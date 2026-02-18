Drama nakon utakmice: Nije mu pružio ruku, a onda je Kovač uzvratio bez zadrške

Susret u Dortmundu započeo je neuobičajeno, uz 15 minuta kašnjenja jer je domaća momčad zapela u prometu na putu prema stadionu. No to nije ostavilo traga na igru njemačkog sastava.

Borussia je povela već u trećoj minuti pogotkom Serhou Guirassyija, koji je iskoristio početnu nesigurnost gostiju. Isti je igrač neposredno prije odlaska na odmor asistirao Maximilian Beier za 2:0, čime je Dortmund osigurao značajnu prednost pred uzvrat.

Nakon završetka susreta pažnju je privukao trenutak kada se Palladino nije rukovao s trenerom Borussije, Nikom Kovačem. Talijanski trener objasnio je da mu je zasmetalo učestalo prigovaranje domaće momčadi sucima.

“Ne volim protestirati, a oni su se uz aut-liniju žalili na svaku sitnicu. Trudim se pustiti suce da rade svoj posao, bez obzira na odluke. Samo sam mu rekao da bi i on trebao učiniti isto”, izjavio je Palladino.

Kovač je, s druge strane, poručio kako nije razumio primjedbe kolege. “Pružio sam mu ruku. Ne znam na što se žalio. To nisam razumio. Rekao je to na talijanskom, pa ćete morati njega pitati”, rekao je trener Dortmunda.

Dodao je i kako su rasprave sa sucima dio nogometne svakodnevice: “Mi smo južnjaci i ponekad se raspravljamo sa sucem, ali danas je to bila dječja rođendanska zabava.”

Unatoč porazu, Palladino ostaje optimističan. Smatra da je dvoboj tek na polovici i da njegova momčad ima kvalitetu nadoknaditi zaostatak. Uzvrat će pokazati može li Atalanta pretvoriti tu vjeru u konkretan rezultat i izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja.

