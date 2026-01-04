Ovi znakovi će se zaručiti ove godine: Tko to stoji u redu za izgovaranje sudbonosnog 'da'

Prema astrološkim prognozama, 2026. godina bit će prijelomna za ljubav i predanost. Kozmički obrasci i planetarni tranziti ukazuju na to da će za neke horoskopske znakove ovo biti razdoblje ispunjeno romantikom, stabilnošću i, naposljetku, vjenčanim zvonima.

Dok Jupiter, planet sreće i ekspanzije, bude prolazio kroz znak Raka, naglasak će biti na domu, obitelji i partnerstvu, stvarajući plodno tlo za dugoročne obveze.

Ako ste se pitali hoće li vam 2026. donijeti onaj sudbonosni korak, zvijezde otkrivaju da su četiri znaka posebno istaknuta kao ona kojima se smiješe zaruke. Saznajte jeste li među sretnicima koje svemir planira spojiti u vječnoj ljubavi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak (21. lipnja – 22. srpnja): Emocionalno ispunjenje na vrhuncu

Za osjećajne rakove, 2026. godina donosi dugo očekivanu emocionalnu ispunjenost i stabilnost. Zvijezde predviđaju razdoblje u kojem će se ljubav transformirati u doživotnu predanost, a mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati svog životnog partnera na obiteljskim ili društvenim okupljanjima.

Vaša intuicija bit će iznimno snažna i vodit će vas prema pravoj osobi. Prema predviđanjima, promjene možete očekivati već na proljeće. Tijekom svibnja ili srpnja, vaš partner mogao bi započeti razgovor o zajedničkoj budućnosti i postaviti ključno pitanje.

Prosidba će se najvjerojatnije dogoditi na mjestu gdje se osjećate najsigurnije i najvoljenije, poput vašeg doma ili uz vodu, što dodatno naglašava vašu povezanost s elementom vode. Ovo je godina u kojoj se vaši snovi o sigurnoj i nježnoj ljubavi napokon ostvaruju.

Foto: Shutterstock

Bik (20. travnja – 20. svibnja): Stabilnost vodi do oltara

Pripadnici znaka bika u 2026. godini doživjet će snažan val emocionalne sigurnosti. Kako ističu astrolozi iz Asttrolok Instituta, planetarno poravnanje sredinom godine posebno naglašava dugoročne veze i mogućnost braka.

Ako ste već neko vrijeme u stabilnoj vezi, ovo je godina u kojoj biste konačno mogli izreći sudbonosno "da". Venera, vaš vladajući planet, obasipa vas šarmom i produbljuje povezanost s partnerom.

Za one bikove koji su još uvijek slobodni, razdoblje između travnja i srpnja donosi izvanrednu priliku za upoznavanje nekoga uistinu posebnog.

Vaša prirođena potreba za sigurnošću i odanošću bit će prepoznata, a brak će se činiti kao prirodan i logičan sljedeći korak. Pripremite se za godinu u kojoj vaša potraga za trajnom ljubavi dolazi do sretnog završetka.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna): Strpljenje se konačno isplatilo

Djevice, vaša strpljiva i analitična priroda u 2026. godini donosi bogate plodove. Blagoslov Jupitera čini ovu godinu iznimno moćnom za razgovore o braku i zajedničkom životu. Ako ste dosad balansirali između karijere i ljubavi, svemir će konačno uspostaviti ravnotežu i usmjeriti vas prema predanosti.

Razdoblje između rujna i prosinca posebno je povoljno, a mnoge djevice mogle bi doživjeti službene prosidbe ili zaruke. Važno je da ne ignorirate svoju intuiciju – ako osjećate da je nešto ispravno, vjerojatno i jest.

Nakon dugog perioda analize i planiranja, 2026. je godina u kojoj ćete s povjerenjem prepustiti srce i napraviti korak prema zajedničkoj budućnosti.

Foto: Shutterstock

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja): Predanost nagrađena vječnošću

Praktični i ambiciozni jarčevi, koji često s oprezom pristupaju vezama, u 2026. otvaraju novo emocionalno poglavlje. Vaša urođena želja za stabilnošću napokon će biti ispunjena. Povoljan položaj Saturna, vašeg vladara, podržava smislene obveze i doživotna partnerstva.

Mnogi jarčevi mogli bi pronaći ljubav kroz posao ili zajedničke ambicije, gdje će njihova predanost i pouzdanost doći do izražaja. Naime, prosidba će vjerojatno biti jednostavna, ali iskrena i duboko emotivna.

Vaš partner mogao bi vam iskazati želju da zauvijek ostanete zajedno tijekom uobičajenog jutarnjeg razgovora ili šetnje parkom. Za jarčeve, 2026. je godina u kojoj se naporan rad na svim životnim poljima, uključujući i ljubav, konačno isplati na najljepši mogući način.