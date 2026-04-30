Kad je pročitala poziv na natječaj "Dobro se dobrim vraća", odmah je pomislila na svoju kolegicu Kseniju

Gospođa Ksenija Kostalec u prosvjeti je provela 35 godina, no nije izgubila motivaciju ni entuzijazam. Dapače, njezina kolegica Monika Barbara Bogdanović, koja ju je prijavila na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral", za Kseniju kaže da je dobri duh škole, ali i cijelih Petrijevaca u kojima žive.

"Ksenija je osoba s kojom radim 20 godina. Bila mi je prva kolegica, a onda je postala i prijateljica. Ona je dobri duh ove osnovne škole, ali ne samo škole, nego i cijelog mjesta. Riječ je o jednoj samozatajnoj, vrlo skromnoj ženi koja mijenja živote, ne samo učenicima, nego i nama kolegama", objasnila je učiteljica Monika Barbara Bogdanović.

"Ksenija je uvijek bila tu. Nekad je dovoljan mali znak pažnje. Kada imate loš dan, dovoljno je da vas netko pita kako ste ili kako može pomoći. Ona je uvijek bila tu za sve i prema svima je ista. Nikada ne traži hvala", dodaje.

„Ksenija ima izuzetno razvijenu empatiju i uvijek je veseli tuđa sreća. To je danas zapravo rijetkost.”

Monika ističe i koliko je važno da se dobrota prepoznaje i nagrađuje.

"Lijepo je vidjeti da se dobrota nagrađuje. Neki ljudi kažu da je dobrota zapravo naivnost, ali ja smatram da to nije tako. Vjerujem da svatko od nas može napraviti dobro djelo svaki dan. Kod nas je nekako postalo normalno razmišljanje da će to napraviti netko drugi. Ali kada bi svatko od nas krenuo od sebe i ovaj tjedan napravio jednu dobru stvar, svijet bi bio drugačiji", poručila je.

Zašto baš Ksenija?

"Kada sam saznala, bila sam iznenađena i ostala u nevjerici jer mi je kolegica rekla tek kada sam prošla i bila izabrana na ovom natječaju", priznaje Ksenija Kostelac.

Osim što kao učiteljica ulaže mnogo truda u poticanje empatije i dobrih djela kod svojih učenika, njezin angažman tu ne staje. Ksenija je i voditeljica ogranka Crvenog križa, članica Društva Naša djeca, a pomoći će i prvom susjedu.

Sudjeluje u nizu školskih projekata koji traže kreativnost, vrijeme i predanost te ostavljaju stvaran trag u zajednici. "Puno surađujemo i s lokalnom zajednicom i kroz te projekte nastoje njegovati lokalnu baštinu, čuvati povijest koja će nas učiti za budućnost", objasnila je Ksenija.

"Moja kolegica Ksenija cijenjena je ne samo u školi nego i u našem mjestu. Mislim da nijedno dobro djelo ne ostaje nezabilježeno. Uvijek je ona ta koja prva pruža ruku", nadovezala se Monika.

Učiteljica koja je postala oslonac cijele zajednice

"Nisam ni bila svjesna da je netko prepoznao ta dobra djela koja su se zaista počela vraćati. Uzbuđena sam, sretna i zahvalna. Zahvalna sam kolegici koja je to prepoznala. Nije prepoznala samo moj rad nego i moj životni stil", istaknula je sa smiješkom.

Ksenija je ovom prilikom zahvalila i svima koji su na bilo koji način pomogli i sudjelovali u realizaciji dobrih djela.

"Zahvalna sam svojoj obitelji koja me u svim tim aktivnostima prati, zahvalna sam i mještanima, djelatnicima škole, kolegama i kolegicama, pomoćnom osoblju, svima koji se odazivaju i sudjeluju u našim projektima i koji te aktivnosti podižu na višu razinu. Tu su i učenici, roditelji, ali i bivši učenici i roditelji. Zahvalna sam i RTL televiziji i portalima koji provode ovakve aktivnosti, jer na taj način izdvajaju običnog čovjeka i njegovu priču", dodala je.

Zašto čak i male geste znače puno?

Za kraj, poručila je svima koji misle da male geste ne znače puno: "Male geste znače puno. Za osobni rast i razvoj. Za to zadovoljstvo koje time dobijete. Samo zato".

U projektu "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral" ne traže se superheroji. Traže se stvarni ljudi – oni koji svakodnevno, tiho, rade male stvari koje drugima znače sve.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL Native tima i Admirala.