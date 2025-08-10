Svjetski je dan lavova: Naši kraljevi zodijaka imaju razloga za slavlje, evo što ih čeka

U nedjelju, 10. kolovoza, ne slavimo samo kraljeve džungle, već i kraljeve zodijaka. Svjetski dan lavova savršena je prilika da se podsjetimo na veličanstvenost ovih životinja, ali i da zavirimo u svijet karizmatičnih, vatrenih i neponovljivih osoba rođenih u znaku Lava.

Dok se u divljini njihov broj nažalost smanjuje, astrološki lavovi nastavljaju vladati svojom nesalomljivom energijom. Tko su zapravo lavovi i što im zvijezde spremaju za njihov dan?

Kraljevi i kraljice zodijaka: Tko su lavovi?

Vladavina lava traje od 23. srpnja do 22. kolovoza, a ovim znakom vlada Sunce, središte našeg svemira. To savršeno opisuje urođenu potrebu lavova da budu u centru pažnje.

Oni su prirodni vođe, rođeni da sjaje i vode čopor. Poput lava sa zlatnom grivom koji upija sunčeve zrake, osobe rođene u ovom znaku zrače toplinom, samopouzdanjem i životnom energijom.

Njihova pojava rijetko prolazi nezapaženo.

Foto: Shutterstock

Vrline koje krase svakog lava

Iza ponekad dramatične vanjštine krije se nevjerojatno veliko srce. Nije slučajno što Lav vlada srčanom čakrom. Njihove ključne osobine su odanost, hrabrost i velikodušnost.

Kada lav nekoga voli, bilo da je riječ o prijatelju, partneru ili članu obitelji, voli žestoko i zaštitnički. Uvijek će stati u obranu slabijih i boriti se protiv nepravde, što je jedna od njihovih najdivnijih kvaliteta.

Oni su također iznimno marljivi i orijentirani na akciju. Ne vjeruju u lažnu skromnost i prvi će pohvaliti sami sebe za dobro obavljen posao, no tu pohvalu su i zaslužili jer znaju da se poštovanje i divljenje moraju zaraditi.

Njihova strast i entuzijazam su zarazni, a prisutnost im inspirira druge da i sami budu bolji.

Izazovi i slabosti vatrenog znaka

Kao i svaki vatreni znak, lavovi imaju temperamentnu narav. Njihov najveći izazov leži u egu, ponosu i tvrdoglavosti. Budući da su fiksni znak, teško se prilagođavaju promjenama i jednom kada nešto odluče, gotovo je nemoguće promijeniti njihovo mišljenje.

Njihova potreba za pažnjom može prerasti u dramatičnost ako se osjećaju zanemareno ili podcijenjeno. Astrolozi u šali kažu da je lav u lošem danu poput lava iz "Čarobnjaka iz Oza" - kraljevski ponosan, ali prepušten na milost i nemilost vlastitim emocijama.

Ponekad čak uživaju u stvaranju drame samo kako bi promatrali rasplet sa strane, jer im je to zabavno. Njihov najveći neprijatelj sreći često je vlastita taština.

Foto: Shutterstock

Lav na poslu i u ljubavi

Bilo u uredu ili u spavaćoj sobi, lav uvijek preuzima vodstvo. U karijeri, oni su rođeni lideri. Najbolje funkcioniraju kada su na čelu tima, a zadatke će izvršavati marljivo, pod uvjetom da se zadatak poklapa s onim što i sami misle.

Svoj radni tim često doživljavaju kao obitelj i nevjerojatno su odani. Polja poput menadžmenta, politike, odnosa s javnošću ili bilo koje uloge u showbiznisu idealna su za njih.

U ljubavi, lav traži partnera koji će ga obožavati, cijeniti i voljeti. Obožavanje je njihov jezik ljubavi. Moraju se osjećati kao centar svijeta svog partnera, ali tu ljubav i pažnju vraćaju stostruko kroz velike geste i strast.

Najbolje se slažu s drugim vatrenim znakovima (ovan i strijelac) koji razumiju njihovu energiju te sa zračnim znakovima (blizanci, vaga, vodenjak) koji unose intelektualnu stimulaciju i lakoću u vezu.

Što zvijezde donose lavovima za njihov dan?

Upravo na Svjetski dan lavova, 10. kolovoza 2025., događa se važan astrološki trenutak - Merkur kreće direktno, i to baš u znaku lava. Nakon perioda retrogradnosti koji je mogao donijeti zastoje i nesporazume, lavove čeka izvanredan i produktivan ostatak kolovoza.

Tjedan uoči njihovog dana bit će ispunjen kreativnom energijom. Na poslu će se situacija napokon razbistriti, što će im pružiti priliku za analizu umjesto ishitrenih akcija.

Petak, 8. kolovoza, posebno je povoljan za romantiku. Zauzeti će uživati u strasti, dok bi slobodni lavovi mogli upoznati nekoga tko je intrigantan, iako možda nije njihov tip na prvi pogled.

Astrolozi savjetuju oprez u prometu i izbjegavanje ljubomore u vezama. Što se tiče zdravlja, preporučuje se prehrana s više povrća kako bi održali visoku razinu energije.

Ovo je mjesec u kojem će lavovi, nakon rješavanja mogućih napetosti s početka mjeseca, osjetiti kako im planeti pomažu da se približe svojim ciljevima.