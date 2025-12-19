Tranzitni Mars u Jarcu pali crveni alarm: Škorpioni srljaju iz veze u vezu, ribe varaju

Tranzitni Mars u Jarcu ukazuje na samokontrolu, oprez i suzdržanost. Mars je ushićen u ovom zemljanom znaku i tu ne rasipa olako svoju energiju. Novac, uspjeh, položaj - najviše nas uspaljuju!

S Venerom i Saturnom u kvadratu imamo potrebu zbližiti se s drugim kroz zajednički napor, prihvaćanjem odgovornosti i uzajamnom predajom. Možemo izraziti svu dubinu ljubavi ako se oslobodimo strahova.

Ovan

Erotska nezadovoljstva i veze sa slabim seksualnim nabojem, stvaraju vam napetosti u životu. Ovnovi rođeni u ožujku su vrlo vezani uz dom i obitelj i na neki način su preslabi za snažne i agresivne žene koje će otvoreno iskazivati svoje fizičke želje prema njima.

Bik

Brojne ljubavne veze, iako prožete osjećajima, pratit će rođene u travnju. I Bikovi rođeni u svibnju imati će slične probleme, ali manje s osjećajima a više s autoritetom kojeg će nametati partneru ili partnerici i kojeg on (ili ona) neće dovoljno ozbiljno shvaćati.

Blizanci

Neodlučni ste, preosjetljivi, duhoviti, ali i sarkastični. U ljubavnim odnosima trebate naučiti kontrolirati svoj brzi jezik i još brže kretanje. Izbjegavajte površne veze, i ne upuštajte se u seksualne odnose bez zaštite, jer ste osjetljivi na svaku mogućnost zaraze.

Rak

Skloni ste rizicima i arogantni ste u odnosima s drugima. Zbog toga trpite ljubavne promašaje i gubitke, kao i nedostatak pomoći okoline. Nepošten odnos prema tuđim osjećajima, vraća vam se dvostruko. Otkrivanje tuđih ljubavnih tajni razgolitit će i vaše.

Lav

Ekstravagantni ste i popularni u društvu. Na prvi pogled ostavljate dojam urođene uspješnosti. A gotovo da i jest tako. Strastvene astrološke Lavice će u sebi udružiti osobine majke i ljubavnice i svoje će muškarce jako vezati uz sebe, gotovo do ovisnosti.

Djevica

Ozbiljni ste, odgovorni, branite se hladnoćom i kritičnošću. Vrlo ste radišni i ambiciozni, pa zbog tog unutarnjeg grča koji vam ne dopušta opuštanje, povremeno imate psihosomatske tegobe. Roditeljski utjecaj ostavio je jak trag na vaš razvoj i usmjerenja.

Vaga

Vapite za pohvalom i toplinom i ukoliko je ne dobijete od onih koji su vam važni, upadate u depresiju i samosažaljenje. Teško vam je održati ljubavnu vezu dulje vrijeme. Problem je u vašoj naglosti iskazivanja osjećaja i povremenim seksualnim ispadima.

Škorpion

Hrabri ste i energični, ambiciozni dovoljno da ostvarite visoke ciljeve. Jako pazite na svoj fizički izgled. Optimistično srljate iz jedne ljubavi u drugu, i ne pomišljajući da su vaši vlastiti stavovi onaj početni temelj i da upravo na njima trebate ozbiljno poraditi.

Strijelac

Osjećate snažan otpor prema svim formalnim vezivanjima. Pristajete na zajednički život ali ne i na brak. Potreba za promjenom društvenih pravila duboko je ukorijenjena u vama. Idealizirate ljubav i često se u nju zaletavate, ali sloboda vam je važnija od svega.

Jarac

Posjedujete snažnu seksualnu privlačnost, koja se naglo i magnetično obrušava na druge. Toj uzbudljivosti nedostaje takta i nježnosti, pa često ugrožava ljubavnu vezu koja je mogla biti prijateljski stabilna. Odani ste pogrešnim i nesimpatičnim ljudima.

Vodenjak

Vješti, inteligentni, komunikativni i zanimljivi, visokog elektriciteta, stalno ste u pokretu. Potreban vam je mentalni poticaj, prijateljski i slobodan odnos ljubavi. Ipak ste povremeno neobično usamljeni. Možda je to zbog jake ambicije koja vas odvaja od ostalih.

Ribe

U ljubavi ste nestabilni i nevjerni, a osim toga često precjenjujete svoje i podcjenjujete tuđe sposobnosti. To vam donosi dosta teškoća u međuljudskim odnosima. Ipak posjedujete krasan aspekt kreativnosti vodenog elementa koji vas obogaćuje maštovitošću.