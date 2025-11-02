U studenom su čak tri planeta retrogradna, a jedan kreće direktno: Evo kakav nas kaos čeka

Studeni donosi intenzivno kozmičko razdoblje koje će nas potaknuti na duboku introspekciju i preispitivanje. Na nebu će se odvijati pravi astrološki ples - čak tri planeta bit će retrogradna, dok će četvrti, strogi Saturn, konačno krenuti direktno.

Merkur, Uran i Jupiter pozivaju nas da usporimo, osvrnemo se i reorganiziramo ključna područja života. Iako riječ "kaos" prva pada na pamet, ovo je zapravo prilika za dubinsko iscjeljenje i postavljanje čvršćih temelja za budućnost.

Što je retrogradnost i zašto je važna?

Prije nego što zaronimo u specifičnosti studenog, važno je razumjeti što retrogradnost zapravo znači. Nekoliko puta godišnje, čini se kao da planeti na nebu mijenjaju smjer i kreću unatrag.

Riječ je o optičkoj iluziji uzrokovanoj različitim brzinama kojima se Zemlja i drugi planeti kreću oko Sunca, slično kao kad na autocesti prestižete sporiji automobil i čini vam se da on ide unazad.

U astrologiji, međutim, ovaj fenomen ima dublje značenje. Dok se planet kreće retrogradno, njegova energija se okreće prema unutra.

Umjesto vanjskog djelovanja i napretka, pozvani smo na unutarnji rad. To je vrijeme za sve što počinje prefiksom "re": reviziju, reorganizaciju, razmišljanje, redefiniranje i ponovno povezivanje.

Iako retrogradna razdoblja, osobito Merkurovo, prati loša reputacija zbog kašnjenja i nesporazuma, ona su zapravo kozmički dar - prilika da zastanemo i provjerimo jesmo li na pravom putu.

Merkur u rikvercu: Vrijeme za oprez u komunikaciji

Najpoznatiji glasnik kaosa, Merkur, bit će retrogradan od 9. do 29. studenog. Njegov put bit će posebno dinamičan jer će se kretati kroz dva znaka.

Faza u Strijelcu (9. – 18. studenog)

Merkur započinje svoj retrogradni hod u optimističnom i ekspanzivnom Strijelcu. Energija strijelca potiče nas na velike ideje, filozofska promišljanja i planiranje budućnosti. Međutim, s retrogradnim Merkurom, ta energija može postati neoprezna.

Pripazite na ishitrene izjave, obećanja koja ne možete ispuniti i pretjeranu izravnost koja može povrijediti druge. Planovi za putovanja mogli bi naići na prepreke, stoga sve provjerite dvaput.

Faza u Škorpionu (18. – 29. studenog)

Nakon 18. studenog, Merkur se vraća u dubokog i intenzivnog škorpiona, čime će prebaciti fokus s vanjskih planova na unutarnji svijet.

Teme poput tajni, potisnutih emocija, financija i intimnih odnosa dolaze u prvi plan. Moguće je da na površinu isplivaju stari sukobi, zaboravljena sjećanja ili neriješene veze.

Iako ovo može biti neugodno, škorpionova energija traži potpunu iskrenost. Ovo je idealno vrijeme za rješavanje starih mentalnih obrazaca, prekidanje toksičnih veza i suočavanje s istinama koje ste izbjegavali.

Foto: Shutterstock

Uran i Jupiter: Revolucija vrijednosti i emocionalni rast

Dok Merkur stvara svakodnevne izazove, vanjski planeti Uran i Jupiter donose dublje, kolektivne promjene.

Uran se vraća u Bika

Uran, planet revolucije i iznenadnih promjena, nastavlja svoj retrogradni hod, a 7. studenog vraća se u znak Bika. Njegov utjecaj osjećamo kao unutarnji nemir koji nas tjera da preispitamo sve što smatramo stabilnim i sigurnim - financije, osobne vrijednosti i odnose.

Retrogradni Uran u Biku postavlja ključna pitanja: Živite li u skladu sa svojim pravim vrijednostima? Je li vaša potraga za materijalnom sigurnošću postala kavez?

Ovo je razdoblje za obradu velikih promjena koje su se dogodile i za pronalaženje nove, autentičnije definicije stabilnosti.

Jupiterov introspektivni put u Raku

Jupiter, planet rasta, sreće i mudrosti, započinje svoj retrogradni hod 11. studenog u osjećajnom znaku Raka. Dok direktni Jupiter širi horizonte, retrogradni Jupiter okreće ekspanziju prema unutra. U Raku, njegov fokus je na domu, obitelji, emocionalnim korijenima te osjećaju sigurnosti i pripadnosti.

Ovo je prilika da preispitate svoja najdublja uvjerenja i osobnu filozofiju. Možda ćete osjetiti da napredak prema ciljevima stagnira, ali ovo je zapravo ključno vrijeme za usavršavanje planova i jačanje emocionalnih temelja prije nego što ponovno krenete naprijed.

Foto: Shutterstock

Saturn kreće direktno: Vrijeme za provjeru stvarnosti

Kao da kozmička drama nije dovoljna, 27. studenog događa se važan preokret - Saturn, planet discipline, odgovornosti i strukture, završava svoj retrogradni hod u Ribama.

Nakon višemjesečnog preispitivanja granica, snova i duhovnih temelja, Saturnov direktni hod donosi svojevrsnu "provjeru stvarnosti". Odgovornosti dolaze u fokus, a iluzije se raspršuju.

Ovo je trenutak kada lekcije naučene tijekom retrogradnog razdoblja možemo primijeniti u praksi. Iz ovog tranzita izlazimo mudriji, prizemljeniji i spremniji za izgradnju održivih struktura u svom životu, kako onih materijalnih, tako i duhovnih.