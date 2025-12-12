Mars i Neptun su u kvadratu, za neke je to idealna prigoda da zaigraju na ljubavnu kartu

S Marsom i Neptunom u kvadratu može nam biti teško boriti se za sebe. Iz nesposobnosti da prikupimo željene energije proizlazi osjećaj inferiornosti.

Zakočeni smo nedostatkom energije i činimo se nesposobnim za kretanje. Taj se nedostatak energije najbolje vidi kada se trebamo dokazati ili nešto postići.

Međutim, kada su u pitanju hobiji ili osobni interesi puni smo kreativne energije. Moramo paziti da se ne zanosimo iluzijom; jer kad se radi o Neptunu, ime igre je prijevara.

Ovan

Imate velike ideje i izuzetne sposobnosti i unatoč teškoćama u partnerstvu nećete odustajati od pokušaja stvaranja stabilne osjećajne veze. Mnogi bi vam mogli pozavidjeti na strastvenom ljubavnom životu. Od društva očekujete i dobivate priznanja.

Bik

Zagrijavate se sporo i promišljeno, i od voljene osobe očekujete i da se materijalno pobrine i za vas i za vašu vezu. Niste nesposobni, naprotiv, praktični ste i svjesni življenja u fizičkom svijetu. Vaša je seksualnost eksplozivna i treba joj prostora za izgaranje.

Blizanci

Puno čitate, rado razgovarate, ali ćudljivi ste i raspoloženja mijenjate brzinom kojom pričate. Uživate šarmirati i osvajati, najprije pameću ali uvijek ste spremni ići dalje. Sretni ste u ljubavi, ali i s novcem. Privlače vas ljudi s naglašenim Vodenjakom u horoskopu.

Rak

Nježni ste i pažljivi prema onima koje volite, odnosite se zaštitnički i često njihove potrebe stavljate ispred svojih. I ono što je najzanimljivije, trudite se da vaše ljubavne veze traju. Slobodni rakovi traže vjernu i stabilnu osobu koja će ih uspjeti prizemljiti.

Lav

Imate problem sa seksualnim maštarijama. Možete puno toga propustiti iz straha da neće biti onako savršeno kako ste to zamislili. Napeti međuplanetarni aspekti u horoskopima rođenih u srpnju otkrivaju puno energije, ali i teškoće s njezinim usmjeravanjem.

Djevica

Vaše su veze prožete nevjernošću i neobičnim oscilacijama strasti, sve u svemu nisu baš sretne ni za vas ni za vaše partner(ic)e. Svoje probleme uspjeti ćete zadržati izvan ljubavnog područja, locirajući ih na radno mjesto i odnose sa suradnicima i nadređenima.

Vaga

Žene vage žele izuzetnog muškarca, ali ne po svojim već po društvenim mjerilima. To znači – uspješnog, željenog od drugih žena, blistavog, osvajača s potvrdama. Same su vrlo izravne i zaljubljive i mali snobizam kojim su opterećene čak im daje dodatni šarm.

Škorpion

Imate emocionalne probleme koje ćete teško uspjeti razriješiti bez pomoći osobe s naglašenim znakom Jarca. Neku vrstu fanatičnosti ispoljavat ćete sami ili susretati kroz druge ljude. Izazovu rizika teško ćete moći odoljeti, a to bi vas moglo koštati živaca.

Strijelac

Načitani i obrazovani, vješti s riječima, uspijevate osvojiti svakog na koga naiđete. Prštite idejama, nadama i željama. Kako mrzite biti sami vaše je društvo veliko, a time i izbor mogućih partnera ili partnerica. Imat ćete prilike stvoriti čvrstu i sretnu zajednicu.

Jarac

Imate potrebu biti voljeni, dobrog ste ukusa, vjerni, konzervativni i ponajprije cijenite materijalne vrijednosti. Muškarci jarci posjeduju borben duh, nagli su i svadljivi, ali od svoje partnerice očekujete upravo suprotne osobine: strpljivost, stabilnost, miroljubivost.

Vodenjak

Nezadovoljstvo maskirate u hladnoću i vaši osobni odnosi sve dublje tonu u neizvjesnost. Sve dok ne shvatite da nije sramotno potražiti pomoć, nećete se uspjeti stabilizirati u nekoj ljubavnoj vezi. Seksualne fantazije bit će najjače kod rođenih u siječnju.

Ribe

Do izražaja dolazi vaša strast za rizikom i kockanjem. Blokada duhovnosti kao da je osveta prirode za vaše pretjerano pridavanje pažnje okultnim, mističnim, seksualnim oblicima preobrazbe. Ulazite u ovisničke veze iz kojih se onda teško i s ožiljcima izvlačite.