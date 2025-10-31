Dio nas čekaju osvajanja velikih razmjera, ali nećemo se baš sa svim znakovima dobro provesti

S kvadratom između Venere i Jupitera možemo pokazati puno topline i srdačnosti, ali smo skloni biti prenapadni. Žudnja za prijateljstvom i ljubavlju može postati previše ekspanzivna i može nas poticati na osvajanja velikih razmjera.

Samodisciplina nam neće biti jaka strana, iako je to upravo ono što ćemo trebati da bi svoju živahnost zadržali u granicama.

Ovan

Posjedujete snažnu volju, ali podložni ste nervnim napetostima zbog kojih reagirate ljutito i bijesom. Najbolje je maknuti vam se s puta dok ponovno ne zavladate svojim osjećajima. Ali ovi zastrašujući izljevi emocija mogli bi vas koštati dobre ljubavne veze.

Bik

Djelujete zbrkano, kao da ne znate u kojem bi smjeru trebali krenuti. Volite djelovati "iza scene" i vaše ljubavne veze na neki način su obavijene tajnom. Ili zato što u tome uživate ili zato što se već negdje ozbiljno obavezali, pa nova ljubav mora ostati skrivena.

Blizanci

Preispitujete vlastitu i tuđu religioznost. Previše ste inteligentni i znatiželjni da biste se zadržali na samo jednom ljubavnom iskustvu u životu. Potrebna vam je, uz fizičku, i mentalna stimulacija. Kad se zaljubite, vaša skrivena posesivnost dobiva puni zamah.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

Teško se odlučujete na brak ili emocionalne obveze, kao da znate da će vaše potrebe u takvoj vezi biti potisnute u drugi plan. Rođeni u lipnju imaju najteža iskušenja. Njihove su ljubavne veze neobične i dramatične i često sa potpuno neodgovarajućim osobama.

Lav

Teško uspostavljate granicu između sebe i drugih. Ponos vam ne dopušta priznati da su sve životne staze dvosmjerne: ne možete ništa primiti ikoliko niste davanjem napravili za to dovoljno mjesta. U sve što želite dobiti morate uložiti vrijeme i napor.

Djevica

Morate naučiti razlikovati važno od nevažnog i ne gubiti se u sitnicama koje se u obliku malih prepreka pojavljuju na vašem životnom putu. Energični ste i dovoljno snažni da ostvarite kvalitetnu i stabilnu ljubavnu vezu. Važne lekcije učite iz odnosa s roditeljima.

Vaga

Imate teškoća sa prihvaćanjem samih sebe, pa vas tako ni drugi s lakoćom ne prihvaćaju. Probleme vam stvaraju pretjerano kruti i tradicionalni stavovi. Zadovoljstvo u vezi mjerite količinom novca i seksa. Njemu ili njoj ostavite dovoljno prostora za razvoj.

Škorpion

Vaš najveći teret je ogromna strast koju je teško zadovoljiti. Nabijeni ste dinamičnom energijom kojom bi trebali oprezno rukovati. Vapite za ispunjenjem svojih strastvenih želja, ali nedovoljno ste promišljeni i pretjerano brzi za postavljanje ljubavnih mreža.

Strijelac

Skloni ste paradiranju pred osobom do koje vam je stalo, idealizirate je i postavljate na pijedestal. Izrazito ste puteni i posesivni, neophodni su vam opipljivi i mjerljivi dokazi tuđih osjećaja, a izljeve svojih emocija podupirete skupim i velikodušnim darovima.

Jarac

Izgledate vrlo ozbiljno. Spori ste, promišljeni, lijepog izražavanja. Nastojite se obrazovati i komunicirati s vrlo različitim ljudima kako bi stekli životno iskustvo koje vas potiče u razvoju. Privlače vas uspješne osobe, kreativne i izložene očima javnosti.

Vodenjak

Posjedujete izoštrenu sposobnost uvida u tuđe tajne, ali je često koristite nasilno i nepromišljeno pokušavajući razotkriti i omalovažiti tuđu intimu. Spremni ste izgubiti se u pokušaju povezivanja nečeg starog i tradicionalnog s novim i još neprihvaćenim.

Ribe

Trebali biste se probuditi iz udobnosti u kojoj ste se ugnijezdili i koja vas zadržava u razvoju. Događaju vam se nagle i ne baš stabilne veze koje vas još više prave nesigurnima. Sve što ima veze sa srcem i ljubavlju zahtjeva zagrijavanje i postupni razvoj.