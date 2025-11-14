Pred nama je vikend pun iznenađenja: Jarčeve čeka nalet strasti, strijelce emocionalna kočnica

Ravnoteža između Sunca, Jupitera i Saturna omogućuje nam razborito vizionarstvo u potrazi za čvrstom budućnošću. Znamo kako kombinirati pogled unaprijed s osjećajem za trenutnu stvarnost.

Opravdani optimizam i dobro uravnoteženi entuzijazam, pomažu nam u promoviranju zajedničkih napora na istinski opušten način. Zadržat ćemo potrebnu samodisciplinu za postizanje svojih ciljeva.

Ovan

Nedostaje vam pristojnosti u ophođenju, posebno kad vam se uskrati pravo na više istovremenih veza. Mislite da ste nepobjedivi i upravo tako, sportski, ulazite u ljubavne veze. Zbog osjećaja uhvaćenosti u zamku bojite se ozbiljnih veza i strepite od obaveza.

Bik

Privlačno vam je sve novo i neobično. U sukobu sa svojom unutarnjom prirodom, pobunjeni ste protiv sebe i svih ostalih. Bojite se komuniciranja, ali istovremeno vam je vrlo teško dugo ostati u izolaciji. Teško uspostavljate zadovoljavajuću ljubavnu vezu.

Blizanci

Do izražaja dolazi vaša površnost, posebno u odnosima s drugim ljudima. Ne brinete se o tuđim osjećajima i niste spremni na trajnu i stabilnu vezu. Nagle i nepredvidljive veze a time i nestabilne opterećivat će, ali istovremeno i obogaćivati vaš ljubavni život.

Rak

Uvijek imate blizu sebe nekog tko vam je odan i spreman brinuti se o vašim potrebama i željama. Unatoč svemu posjedujete neku zakočenost kao posljedicu temeljnog unutarnjeg sukoba između onoga što želite i onoga što znate da biste trebali željeti.

Lav

Ponos i urođeno dostojanstvo priječe vas tražiti pomoć, čak i od najbližih. Smatrate se izvrsnim ljubavnicima i ustrajavate u zahtjevima za tuđim potvrdama da to i jeste. Možda je upravo to ustrajanje dokaz vaše duboke nutarnje nesigurnosti na planu seksa.

Foto: Shutterstock

Djevica

Obiteljska prtljaga koju donosite iz vlastitog djetinjstva, ali i naslijeđenu od prethodnih generacija, ono je što biste trebali napokon odložiti. Točnije, ostaviti pred vratima svog novog doma. Nedostaje vam ljubavne mašte da zamislite ono za čim ćete posegnuti.

Vaga

Osjećajno ste nasrtljivi i usmjereni samo na ono što želite. Trebali biste naučiti odvojiti se od svojih roditelja i stvoriti vlastiti dom. Neovisnost, samostalnost i prepoznavanje svog vlastitog unutarnjeg potencijala ono je što će vas pokrenuti u pravom smjeru.

Škorpion

Iako niste posvećeni društvenim susretima već nastojite ostvariti svoje osobne ciljeve, umjetnički talenti koje posjedujete često vam nameću obavezu komuniciranja s puno različitih ljudi odjednom. Partnere nalazite na zabavama, izložbama ili predavanjima.

Strijelac

Idealizirate slobodu i inteligentno nastojite izbjeći, ili barem odgoditi, brak i obaveze. Iako ste ozbiljni i odgovorni, vaša emocionalna zakočenost je očita. Odušak nastojite naći u raznovrsnim vezama, punim intelektualnog izazova i neke lepršave površnosti.

Foto: Shutterstock

Jarac

Vaš seksualni nagon je jak i znate cijeniti tjelesne užitke. A samim tim i prepustiti im se. Imate jaku potrebu za dodirima i zagrljajima. Da bi bili privučeni nekoj osobi morate u njoj prepoznati nešto novo i neobično. Najveći užitak u životu pruža vam raznolikost.

Vodenjak

Skloni ste polemici i iznošenju vrlo neobičnih stavova kojima iznenađujete okolinu. Ne dopuštate pretjeranu intimnost, čak ni kad vam je ona neophodna. Otpustite stara sjećanja koja vas zadržavaju u razvoju, i oprostite onima koji su vas nehotice povrijedili.

Ribe

Imate pretjerano ozbiljan pristup životu, a posebno tjelesnim užicima. Vaše je uživanje opterećeno nekim zdravstvenim teškoćama, usamljenošću ili prevelikim odgovornostima. Jako oprezan i praktičan pristup guši vašu maštu i smisao za humor