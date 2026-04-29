Ivica je spasio Čavku od smrti, a možda nije trebao? Milan mu je otkrio razarajuću tajnu

Ivica Vukas i Stipan zatekli su stravičan prizor pronašavši Čavku u šumi. Brzom reakcijom uspjeli su ga skinuti i spasiti mu život. Čavka je bio izvan sebe, slab i u bunilu, no ono što je uslijedilo unijelo je novi nemir, posebice za Ivicu Vukasa u seriji 'Divlje pčele'.

Milan Čavka je od Ivice zatražio oprost. Za Ivicu Vukasa, ta molba za oprost, izgovorena u stanju bunila, nije bila puko buncanje, već nesvjesno priznanje krivnje koje je probudilo godinama potiskivanu bol.

Smrt njegovog sina Josipa nikada nije do kraja razjašnjena, a ove Čavkine riječi sada bacaju potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj.

Foto: RTL

Za Ivicu više nema sumnje - spasio je život čovjeku za kojeg sada vjeruje da je povezan sa smrću njegovog sina. Cijela situacija je postala još složenija, a međuljudski odnosi napetiji no ikad.

Dok se Milan Čavka oporavlja, zajednica je na nogama. Njegov pokušaj samoubojstva nije samo osobna tragedija, već i događaj koji je razotkrio mračne tajne. Svi se pitaju što će se dogoditi kada se Čavka potpuno oporavi i hoće li potvrditi ono što je priznao u bunilu.

Foto: RTL

Za Ivicu Vukasa, više ništa nije isto. Spasio je jedan život, no time je otvorio put prema bolnoj istini o izgubljenom životu svoga sina.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kralj Charles 'nježno' spustio Trumpu: 'Da nije bilo nas, govorili biste francuski'