freemail
LJUBAVNI HOROSKOP /

Snažne emocije stižu ovog vikenda: Ovnovi nameću svoje, djevice sanjare bez akcije

Snažne emocije stižu ovog vikenda: Ovnovi nameću svoje, djevice sanjare bez akcije
Foto: Shutterstock

Venera u kvadratu s Plutonom donosi vikend prepun intenzivnih emocija, ljubavnih nadmetanja i unutarnjih previranja koji nas tjeraju da preispitamo vlastitu snagu i način na koji volimo

7.11.2025.
8:35
Vladislav Miletić
Shutterstock
Venera u kvadratu s Plutonom ukazuje na vrlo snažne emocije. Možemo se nenamjerno poigravati s drugima. Odnos postaje nadmetanje na kojem testiramo svoju unutarnju snagu, a partner(ica) je postavljen(a) kao meta za napade.  

Da bi razmjerno dobro funkcionirali u ljubavnom odnosu, moramo proći kroz sukobe koji će modificirati naše ponašanje.     

Ovan   

Ono što se prvo zapaža kod vas je jaka i nametljiva osobnost, posebno kad je o ljubavi riječ. Ipak, iza spontane i otvorene površine kriju se vaši duboki osjećaji. Prijemljivost i osjetljivost iskazujete konfuznim djelovanjem. Učite lekciju moći koju stječete u životu.     

Bik  

Izrazito ste osjećajni i romantični, spremni na žrtvovanje iz ljubavi iako vas u tome može spriječiti vaš zdrav i praktičan razum. Vaše su veze stabilne i trajne, a to je upravo ono što vam je potrebno. Najbolnije raskide doživljavaju rođeni na samom početku svibnja.   

Blizanci  

Pretjerujete s pridavanjem važnosti ponosu i dostojanstvu. Usrećuje vas pametan razgovor i razmjena informacija. Komunikativni i verbalno vrlo izražajni, uspijevate razgovorima razriješiti svoje ljubavne teškoće. Najbolje učite kroz partnerske odnose.   

 

Rak 

Ekscentrični ste i vrlo napeti. Često propuštate neku moguću vezu samo zato što vam nije već na početku posvećena pažnja koju mislite da zaslužujete. Do izražaja dolazi vaša nespremnost na kompromise i usklađivanje stavova. Teško se prepuštate ljubavi.  

Snažne emocije stižu ovog vikenda: Ovnovi nameću svoje, djevice sanjare bez akcije
Foto: Shutterstock

Lav  

Imate snažnu potrebu za otvorenim iskazivanjem osjećaja. Vješti ste tragatelji za osjećajnim uzbuđenjima, izravni i spontani i puni poleta. Sve to potpomaže vam učvrstiti sliku o vlastitim ljubavničkim sposobnostima. Spremni ste na nove izazove.   

 

Djevica  

Patite od sukoba snage i autoriteta koji se odvijaju na vrlo svjesnoj psihičkoj razini i uzrokuju zakočenost i nedjelovanje. Najviše energije trošite na brigu o obitelji. Vaša opsjednutost seksom često se zadržava u području fantazije, bez konkretne aktivnosti.   

 

Vaga  

Do izražaja dolazi vaš urođeni smisao za prepoznavanje ljepote u stvarima i ljudima. Vaša duboka osjećajnost skriva se ispod tvrdoglave i nasrtljive reputacije osvajača.  Unatoč svim nemirima i brzopletostima, sposobni ste za dug i stabilan ljubavni odnos.   

Snažne emocije stižu ovog vikenda: Ovnovi nameću svoje, djevice sanjare bez akcije
Foto: Shutterstock

 

Škorpion  

Vaše teškoće proizlaze iz potrebe za preobrazbom tuđih života. Neki među vama zaluđeni su seksom. Kad ste prevareni, brzo se iz odanog ljubavnika pretvarate u ogorčenog neprijatelja. Sposobni ste izaći na kraj s postojećim ljubavnim izazovima.   

 

Strijelac  

Vaši odnosi s drugima su nepredvidljivi i komplicirani. Vrludate između krajnosti. Često iskušavate nagle preokrete okolnosti. U ljubavi očekujete zanimljivost i originalne mentalne poticaje, iako vam estetski kriteriji još uvijek stoje na vrlo visokom mjestu.   

Jarac  

Jednostavni ste, društveni i s prijateljima često ogovarate druge. Kao da u vašoj duši postoji neka hladna točka, mjesto usamljenosti kojeg nosite od djetinjstva. Birate  emocionalno ili fizički odsutne i nedodirljive partnerice. Ali zato ambiciozne i vrlo uspješne.   

 

Vodenjak  

S lakoćom u svoj život privlačite ljubav i vaše su veze brojne i  sretne. Ulazite u ljubav s puno poleta i topline i borite se za ono do čega vam je stalo. Teškoće postoje na planu izdržljivosti. Naglo i brzo trošenje energije, posebno seksualne, prijeti iscrpljivanjem.   

 

Ribe  

Nemirni ste i znatiželjni. Privlače vas lijepe ali jednako tako i pametne osobe. Sve manje od toga neće vas zadovoljiti niti zadržati duže vrijeme na jednom mjestu. Skloni ste idealizirati ljubavno partnerstvo, ali kroz njega i doživljavate najteže probleme u životu.  

Ljubavni HoroskopLjubavHoroskopAstrologija
