Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi

Kako doznaje RTL Dugave su u petak ujutro ostale bez grijanja
Bez grijanja i tople vode u petak ujutro ostali su korisnici u zagrebačkim naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, obavijestili su iz HEP Toplinarstva na svojim stranicama.
Kako doznaje RTL i novozagrebačka četvrt Dugave u petak ujutro ostala je bez grijanja zbog kvara na isporuci toplinske energije.
Iz Toplane kao razlog obustave toplinske energije navode radove na sustavu koji će potrajati do popodnevnih sati.
