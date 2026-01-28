Ovih pet kineskih znakova rođeni su za bogatstvo: Privlače novac poput magneta

Vjerovanje da zvijezde utječu na našu sudbinu staro je koliko i civilizacija, a u kineskoj astrologiji ta je veza posebno izražena kroz dvanaest znakova zodijaka. Prema drevnoj mudrosti, svaki znak posjeduje jedinstvene karakteristike koje oblikuju osobnost, odnose, ali i financijski uspjeh.

Dok se neki znakovi oslanjaju na marljiv rad i upornost, drugima se čini da novac i prilike dolaze s nevjerojatnom lakoćom. No, tko su ti miljenici sreće i kako kozmički ciklusi, poput nadolazeće Godine vatrenog konja 2026., mogu promijeniti financijsku sliku za sve nas?

Znakovi s urođenom sklonošću prema uspjehu

Iako svaki znak ima svoje snage, kineska tradicija izdvaja pet znakova kao prirodno blagoslovljene srećom. Njihove temeljne osobine djeluju kao magnet za bogatstvo, moć i povoljne okolnosti.

Prvi među njima je Zmaj, najmoćniji simbol kineskog zodijaka, povezan s carskom moći, snagom i prosperitetom. Osobe rođene u ovom znaku odišu karizmom i samopouzdanjem, što ih čini prirodnim vođama.

Njihova ambicija i magnetska privlačnost otvaraju im vrata koja su drugima zatvorena, a svemir kao da nagrađuje njihove hrabre i kreativne pothvate. Zmajevi rijetko jure za novcem; umjesto toga, njihov utjecaj raste, a novac dolazi kao posljedica njihova statusa i poštovanja.

Odmah uz njega stoji štakor, prvi znak ciklusa, poznat po inteligenciji, šarmu i nevjerojatnoj snalažljivosti. Štakori posjeduju istančan instinkt za prepoznavanje prilika i sposobnost da ih maksimalno iskoriste.

Brzo razmišljanje i prilagodljivost vode ih do uspjeha, posebno u poslu i financijama. Dok drugi vide probleme, štakori vide rješenja i načine za stvaranje i umnožavanje bogatstva.

Foto: Shutterstock

Tu je i tigar, sinonim za hrabrost i odlučnost. Tigrovi su rođeni lideri koji se ne boje rizika, a upravo ih ta smjelost često dovodi do velikih nagrada.

Intenzivna i natjecateljska okruženja njima savršeno odgovaraju, a njihova spremnost da zakorače tamo gdje drugi oklijevaju donosi im promaknuća, povišice i unosne ugovore.

Zmija uspjeh postiže mudrošću, intuicijom i strateškim planiranjem. Njezina smirenost i sposobnost dubokog promišljanja omogućuju joj da s lakoćom prevlada izazove.

Zmije su majstori dugoročnih strategija i često ostvaruju financijske dobitke kroz pametna ulaganja, nekretnine ili pravne poslove gdje njihova pronicljivost dolazi do izražaja.

Naposljetku, Svinja se smatra jednim od najsretnijih znakova jer simbolizira obilje, velikodušnost i dobrotu. Svinje privlače pozitivnu energiju i često su okružene bogatstvom te ljudima koji ih podržavaju.

Njihov optimizam i dobra karma otvaraju im vrata prilikama, a sreća ih prati kako u poslu, tako i u privatnom životu.

Foto: Shutterstock

Godina vatrenog konja 2026: Vrijeme za hrabre poteze

Astrološki ciklusi donose promjene, a 2026. godina, koja po kineskom kalendaru počinje 17. veljače, bit će pod vladavinom vatrenog konja.

Ova godina donosi energiju ubrzanja, dramatičnih promjena i odvažnih odluka. Novac se neće kretati sporo i predvidljivo; nagrađivat će one koji djeluju brzo i odlučno. U takvoj vatrenoj klimi, neki će znakovi doživjeti iznenadni financijski uzlet.

Astrolozi predviđaju da će tigrovi posebno profitirati jer njihova urođena hrabrost rezonira s energijom konja. Konji će, kao vladari godine, osjetiti pojačanu energiju, što im donosi prilike za visokorizične, ali i visokoprofitabilne pothvate.

Zmije će svojom mudrošću iskoristiti iznenadne prilike, dok će se psi istaknuti kroz druženje i jačanje veza, što im otvara vrata obrazovanju i putovanjima.

Kreativnost koza (ili ovaca) doći će do punog izražaja, donoseći im priznanja i uspjeh kroz timski rad. Čak i zmajevi, čija se moć dodatno pojačava, mogu očekivati priznanja koja se izravno prevode u veće prihode.