, njihova je predanost iskrena i učinit će sve kako bi veza uspjela. Privlače ih osobe koje su društvene, pravedne i koje cijene ljepotu, baš poput njih samih.
Lav: Velikodušni dramatičari željni divljenja
Lavovi obožavaju biti u centru pažnje, a zaljubljenost im pruža upravo taj osjećaj, da su nekome cijeli svijet. Njihova velikodušna i topla priroda tjera ih da partnera od prvog trenutka obasipaju pažnjom, poklonima i komplimentima.
Za njih je ljubav velika drama s njima u glavnoj ulozi, a Valentinovo je savršena pozornica da pokažu svoju ljubav u punom sjaju.
Oni se zaljubljuju u osobu koja im uzvraća istim intenzitetom divljenja i koja prepoznaje njihovu posebnost. Potrebna im je publika, a zaljubljeni partner je najbolja publika koju mogu zamisliti.
Lavovi vole strastveno i cijelim srcem, a njihova odanost je neupitna sve dok osjećaju da su voljeni i cijenjeni. Ove godine zrače posebnim magnetizmom, privlačeći poglede gdje god se pojave i spremni su se prepustiti romansi koja im oduzima dah.