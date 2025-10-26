Svekrve rođene u ovim znakovima su najveće zmije: Guraju nos u sve i pokazuju agresije

Četvrte nedjelje u listopadu obilježava se Svjetski dan svekrvi i punica, dan posvećen ženama koje su odgojile naše partnere i oblikovale ih u osobe koje danas volimo.

Odnos sa suprugovom ili supruginom majkom jedna je od najkompleksnijih obiteljskih dinamika, često prikazivana kroz stereotipe i humor, no u stvarnosti može biti izvor velike podrške i ljubavi. Ipak, ponekad su ti odnosi ispunjeni izazovima.

Ovaj dan prilika je da im zahvalimo na svemu, ali i da se, uz dozu humora, zapitamo što zvijezde kažu o njihovom karakteru.

Kako je nastao Dan svekrvi?

Iako se danas slavi diljem svijeta, ideja o danu posvećenom svekrvama i punicama rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sve je započelo 1934. godine kada je Gene Howe, urednik novina Amarillo Globe u Teksasu, pokrenuo inicijativu kao svojevrsnu ispriku nakon što se u jednoj od svojih kolumni našalio na račun vlastite punice.

Ideja je s vremenom zaživjela, no tek je sredinom 1970-ih dan službeno smješten na četvrtu nedjelju u listopadu, velikim dijelom zahvaljujući angažmanu američkih cvjećarskih udruženja poput Society of American Florists.

Odnos sa svekrvom ili punicom oduvijek je bio inspiracija za anegdote. Jedna od poznatijih je ona o američkom predsjedniku Harryju Trumanu, čija ga je punica navodno kritizirala i omalovažavala tijekom cijelog braka, čak i nakon što je postao predsjednik!

Srećom, takvi su primjeri rijetki, a ovaj dan služi upravo tome da se razbiju predrasude i oda priznanje "za njihov doprinos uspjehu obitelji i za dobar humor s kojim podnose loše šale".

Zvijezde otkrivaju: Najzahtjevnije svekrve horoskopa

Dok neke žene s lakoćom postaju druge majke svojim zetovima i snahama, druge mogu biti pravi izazov. Astrologija nudi zabavan uvid u to koji horoskopski znakovi nose titulu "najgorih" ili, bolje rečeno, najzahtjevnijih svekrvi i punica.

Prema astrološkim vjerovanjima, četiri se horoskopska znaka posebno ističu.

Jarac

Svekrva rođena pod utjecajem znaka jarca rijetko će pokazati otvorenu agresiju ili izravan sukob, no njezina suptilnost i prikriveni manevri mogu biti iznenađujuće opasni i izazovni za navigaciju. Njezina moć leži u neizrečenom, u pažljivo odabranim riječima i gestama koje nose težinu, a da pritom ne djeluju očito napadački.

Kada dođe do nesuglasica ili otvorenih svađa između njezinog djeteta i partnera, jarčica se neće ustručavati potajno uživati u drami koja se odvija, tako što promatraju situaciju s distance.

Štoviše, iznimno je rijetko da će zauzeti vašu stranu, čak i u trenucima kada je potpuno svjesna da je pravda na vašoj strani. Njezina lojalnost, čini se, uvijek je usmjerena prema vlastitom potomstvu, bez obzira na objektivnu istinu.

Ove su žene nadaleko poznate po svojoj iznimnoj disciplini, snažnoj sklonosti kontroli svakog aspekta života i postavljanju iznimno visokih standarda koje je gotovo nemoguće u potpunosti zadovoljiti.

Njihova očekivanja često nadilaze realne mogućnosti, tako što stvarajući stalni pritisak. Nadalje, jarčice su često opsjednute ljubavlju i pažnjom svojih sinova, što ih nerijetko dovodi do toga da se otvoreno ili prikriveno natječu sa snahama za tu istu pažnju i naklonost, stvarajući kompleksnu dinamiku unutar obitelji.

Lav

Majke lavice obožavaju biti u centru pažnje, a tu poziciju teško prepuštaju bilo kome, često se namećući u svakodnevne aktivnosti i odluke svog sina.

Izrazito su posesivne i mogu postati ljubomorne ako primijete da njihov sin posvećuje previše vremena i pažnje svojoj partnerici, što se manifestira kroz pokušaje stvaranja podjela ili suptilnog potkopavanja partneričine uloge. Ne ustručavaju se stvoriti nesporazum, tako što često koriste pasivno-agresivno ponašanje, kritiku ili glumljenje žrtve kako bi vratile fokus na sebe i osigurale da su one primarne u sinovljevom životu.

Vole komplimente i očekuju da se njihov trud i važnost neprestano priznaju, a svako zanemarivanje doživljavaju kao prijetnju svojoj centralnoj poziciji. Drže se svog djeteta kao da je pupčana vrpca još uvijek tu, što može dovesti do erozije granica u sinovljevoj vezi i osjećaja zapostavljenosti kod partnerice.

Strijelac

Kada se žena strijelac, poznata po svojoj optimističnoj i slobodoumnoj prirodi, nađe u situaciji u kojoj osjeća nesigurnost ili prijetnju svojoj poziciji, njezina se osobnost može transformirati na iznenađujuće neugodan, pa čak i zlonamjeran način. Ova promjena često proizlazi iz straha od gubitka važnosti ili osjećaja da je njezina uloga u obitelji umanjena.

U takvim trenucima, njezina sklonost stvaranju razdora između partnera postaje izražena, manifestirajući se kroz suptilne komentare, preuveličavanje sitnica ili čak otvoreno favoriziranje vlastitog djeteta. Njezino se ponašanje posebno pogoršava ako osjeti da je zanemarena, bilo da se radi o nedostatku poziva, neuključivanju u obiteljske planove ili osjećaju da je njezino mišljenje manje cijenjeno.

U tim napetim situacijama, strijelčica može potajno uživati u drami i napetosti koju stvara, ne iz čiste zlobe, već kao način da ponovno privuče pažnju i osigura svoju centralnu ulogu.

Jedini učinkovit način da se nosite s ovakvim izazovnim ponašanjem jest da joj poklonite iskrenu pažnju i ljubav. Kada se osjeti cijenjenom, uključenom i voljenom, njezina će se vatrena priroda smiriti, a ona će pokazati svoju bolju stranu - onu velikodušne, avanturističke i podržavajuće osobe koja može biti iznimno zabavna i inspirativna.

Škorpion

Svekrve rođene u znaku škorpiona poznate su po svojoj izrazito intenzivnoj prirodi, dubokoj strastvenosti i, što je najvažnije, snažnoj potrebi za kontrolom. Ta potreba za kontrolom često se manifestira kroz pokušaje diktiranja izbora, aktivnosti, pa čak i resursa unutar obiteljskih odnosa, jer inzistiraju da se stvari rade na njihov način.

Izuzetno su zaštitnički nastrojene prema svojoj djeci, što ih nerijetko navodi da zadiru u privatnost njihovih partnera, pomno prateći njihove aktivnosti i društveni život. Sklone su manipulaciji kako bi ostvarile svoje ciljeve, koristeći se raznim taktikama poput izazivanja osjećaja krivnje, preuzimanja uloge žrtve ili uskraćivanja pažnje i komunikacije, sve s ciljem da utječu na ponašanje drugih.

Ne boje se otvorenih sukoba, dapače, ponekad ih i iniciraju kako bi uspostavile dominaciju. Njihova intuicija je nevjerojatno jaka, stoga im nemojte pokušavati lagati - odmah će vas prozrijeti i prepoznati svaku neiskrenost, što može dodatno zakomplicirati odnose.