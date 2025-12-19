Pola Zagreba ostalo bez grijanja, na stranicama HEP-a objavljeno dokad će trajati radovi

Bez grijanja i tople vode u petak ujutro ostali su korisnici u zagrebačkim naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, obavijestili su iz HEP Toplinarstva na svojim stranicama.

Kako doznaje RTL i novozagrebačka četvrt Dugave u petak ujutro ostala je bez grijanja zbog kvara na isporuci toplinske energije.

Iz Toplane kao razlog obustave toplinske energije navode radove na sustavu koji će potrajati do popodnevnih sati.

Foto: Hep Toplinarstvo

