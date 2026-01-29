Pazite se ovih znakova, oni su najskloniji nevjeri: U sekundi vam mogu slomiti srce

Bliži se Valentinovo, dan kada se slavi ljubav i romantika, no ironično, pritisak savršenstva i ispunjavanja očekivanja kod nekih može izazvati upravo suprotan učinak. Dok jedni planiraju romantične večere, drugi preispituju jesu li njihove potrebe za uzbuđenjem i pažnjom zadovoljene unutar veze.

Astrologija nudi uvid u karakterne crte koje određene horoskopske znakove čine podložnijima iskušenju. Iako je nevjera uvijek osobni izbor, zvijezde otkrivaju tko se najteže odupire zovu avanture.

Znakovi vođeni zrakom i vatrom: Spoj intelekta i impulsa

Analizom astroloških predispozicija, ističu se četiri znaka čija priroda ih čini sklonijima traženju uzbuđenja izvan partnerskog odnosa.

Zanimljivo je da dva pripadaju zračnom elementu, vođena potrebom za komunikacijom i mentalnom stimulacijom, dok su druga dva vatrena, kojima vladaju strast i neukrotivi impulsi. Njihovi motivi se razlikuju, no rezultat je često isti: slomljeno srce i poljuljano povjerenje.

Blizanci: Vječna potraga za mentalnim srodnikom

Blizancima vlada Merkur, planet komunikacije, što ih čini izuzetno društvenim i znatiželjnim bićima. Njihov najveći neprijatelj je dosada. Ako veza upadne u kolotečinu, a razgovori postanu predvidljivi, blizanac će svoju mentalnu stimulaciju potražiti negdje drugdje. Za njih, granica između bezazlenog flerta i stvarne nevjere često je nejasna.

Ono što započne kao nevino dopisivanje ili intelektualna razmjena može brzo prerasti u emocionalnu aferu, koju Blizanci vješto skrivaju zahvaljujući svojoj poznatoj dvojnoj prirodi. Oni ne varaju nužno iz nedostatka ljubavi, već iz nezasitne potrebe da njihov um uvijek bude angažiran i zabavljen.

Foto: Shutterstock

Vaga: Ovisnost o pažnji i harmoniji po svaku cijenu

Vage, kojima vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, teže skladu i ravnoteži. Međutim, njihova potreba za potvrdom i divljenjem ponekad nadilazi želju za mirom. Vaga se hrani komplimentima i osjećajem da je željena. Ako se u dugoj vezi osjeti zanemareno ili neprimijećeno, lako će pokleknuti pred šarmom osobe koja joj posveti malo pažnje.

Njihov najveći problem je neodlučnost i strah od sukoba. Umjesto da prekinu vezu koja ih ne ispunjava, Vage će radije potražiti utjehu sa strane, izbjegavajući tako neugodnu konfrontaciju i narušavanje prividne harmonije.

Strijelac: Sloboda kao imperativ

Strijelac je istraživač Zodijaka, vođen Jupiterom, planetom ekspanzije i avanture. Za njega je sloboda svetinja, a osjećaj sputanosti ili kontrole u vezi djeluje kao okidač za bijeg. Strijelčeva nevjera rijetko je planirana i proračunata; ona je najčešće rezultat impulzivne potrage za novim iskustvom.

Ako osjete da im je veza postala previše rutinska, tražit će uzbuđenje negdje drugdje. Njihova nevjera često je više fizičke prirode, vođena željom za avanturom, a ne dubokom emocionalnom povezanošću s trećom osobom. Za strijelca je život igra koja se mora živjeti punim plućima, čak i ako to znači kršenje pravila.

Foto: Shutterstock

Ovan: Adrenalinski ovisnik i lovac

Ovnom vlada Mars, planet akcije, strasti i nagona. Pripadnici ovog znaka su natjecateljski nastrojeni i obožavaju uzbuđenje lova i osvajanja. Kada se početna strast u vezi ugasi, ovan će je instinktivno potražiti na drugom mjestu. Privlači ih dinamika novog početka, adrenalin koji donosi zavođenje i osjećaj pobjede.

Njihova nevjera je gotovo uvijek spontana, potaknuta trenutnim impulsom i željom, bez previše razmišljanja o posljedicama. Ego je kod ovnova snažno izražen, stoga svoje potrebe često stavljaju na prvo mjesto, zanemarujući osjećaje partnera dok ne bude prekasno.