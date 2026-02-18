Hrvati umiru od smijeha zbog ove maske: Nevjerojatno kakve su se ideje dosjetili majka i sin

Maškare su uvijek veselo razdoblje koje donosi radost svakom djetetu. Od zabavnih maski koje odražavaju maštovitost i kreativnost, do uživanja u veselju, plesu i, naravno, skupljanju slatkiša i džeparca, ovaj dan je pravo slavlje za sve.

Svatko od nas ima svoje ideje za maske, a često se nađu i oni kreativni trenuci koji ostave snažan dojam na sve prisutne. Jedna takva maska, koju su društvene mreže odmah preplavile, izazvala je posebno zanimanje i pažnju.

Na Facebook stranici Dnevna doza Hrvatske objavljena je fotografija jedinstvene i neobične maske koju je osmislila majka sa svojim sinom.

Inspirirano po tragediji

Fotografija je nastala sasvim slučajno, uslijed neplaniranog trenutka koji je prolaznik u Zagrebu zabilježio iz svog automobila. Čim je ugledao ovaj simpatični duo, koji je hodao ispred njega, nije mogao odoljeti i morao je zabilježiti taj prizor.

Prošla godina ostat će zapamćena po velikoj tragediji - požaru koji je u studenom zahvatio legendarni zagrebački Vjesnik. Iako je tragedija duboko pogodila mnoge, njezin odjek nije spriječio kreativnost jedne hrabre majke, koja je odlučila iskoristiti ovaj teški trenutak na neobičan način - kroz maškare.

Ova izuzetna mama odlučila je svoju masku oblikovati prema uništenom Vjesniku, kreirajući veliku kutiju koja je vjerno oponašala izgled ove poznate zgrade.

Pored nje, njezin sin hodao je u vatrogasnom odijelu, sa stiliziranom kutijom na leđima iz koje su virile ljestve.

Najbolja maska ili crni humor?

Reakcije ljudi na ovu neobičnu masku bile su raznolike. Dok su neki korisnici otvoreno izražavali oduševljenje, nazivajući ovu masku "najboljom" koju su vidjeli, drugi su, s dozom smijeha, primijetili da je to svakako primjer crnog humora.

"Originalno", "Najbolja maska", "Crni humor", "Majka godine", Ovo je fenomenalno", "Najbolja maska koju sam vidio", pisali su.