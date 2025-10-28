Počinju se osjećati prvi signali retrogradnog Merkura: Ovim znakovima sprema se pravi kaos

Planet komunikacije, intelekta i putovanja, Merkur, ulazi u optimističan i pustolovan znak Strijelca 29. listopada 2025. godine. Ovaj tranzit donosi promjenu u kolektivnoj energiji, tako što će nas potaknuti da razmišljamo šire, tražimo dublji smisao i komuniciramo s više iskrenosti i entuzijazma.

No, ovaj put Merkurov ulazak u Strijelca ima posebnu težinu - događa se tijekom takozvane pred-retrogradne sjene, čime najavljuje posljednju Merkurovu retrogradnu fazu u 2025. godini koja počinje 9. studenog.

Ovo razdoblje stoga predstavlja jedinstven spoj ekspanzivne energije strijelca i introspektivne najave nadolazeće retrogradnosti. Pozvani smo da proširimo svoje horizonte, ali i da usporimo te obratimo pozornost na teme koje će se uskoro naći pod revizijom.

Dok će svi osjetiti ovaj pomak, četiri horoskopska znaka doživjet će ga najintenzivnije, čime se suočava s prilikama za rast, ali i izazovima koji zahtijevaju svjesnost.

Što donosi Merkur u filozofskom Strijelcu?

Kada brzi Merkur uđe u vatreni znak Strijelca, naš um se okreće od detalja prema "velikoj slici". Logika se spaja s filozofijom, a komunikacija postaje direktna, otvorena i ponekad brutalno iskrena. Strijelac ne voli uljepšavanje istine, pa nas ovaj tranzit potiče da kažemo što mislimo i mislimo što kažemo.

Raste želja za znanjem, putovanjima i učenjem kroz nova iskustva. Ovo je idealno vrijeme za upisivanje tečaja, planiranje putovanja ili jednostavno za duboke razgovore o smislu života.

Međutim, astrološki gledano, Merkur je u Strijelcu u "izgonu", što znači da se ne osjeća najugodnije. Njegova priroda usmjerena na činjenice i detalje može biti zasjenjena Strijelčevom sklonošću generaliziranju i idealizmu.

Zbog toga je važno pripaziti na preuveličavanje, davanje obećanja koja ne možemo ispuniti i zanemarivanje sitnica koje se kasnije mogu pokazati ključnima.

S obzirom na to da se nalazimo u pred-retrogradnoj sjeni, sve što sada započnemo, dogovorimo ili kažemo vjerojatno će biti predmet ponovnog razmatranja tijekom studenog.

Foto: Shutterstock

Znakovi na koje će tranzit najviše utjecati

Iako svi osjećamo kozmičke plime, neki će znakovi biti u samom središtu zbivanja. Prema astrološkim analizama, ovo su četiri znaka koja će najdublje osjetiti ulazak Merkura u Strijelca.

Strijelac

Nije iznenađenje da ćete vi, dragi strijelci, biti u samom epicentru kozmičkih zbivanja. Ulazak Merkura u vaš znak stavlja snažan reflektor na vaš identitet, način na koji se izražavate i kako vas svijet percipira. Vaš um bit će oštriji no ikad, prepun novih ideja i nezaustavljive želje da podijelite svoju istinu i filozofske uvide.

Ovo je iznimno snažno razdoblje za osobni rast i postavljanje novih, ambicioznih ciljeva, čime vas potiče da proširite svoje horizonte i istražite dublje istine. Međutim, kako se retrogradna sjena produbljuje upravo u vašem znaku, bit ćete pozvani na duboku introspekciju i preispitivanje - jesu li vaši ciljevi doista usklađeni s vašim najdubljim potrebama i autentičnim ja?

Svemir vas potiče da budete autentični u svom izražavanju, ali istovremeno i realni u svojim očekivanjima i planovima. S obzirom na vašu sklonost impulsivnoj komunikaciji, ključno je da budete izuzetno oprezni s riječima koje izgovarate ili pišete, jer bi vas one mogle sustići.

Iskoristite ovaj period za kanaliziranje vaše intelektualne znatiželje prema unutra, za duboku introspekciju, reviziju i redefiniranje onoga što vam je uistinu potrebno za napredak, umjesto da se prepustite brzopletim odlukama ili izjavama.

Blizanci

Kao znak kojim vlada Merkur, vi, dragi blizanci, svaku njegovu promjenu osjećate izuzetno snažno, a ulazak u Strijelca, posebno u pred-retrogradnoj sjeni koja je započela 21. listopada, donosi intenzivan fokus na vaše polje partnerstva i odnosa. Ovaj tranzit aktivira sve vaše interakcije, čineći komunikaciju s partnerima - bilo romantičnim, poslovnim ili prijateljskim, apsolutno ključnom.

U ovom razdoblju, koje nas uvodi u retrogradni Merkur od 9. do 29. studenog, mogući su važni, čak i sudbonosni razgovori koji će definirati budućnost vaših veza. Pred-retrogradna sjena ima tendenciju da na površinu iznese stare nesporazume, nerazjašnjene teme ili čak osobe iz prošlosti, što može dovesti do osjećaja mentalne magle, poteškoća u jasnom izražavanju ili pak ponovnog promišljanja prošlih odluka.

Ovo je, međutim, izvanredna prilika da preispitate dinamiku svojih odnosa, razjasnite sve nejasnoće i poradite na boljoj, iskrenijoj i pažljivijoj komunikaciji. Umjesto da se prepustite frustraciji zbog mogućih zastoja ili nerazumijevanja, iskoristite ovaj period za duboku introspekciju.

Kao što se često naglašava važnost usklađivanja unutarnjeg i vanjskog svijeta, za vas je sada ključno uskladiti svoje misli i unutarnje spoznaje s načinom na koji se povezujete s drugima, birajući riječi s posebnom pažnjom i strpljenjem.

Foto: Shutterstock

Djevica

Kao i blizanci, i vi, drage djevice, nalazite se pod direktnim utjecajem Merkura, što vas čini iznimno osjetljivima na njegove promjene i hirove.

Vaša inherentna analitičnost i sklonost organizaciji sada će biti usmjerene na dublje, unutarnje procese. Ulazak Merkura u ekspanzivnog Strijelca obasjava vaše četvrto polje - polje doma, obitelji i najdubljeg unutarnjeg života. To znači da će teme vezane za vaš fizički dom, dinamiku odnosa s ukućanima, ali i vaše emocionalne korijene i osjećaj pripadnosti, doći u prvi plan s pojačanom intenzitetom.

Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se posvetite rješavanju zaostalih poslova u kući, bilo da je riječ o organizaciji prostora, manjim popravcima ili pak vođenju važnih, iskrenih razgovora s članovima obitelji koji su dugo bili odgađani. Pred-retrogradna sjena, koja prethodi samoj retrogradnosti, dodatno vas potiče na duboko promišljanje o tome što vam uistinu pruža osjećaj sigurnosti i stabilnosti, kako na materijalnoj, tako i na emocionalnoj razini.

U ovom razdoblju, mogli biste otkriti da je došlo idealno vrijeme za temeljito „čišćenje“, koje obuhvaća kako fizički prostor oko vas, tako i oslobađanje od nagomilane emocionalne prtljage. Fizičko čišćenje može uključivati detoksikaciju tijela, organizaciju životnog prostora ili čak promjenu prehrane, dok emocionalno čišćenje podrazumijeva prepoznavanje i procesuiranje potisnutih osjećaja, postavljanje zdravih granica i otpuštanje negativnih energija koje vam više ne služe.

Ovaj tranzit vas snažno uči da su odmor i introspekcija, odnosno duboko promišljanje o sebi i svojim potrebama, jednako, ako ne i važniji, za vašu ukupnu produktivnost i dobrobit kao i savršeno organiziran raspored.

Odmor omogućuje kognitivnu obnovu i poboljšava kreativnost, dok introspekcija vodi ka većoj samosvijesti, boljem donošenju odluka i jačanju emocionalne inteligencije, što su ključni elementi za dugoročni uspjeh i unutarnji mir.

Škorpion

Iako Merkur tek ulazi u Strijelca, vi ste, dragi škorpioni, ovaj intenzivan proces osjetili prvi. Pred-retrogradna sjena, koja često služi kao nebesko upozorenje, započela je u vašem znaku već 21. listopada, potičući vas na duboku transformaciju i temeljito preispitivanje vlastitog identiteta.

Ovo razdoblje vas je pozvalo da usporite i obratite pojačanu pozornost na aspekte sebe koje ste možda smatrali riješenima, ali koji sada izranjaju na površinu, zahtijevajući reviziju. Možda ste se suočili s preispitivanjem dugogodišnjih uvjerenja ili ste primijetili gdje vaša energija ne donosi željene rezultate, što vas je potaknulo na rješavanje psiholoških blokada koje ometaju jasniju perspektivu.

Za vas je ovo bio poziv da dvaput provjerite činjenice i preispitate ono što ste oduvijek smatrali istinitim, vodeći vas prema dubokoj unutarnjoj preobrazbi. Sada, kada Merkur prelazi u Strijelca, aktivira se vaše polje financija, vrijednosti i samopoštovanja, donoseći fokus na materijalnu sigurnost i osobnu vrijednost.

Ovo je ključno vrijeme da preispitate svoj odnos prema novcu i materijalnoj sigurnosti, potaknuti na promišljanje o tome je li vaš posao doista usklađen s vašim najdubljim vrijednostima ili zaslužujete li više. Astrološki gledano, pred-retrogradna sjena sugerira oprezan pristup financijskim pitanjima, čime će naglasiti važnost promišljanja i planiranja umjesto impulzivnih odluka ili pokretanja novih pothvata.

Komunikacija o financijama bit će iznimno naglašena, stoga je ključno da budete izuzetno jasni, precizni i dobro pripremljeni u svim pregovorima.

Izbjegavajte nejasnoće, jer loša priprema, neusklađeni ciljevi ili emocionalna napetost mogu dovesti do zastoja. Ovo je idealno vrijeme za temeljitu reviziju budžeta, strateško upravljanje dugovima, izgradnju fonda za hitne slučajeve i postavljanje novih, čvrstih financijskih temelja.

Takvi koraci su neophodni prije nego što retrogradni Merkur donese potencijalne zastoje, kašnjenja ili potrebu za ponovnim razmatranjem već dogovorenog, stoga iskoristite ovo razdoblje za proaktivno jačanje svoje financijske pozicije.