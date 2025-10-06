Stiže Lovački pun Mjesec: Ovi znakovi prolazit će kroz teške promjene, neke čekaju i prekidi veza

Pripremite se za jednu od najmoćnijih lunarnih noći u godini. U utorak, 7. listopada 2025. godine, točno u 4:48 ujutro po našem vremenu, nebo će obasjati spektakularan pun Mjesec u vatrenom znaku Ovna.

No, ovo nije samo običan pun Mjesec. Riječ je o Supermjesecu, poznatom i kao Mjesec žetve ili Lovački Mjesec, što znači da će njegova blizina Zemlji pojačati njegovu energiju i utjecaj na naše emocije i podsvijest.

Dok se Mjesec nalazi u impulzivnom Ovnu, a Sunce u diplomatskoj Vagi, stvara se kozmička napetost između osobne neovisnosti i partnerskih odnosa, između akcije i ravnoteže.

Ova lunacija predstavlja vrhunac i svojevrsno razrješenje ciklusa koji je započeo pomrčinama u osi Ovan-Vaga još 2023. godine. Vrijeme je da preuzmemo kontrolu nad vlastitom sudbinom, otpustimo stare obrasce i hrabro zakoračimo naprijed.

Iako će svi osjetiti ovaj energetski poticaj, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru zbivanja.

Ovan: Vrijeme je da zablistate

Dragi ovnovi, ovo je vaš Mjesec i osjećat ćete sve s maksimalnim intenzitetom. Energija je usmjerena direktno na vas, vaš identitet, osobne ciljeve i način na koji se predstavljate svijetu.

Ovo je jedno od najmoćnijih razdoblja u godini za vas, trenutak da stanete u središte pozornice i jasno kažete što želite postići. Reflektirajte o tome koliko ste se promijenili od 2023. godine; ova lunacija donosi plodove vašeg truda, ali i konačne odluke o putevima koje ste tada započeli.

Snažan poriv za neovisnošću bit će naglašen, no zvijezde vas upozoravaju da preispitate granicu između samostalnosti i izolacije. Učite se boriti za sebe, a ne sa sobom i drugima.

Asertivna komunikacija bit će vaše najjače oružje. Umjesto da eksplodirate kada vas drugi ne razumiju, mirno objasnite svoje potrebe. U vezama bi moglo doći do svojevrsnog ultimatuma ili ćete popraviti ono što je pokvareno ili ćete konačno prihvatiti da je vrijeme za rastanak.

Sada je ključno usredotočiti se na ljubav prema sebi i iskoristiti ovaj kozmički vjetar u leđa za ostvarenje značajnog životnog cilja.

Rak: Karijera u fokusu i postavljanje granica

Za osjetljive rakove, ovaj vatreni Supermjesec obasjava desetu kuću karijere, statusa i javnog ugleda. Vaše ambicije i dugoročni ciljevi dolaze u prvi plan, a sav naporan rad koji ste ulagali mogao bi konačno biti prepoznat. Moguće je promaknuće, nova poslovna ponuda ili pohvala koja će vam dati vjetar u leđa.

Dok koračate prema centru pozornice, svi će pogledi biti uprti u vas. Međutim, energija ovna traži od vas da budete hrabri i postavite jasne granice, osobito na radnom mjestu.

Prestanite se pretvarati da nemate potrebe i da možete sve sami. Uspjeh ne znači ništa ako ste na putu do njega žrtvovali svoje emocionalno blagostanje.

Ovo je idealno vrijeme da se riješite starih obrazaca koji vam više ne služe i napravite veliko čišćenje duše i radnog prostora. Ako osjećate da niste na pravom putu, ova lunacija dat će vam hrabrost da promijenite strategiju i zatražite ono što uistinu zaslužujete. Ravnoteža je ključ svega.

Vaga: Prekretnica u odnosima

Budući da se pun Mjesec događa u Ovnu, vašem suprotnom znaku, pripremite se za intenzivno razdoblje u području partnerstva. Sva vaša pažnja bit će usmjerena na odnose - romantične, poslovne i prijateljske.

Na površinu izlazi temeljna tema vašeg znaka: ravnoteža između "ja" i "mi". Ovaj Supermjesec donosi kulminaciju ili prekretnicu u ključnim vezama, što će vas tjerati da donesete odluku: "ostati ili otići".

Mnoge vage imat će priliku produbiti vezu, potpisati ugovor ili se obvezati na višu razinu. Ipak, za neke će ovo biti trenutak istine kada će shvatiti da je vrijeme za razlaz. Izbjegavajte pasivnu agresiju i potrebu da budete "fini pod svaku cijenu".

Ključ je u odabiru autentične povezanosti umjesto udobnog kompromisa. Morat ćete se osloboditi ega i straha od sukoba kako biste jasno izrazili svoje potrebe. Prava harmonija proizlazi iz iskrenosti, a ne iz prešućivanja istine.

Strijelac: Vrijeme za strast, kreativnost i radost

Strijelci, pripremite se za najsretnije dane. Ovaj pun Mjesec aktivira vašu petu kuću ljubavi, kreativnosti, strasti i zabave, donoseći val optimizma i uzbuđenja. Ovo je kozmički poziv da prioritet date radosti, a ne obavezama.

Dopustite svom srcu da sjaji poput svjetionika i otvorite se za predivne trenutke ispunjene ljubavlju i strašću. Ova energija označava važno putovanje unutar vašeg života, povezano s prilikama za transformaciju koje su se počele otvarati još 2023. godine.

Ako ste se suzdržavali u ljubavi ili kreativnom izražavanju zbog straha od odbijanja, energija ovna vas podsjeća da strast bez rizika zapravo i nije strast.

Vrijeme je da prestanete izbjegavati ranjivost. Recite osobi koja vam se sviđa kako se osjećate, podijelite svoj rad s ponosom i manifestirajte iskustva koja vas istinski uzbuđuju. Prihvatite ovu bezbrižnu energiju i dopustite si da vas vodi prema novim avanturama srca i duha.

Pun Mjesec u Ovnu moćan je podsjetnik da smo mi kreatori svojih života. Njegova energija poziva nas na hrabrost, inicijativu i oslobađanje od svega što nas sputava. Iskoristite ovu priliku za duboko samoispitivanje, postavite jasne namjere.