Saturn kreće direktno, a ova četiri znaka konačno mogu odahnuti: Sve im kreće nabolje

Jeste li u posljednje vrijeme osjećali kao da vam je život stavljen na pauzu? Kao da se krećete kroz gustu maglu, a svaki korak naprijed zahtijeva dvostruko više truda nego inače?

Ako je odgovor potvrdan, niste jedini. Krivac za ovaj osjećaj težine i stagnacije je Saturn, planet discipline, karme i životnih lekcija, koji se nalazi u svom retrogradnom hodu još od srpnja.

No, imamo dobre vijesti. Veliki kozmički preokret je pred nama. Dana 27. studenog 2025. godine, točno na američki Dan zahvalnosti, Saturn završava svoj retrogradni ciklus i kreće direktno u znaku Riba.

Ovaj datum označava trenutak kada se emocionalna magla napokon podiže, donoseći jasnoću koju nismo imali mjesecima, kao i prijeko potreban osjećaj lakoće.

Saturnov povratak u direktni hod nije samo astrološki događaj; to je trenutak otrežnjenja. Prema riječima astrologa, ovo je trenutak kada napokon vidimo što nas je "odrastanje" doista koštalo i zašto je to bilo vrijedno truda.

Iako će svi znakovi zodijaka osjetiti ovu promjenu energije, četiri horoskopska znaka naći će se na posebnom udaru (ili blagoslovu, ovisno o perspektivi) ove planetarne tranzicije. Riječ je o promjenjivim znakovima koji su tijekom ovog perioda prolazili kroz najintenzivnije lekcije.

Što znači Saturnov direktni hod u Ribama?

Prije nego što se posvetimo pojedinačnim znakovima, važno je razumjeti širu sliku. Saturn je planet strukture, granica i odgovornosti. S druge strane, ribe su znak snova, iluzija i bezgraničnosti. Kada se strogi Saturn kreće kroz maglovite ribe, on od nas traži nemoguće: da gradimo čvrste temelje na dnu oceana.

Tijekom retrogradnog perioda, koji je započeo u Ovnu 13. srpnja, a zatim se 1. rujna vratio u Ribe, bili smo pozvani na duboku introspekciju. Bio je to period revizije. Pitanja poput "Je li ovo put kojim želim ići?" ili "Jesu li moji snovi utemeljeni u stvarnosti?" bila su neizbježna.

Sada, kada Saturn kreće naprijed, vrijeme refleksije završava. Vrijeme je za primjenu naučenog. Ovo je trenutak kada se snovi moraju kristalizirati u planove, a planovi u konkretne akcije.

Za četiri horoskopska znaka, ovo označava kraj jednog velikog karmičkog ciklusa i početak nove životne faze.

1. Ribe: Buđenje i redefiniranje identiteta

Vi ste glavni likovi ove priče. Budući da Saturn završava svoj retrogradni hod upravo u vašem znaku, vi ćete osjetiti najdublje i najosobnije promjene. Posljednje dvije i pol godine, koliko Saturn boravi u vašem znaku, mogle su se osjećati kao vječnost. Težina i pritisak "učitelja zodijaka" u vašem prvom polju identiteta prisilili su vas da odrastete, htjeli vi to ili ne.

Ovaj direktni zaokret donosi vam golemo olakšanje. Emocionalni teret koji ste nosili počinje popuštati. Lekcije koje ste morali savladati ticale su se emocionalne zrelosti, samoregulacije i preuzimanja odgovornosti za vlastiti život.

Mnoge Ribe će u ovom periodu simbolično "skinuti staru kožu". Možda ste morali postaviti teške granice ljudima koje volite ili ste shvatili da način na koji ste se do sada predstavljali svijetu više ne odgovara onome tko ste postali.

Sada izlazite iz čahure stabilniji, mudriji i spremniji preuzeti kormilo svog života. Ovo je vaše vrijeme da zablistate, ali ne na onaj sanjivi, raspršeni način, već s novopronađenim autoritetom i snagom.

2. Djevica: Ogledalo odnosa i partnerstva

Za djevice, ovaj tranzit aktivira polje partnerstva i odnosa. Budući da se ribe nalaze točno nasuprot vašeg znaka, Saturnov utjecaj osjećate kroz druge ljude.

Retrogradni period vjerojatno je na površinu izvukao sve pukotine u vašim vezama, bilo da se radi o romantičnim partnerima, poslovnim suradnicima ili najboljim prijateljima.

Možda ste osjećali hladnoću, distancu ili težinu obaveza prema drugima. Neki su se odnosi možda i prekinuli jer nisu mogli izdržati test realnosti. No, kako Saturn kreće direktno, dolazi do jasnoće. Sada točno znate tko zaslužuje mjesto u vašem životu, a tko vas samo iscrpljuje.

Ovo je idealno vrijeme za postavljanje zdravih granica. Djevice su poznate po svojoj želji da pomognu i služe, no Saturn vas uči da ne možete točiti iz prazne čaše.

Ako ste u vezi koja je preživjela ovaj retrogradni test, ona sada postaje čvršća i ozbiljnija. Ako ste slobodni, privlačit ćete partnere koji su zreli i spremni na obavezu, a ne one koje morate "popravljati".

3. Blizanci: Karijera i javni imidž pod povećalom

Za blizance, Saturnov direktni hod donosi preispitivanje profesionalnog puta i životnog smjera. Kao promjenjivi zračni znak, navikli ste na fleksibilnost i multitasking, no Saturn je od vas tražio fokus. Tijekom retrogradnog perioda, možda ste se osjećali kao da vaša karijera stoji na mjestu ili da vaš trud nije prepoznat.

Sada se situacija mijenja. Osjetit ćete potrebu da razlučite koji su vaši stvarni profesionalni ciljevi, a što su samo ambicije nametnute od strane društva ili obitelji. Saturn vas pita: "Gradite li karijeru koja vas ispunjava ili samo skupljate titule?"

Ovo je trenutak kada se "sjeme" koje ste posadili prije godinu dana počinje razvijati. Vaš naporan rad i trud bit će pohvaljeni, a mnogi blizanci mogli bi preuzeti liderske uloge ili veće odgovornosti. Međutim, to dolazi s cijenom - morat ćete biti disciplinirani i dosljedni.

Vrijeme improvizacije je prošlo; sada se traži stručnost i ozbiljnost. Također, ovo je period kada ćete jasno vidjeti tko su vam pravi saveznici u poslovnom svijetu.

4. Strijelac: Temelji, dom i unutarnja sigurnost

Strijelci su poznati kao svjetski putnici i filozofi zodijaka, uvijek u potrazi za sljedećom avanturom. No, Saturn u Ribama "parkirao" se u vašem polju doma, obitelji i korijena, te vas prisiljava da se bavite onim što se događa unutar vaša četiri zida.

Retrogradni Saturn mogao je donijeti probleme vezane uz stanovanje, nekretnine ili odnose s roditeljima i članovima obitelji. Možda ste se osjećali sputano ili ste morali preuzeti brigu o starijem članu obitelji. Taj osjećaj težine u privatnom životu bio je test vaše unutarnje stabilnosti.

Kako Saturn kreće direktno 27. studenog, pritisak popušta, a vi dobivate priliku za izgradnju istinske sigurnosti. Ovo nije sigurnost koja dolazi od bijega u nepoznato, već ona koja proizlazi iz rješavanja problema u korijenu.

Moguće su promjene vezane uz mjesto stanovanja, renovacije ili redefiniranje obiteljskih odnosa. Strijelci će morati prihvatiti da sloboda ne znači bijeg od odgovornosti, već sposobnost da stvore dom u kojem se osjećaju slobodno.