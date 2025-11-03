Oprez, stiže retrogradni Merkur: Evo što morate napraviti kako biste izbjegli katastrofu

Posljednji put u 2025. godini, od 9. do 29. studenog, Merkur kreće u svoj prividni hod unatrag, te sa sobom donosi reputaciju astrološkog remetitelja.

Ovaj retrogradni Merkur bit će posebno dinamičan jer će se odvijati u dva znaka - vatrenom Strijelcu i intenzivnom Škorpionu. Iako se mnogi pribojavaju ovog razdoblja, astrolozi ističu da to nije vrijeme za paniku, već prilika za usporavanje, preispitivanje i ispravljanje smjera.

Uz dobru pripremu, ne samo da možete izbjeći kaos, već i iskoristiti ovaj tranzit za osobni rast.

Pripremite se na vrijeme: Ključni koraci prije 9. studenog

Period prije samog početka retrogradnosti, poznat kao "pred-sjena" (retroshade), počeo je već 21. listopada. Astrolozi savjetuju da je upravo od tog datuma idealno vrijeme za djelovanje kako biste si olakšali ove nadolazeće dane.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Riješite sve zaostatke

Sve što ostane nedovršeno prije 9. studenog moglo bi se višestruko zakomplicirati jednom kada Merkur krene unatrag. Bilo da se radi o projektu koji odgađate, ugovoru koji čeka vaš potpis ili planovima za putovanje koje niste potvrdili, sada je trenutak da to privedete kraju.

Potvrdite sve dogovore, rezervacije i logističke detalje. Rješavanjem starih obveza oslobađate mentalni i energetski prostor za mirniji prolazak kroz izazovno razdoblje.

Organizirajte svoj prostor i um

Merkur vlada umom i komunikacijom, a kaos u našem okruženju često se preslikava na kaos u našim mislima. Iskoristite dane prije retrogradnosti za temeljito čišćenje i organizaciju.

To se ne odnosi samo na radni stol, već i na digitalni svijet. Očistite inbox, organizirajte datoteke na računalu i posložite aplikacije na mobitelu.

Kako savjetuju stručnjaci za produktivnost, stvaranje reda u fizičkom prostoru donosi osjećaj kontrole i jasnoće koji će vam biti prijeko potrebni kada se sve oko vas bude činilo zbrkanim.

Navigacija kroz kaos: Što očekivati i kako reagirati

Retrogradni Merkur ove godine ima dvije izražene faze, svaka sa svojim specifičnim izazovima i prilikama.

Faza Strijelca (9. – 18. studenog): Pazite što govorite

Prvi dio retrogradnosti odvija se u znaku Strijelca, poznatom po svojoj direktnosti i nedostatku takta. U ovom razdoblju očekujte "brutalnu iskrenost", kratke fitilje i sklonost davanju neželjenih savjeta.

Komunikacija može postati argumentativna, a nesporazumi su gotovo neizbježni. Izbjegavajte dogmatske rasprave i dobro promislite prije nego što nešto kažete ili objavite na društvenim mrežama.

Ono što vam se čini kao bezazlen komentar, druga strana može shvatiti kao napad. Slušajte više, a govorite manje.

Foto: Shutterstock

Faza Škorpiona (18. – 29. studenog): Skrivene istine i testovi povjerenja

Kada Merkur 18. studenog uđe u Škorpiona, energija se mijenja. Na površinu izlaze skrivene tajne, potisnute emocije i pitanja povjerenja.

Ovo može biti intenzivno razdoblje koje potiče duboke i teške razgovore. Iako može biti neugodno, ovo je ujedno i snažna prilika za iscjeljenje i transformaciju. Stari neriješeni odnosi mogu se ponovno aktivirati, a vi ćete dobiti priliku da konačno raščistite situaciju.

Budite iskreni prema sebi i drugima; sve što se sada "pomete pod tepih" vratit će se s još većom snagom. Tijekom ove faze, 20. studenog događa se takozvani "cazimi", trenutak kada se Merkur spaja sa Suncem.

To je dan iznimne mentalne jasnoće kada možete dobiti važne uvide i rješenja za probleme koji vas muče. Obratite pažnju na ideje koje vam tada dolaze.

Foto: Shutterstock

Praktični savjeti za preživljavanje

Kako biste što bezbolnije prošli kroz ovo razdoblje, portal Astrostyle i drugi astrološki izvori savjetuju sljedeće: