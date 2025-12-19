FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HLADNI RADIJATORI /

Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi

Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi
×
Foto: Shutterstock

Kako doznaje RTL Dugave su u petak ujutro ostale bez grijanja

19.12.2025.
10:03
danas.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bez grijanja i tople vode u petak ujutro ostali su korisnici u zagrebačkim naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, obavijestili su iz HEP Toplinarstva na svojim stranicama.

Kako doznaje RTL i novozagrebačka četvrt Dugave u petak ujutro ostala je bez grijanja zbog kvara na isporuci toplinske energije.

Iz Toplane kao razlog obustave toplinske energije navode radove na sustavu koji će potrajati do popodnevnih sati. 

 

Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi
Foto: Hep Toplinarstvo

Uskoro opširnije...

Hep ToplinarstvoGrijanjeZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HLADNI RADIJATORI /
Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi