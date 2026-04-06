Ova četiri znaka bit će na rubu bankrota nakon Uskrsa: Novac će im doslovce ispariti iz džepova

Početak travnja donosi rijedak i moćan astrološki preokret koji bi za nekoliko horoskopskih znakova mogao značiti financijsku katastrofu.

Dok će se mnogi oporavljati od blagdanske potrošnje, zvijezde pripremaju oluju koja će testirati strpljenje i disciplinu. Snažni planetarni tranziti, posebice nakon 2. travnja, pokrenut će lavinu iznenadnih i brzih životnih promjena koje neće svi dočekati spremni.

Prema astrološkim prognozama, kombinacija planetarnih pomaka stvorit će pritisak na području karijere, odnosa i, najvažnije, financija.

Dok neki znakovi mogu očekivati neočekivane prilike, četiri znaka zodijaka morat će biti iznimno oprezna jer im prijeti opasnost od impulzivnih odluka, nagomilanih dugova i potpunog financijskog sloma.

Zbog čega je travanj toliko kritičan?

Intenzitet ovog rijetkog astrološkog preokreta proizlazi iz kombinacije nekoliko ključnih planetarnih kretanja. Saturn, planet odgovornosti i karmičkih lekcija, zajedno s Neptunom, planetom iluzija, boravit će u Ovnu, donoseći surovu dozu realnosti i rušeći snove o brzom bogaćenju.

Ova kombinacija prisiljava nas da se suočimo s posljedicama svojih financijskih odluka bez uljepšavanja.

Dodatnu napetost stvara pun Mjesec u Vagi početkom mjeseca, koji će nemilosrdno osvijetliti svaku neravnotežu između prihoda i rashoda. Istovremeno, brzi tranziti Merkura i Venere ubrzat će donošenje odluka i financijske transakcije, često bez dovoljno vremena za razmišljanje.

Za one koji su već na klimavim nogama, ovaj period mogao bi biti kap koja će preliti čašu.

Foto: Pixabay

Ovan

Za ovnove, travanj donosi pravu oluju unutar njihovog vlastitog znaka. S Marsom, Saturnom i Neptunom u Ovnu, njihova prirodna impulzivnost bit će na vrhuncu. Želja za dokazivanjem i statusom kroz luksuz mogla bi ih odvesti ravno u propast. Blagdanska euforija i organizacija raskošnih proslava samo će potaknuti trošenje novca koji zapravo nemaju.

Astrolozi upozoravaju da bi nepromišljene kupnje neposredno nakon Uskrsa mogle dovesti do potpunog pražnjenja računa. Ovan će osjetiti snažan poriv da djeluje brzo i slijedi svoje instinkte, no u ovom slučaju, instinkti bi ih mogli prevariti. Savjetuje se stroga kontrola budžeta i izbjegavanje bilo kakvih rizičnih investicija kako bi se izbjegao financijski kolaps.

Djevica

Dok ovnovi srljaju u nove troškove, djevice će se suočiti s duhovima prošlosti. Za njih travanj 2026. predstavlja period naplate starih računa. Saturn stvara ogroman pritisak u njihovom polju dugova i zajedničkih financija, tjerajući ih da se pozabave svim zaostalim obvezama, porezima ili kreditima koje su dugo ignorirale.

Mogući su neočekivani sudski troškovi ili čak blokade računa zbog dugovanja za koja su mislile da su zaboravljena. Dani nakon Uskrsa donose bolno otrežnjenje i suočavanje s realnim stanjem budžeta, koje je vjerojatno puno gore od onoga što su zamišljale. Jedini izlaz je izrada jasnog plana otplate i izbjegavanje bilo kakvog novog zaduživanja pod svaku cijenu.

Foto: Pixabay

Vaga

Pun Mjesec u vagi početkom travnja donosi kulminaciju financijskih problema koji su se dugo skrivali ispod površine. Vage će se naći rastrgane između urođene potrebe za skladom i balansom te surove stvarnosti troškova koji daleko premašuju prihode.

Urođena želja da ugode drugima i održe privid stabilnosti i blagostanja mogla bi ih navesti na sklapanje rizičnih financijskih aranžmana. Nažalost, ono što se u početku čini kao brzo rješenje, u danima nakon blagdana pokazat će se kao katastrofalna odluka.

Vage moraju shvatiti da je jedini način da izbjegnu bankrot fokusiranje na vlastite potrebe, a ne na ispunjavanje tuđih očekivanja. Emocionalna jasnoća doći će naglo, ali proces bi mogao biti bolan.

Jarac

Iako su jarčevi poznati po svojoj štedljivosti i oprezu, travanj donosi im niz neplaniranih troškova koji bi mogli uzdrmati njihove temelje.

Pun Mjesec u Vagi stvara napetost u njihovom polju karijere i zarade, a problemi će se najvjerojatnije manifestirati kroz hitne troškove vezane uz dom ili obitelj. Neočekivani kvarovi kućanskih aparata, hitne popravke na nekretnini ili iznenadni obiteljski izdaci zahtijevat će velika sredstva odmah nakon Uskrsa.

Ako nemaju pripremljen fond za "crne dane", čak i najoprezniji jarčevi mogli bi biti prisiljeni na uzimanje nepovoljnih pozajmica. Savjetuje se maksimalan oprez s tehnikom i nekretninama, jer svaka veća investicija u ovom periodu nosi iznimno visok rizik od gubitka.