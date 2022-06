Većina muškaraca je sramežljiva kad su u pitanju brak i obiteljski život; nesigurni su i neodlučni kada se suoče sa idejom sklapanja braka. Muškarac mora prevladati svoj urođeni otpor prije nego se obveže na vjernost do smrti, bez obzira o kojoj i kakvoj je djevojci riječ, mora biti načisto sam sa sobom da se uopće želi ženiti.

Ovan

Brak je u suprotnosti s Ovnovom željom za neovisnošću. Njegova filozofija često naglašava samo jednu riječ: sloboda. Avantura i uzbuđenje su zabavni, on voli i nestaje. Želi ženu i neumoran je u potrazi za srećom – a to uključuje nova mjesta i - nove žene.

Može biti vuk usamljenik, preživjeti će sam i voljeti samoću. Boji se visoke cijene koju će morati platit u braku. Jakog seksualnog nagona, nije siguran da će biti zadovoljen jednom ženom. Privlače ga žene koje prije njega nisu bile s muškarcem. Ako je vjenčanje jedini način da za sebe osigura takvu ženu, ući će u brak.

Treba mu tiha i ponizna žena, ventil za njegovu agresivnost, netko tko će mu pomoći da se razvija, mentalno i emocionalno. Želite li baš ovakvog muškarca, uvjerite ga da ste prekrasni, pametni, ispravni i čisti. Tada ga ostavite na distanci – neka se on približava vama.

Bik

Bik je najmanje sramežljiv i ulazi u brak prije ostalih znakova Zodijaka. Ne postavlja se pitanje da li će se, nego za koga će se oženiti. Njegova pojava odaje da je riječ o nekome tko procjenjuje žene kao potencijalne supruge u različitim ulogama.

Nije agresivan sa ženama i kad jednom odluči da je određena žena idealna za njega, apsolutno je odlučan. Ipak, brak može odgoditi na nekoliko godina, tijekom kojih će povećati svoj račun u banci. Potrebna mu je supruga koja će ga zabaviti, i koja će ga znati čekati.

Njegovi apetiti za luksuzom i ugodom su (pre)veliki, a njegovi snovi u svezi braka uključuju odabrane jelovnike, srebrninu i kristal, skupi namještaj, materijalno i osjećajno bogatstvo. Da biste ga inspirirali da se oženi baš vama, uvjerite ga da će mu u braku biti ugodno. Budite lijepa, meka, zaobljenih oblina i romantična.

Blizanci

Blizanci muškarci vide brak kao ograničenje i dosadu, i ne žele završiti vezani ili u kavezu. Prijateljuju sa ženama, i svoje avanture vide kao najbolju opciju za pokazivanje svoje osobnosti. Blizanac nema ozbiljnost koja je potrebna za dolazak pred oltar.

Zbog toga je samac, promjenjive svakodnevice, pravi duh mladosti. Bez obzira što je u vezi, to nije nužno vezano za njegove osjećaje. Sumnja u svoje potrebe da se oženi i često se ne može odlučiti između dvije ili više žena. Ne vjeruje sam sebi da bi mogao imati partnericu kojoj bi bio vjeran.

Potrebna mu je privlačna, stimulativna djevojka koja ga neće ograničavati u njegovim brzim aktivnostima, netko tko će mu odgovarati na intelektualnoj razini. Želite li baš njega, uvjerite ga da možete igrati razne uloge. To ćete dokazati vlastitim interesima za kojekakve različite teme.

Rak

Rak sumnja u to da njegova materijalna sredstva i zarada mogu osigurati stabilnost njegovoj obitelji. Teško pronalazi djevojku koja shvaća njegove ideale. Raste nesretan i nitko ga ne razumije; povrijeđen je kada se ona koju voli pokaže nesavršenom. Traži nemoguće.

Ipak, Rak je simbol doma i obitelji, pa jednostavno ne može bez stabilnog stanja. Njegova seksualnost je potisnuta zbog emocionalne nesigurnosti. Boji se da nije u stanju zadovoljiti ženu, te odustaje. On želi pronaći ženu koja razumije njegove osjećajne potrebe.

Ljubav bez romantike za njega je isprazna, njemu treba utjeha i emocionalna sigurnost. Ima snažnu želju da dominira autoritetom, dokazujući se kao pravi otac obitelji. Da biste Raka odveli pred oltar, ponašajte se majčinski. Ukoliko se zaljubi u vas, njegova mašta dovodi ga u raspoloženje prikladno za svečano „da“.

Lav

Lav se plaši braka zbog visokih zahtjeva za odgovornošću. Kada se spomene ulazak u bračne vode, on se osjeća kao da se opravdava pred policajcem ili poreznikom. Svjestan je svih obveza i shvaća ih vrlo ozbiljno. Kao samac, Lav uživa u zabavama, popularnošću i romantici.

Ljudi vide njegov ponos i dostojanstvo i misle da je sretan i zadovoljan životom koji vodi. Ipak, u sebi on čezne za lijepom i strastvenom partnericom s kojom bi jednoga dana osnovao zajednički dom. Ona bi ga čekala i udovoljavala mu, uz dužno štovanje i podršku.

Potrebna su mu i djeca, jer prema njima procjenjuje svijet oko sebe, uključujući i samog sebe. Da biste ga suočili s vjenčanim prstenjem, pohvalite njegove sposobnosti odgovornog ponašanja i ambiciozne težnje za uspjehom, i uvjerite ga kako će biti savršeni otac i suprug.

Djevica

Muškarac Djevica sretan je i zadovoljan i bez bračnog života. On je usamljenik još od djetinjstva, orijentiran na težak rad, red i disciplinu. Zadovoljan je svakim tko mu pravi društvo, od stranaca i susjeda do rođaka i prijatelja. Nije nužno da postoji neka posebna osoba za ljubav.

On je nesiguran, pa strahuje da ne postane rob svoje prevelike znanstvene svijesti, te nakon vjenčanja ne izgubi taj dio sebe. Što je dulje sam, to je manja njegova želja za brakom. Traži dlaku u jajetu, kritizira tuđe postupke i pogreške, te pretjerano brine o higijeni i čistoći.

Što je stariji, potencijalna supruga mora biti savršenija. To savršenstvo koje je on zamislio ne postoji, pa mu je sve teže pronaći djevojku. Da biste Djevicu doveli pred oltar morate povući prvi korak. Recite mu da ćete žrtvovati sve za njega i opčinite ga pričom o skromnom, ali sretnom domu.

Vaga

Postoje dvije vrste muškaraca Vage. Prvi se žene rano i dobro se uklapaju u shemu bračnog života. Toliko su neodlučni, da, ne znaju odbiti! Drugi tip su Vage koje pokazuju strah od braka. On se ne odriče žena, nego ih postavlja na prijestolje, mazi i pazi, iz jednog jedinog razloga, njihove ljepote.

On zna koliko može biti tužan ukoliko dođe do nesklada i radije čeka, govoreći kako čeka „pravu“. Obično je ne susreće nikada, no sama ideja o braku uvijek je tu negdje. Ovaj muškarac ovisan je o vezi, s prstenom ili bez njega. Da biste ga učinili drugom polovicom svoje bračne svečanosti, uvjerite ga da ste oboje iste naravi.

Napomenite i da ste nesretni bez njega. Njegova nježna priroda dopušta ženi da ga vodi, te će ženidbom udovoljiti želji odabranice, samo da bi izbjegao njeno nezadovoljstvo. Podsjećajte ga na zadovoljstvo zajedničkih aktivnosti.

Škorpion

Škorpion često za sebe kaže da nije „tip mladoženje“. To znači da ima neke predrasude zbog kojih misli da se ne bi trebao ženiti. Kritizira žene, nekada ih i mrzi, no i takvi se Škorpioni žene. Ako ne ide, rastaju se i žene iznova. Njihov stav prema ženama ne smeta ulasku u brak, nego ostanku u njemu.

Misli da zna sve ženske tajne, no najčešće postaje žrtvom prve uzbudljive djevojke koja naiđe. Zna da je težak za suživot i ne namjerava mijenjati svoj način života zbog drugoga. Brak mu je potreban zbog jake strasti i potrebe za emocionalnom sigurnosti.

Ima mnogo avantura i ljubavnih veza prije braka, u prvom redu zbog izraženog seksualnog nagona, no doista je sretan kad mu se partnerica potpuno posveti. Da bi ovog muškarca nagovorili da vas oženi, osluškujte njegove misli i osjećaje i budite seksualno neodoljivi.

Strijelac

Strijelac će ljubomorno braniti svoju slobodu. Mlad i nezaustavljiv, on se ne želi prizemljiti i vezati na jednom mjestu. Umjesto odustajanja od avantura, on želi lutati svijetom. Njegov je moto: „Najbrže putuje onaj koji putuje sam“. Sretan je sam sa sobom i ne želi da itko njime upravlja.

Duže veze ga zamaraju a odnosi sa ženama za njega su samo igra, osim ako je istinski zaljubljen. Ipak, često se ženi dva i više puta. Potrebna mu je žena koja će dijeliti njegove interese za vjeru, filozofiju i znanost. Obiteljski je život nakon vjenčanja za njega izazov, na sebe preuzima obveze oko djeteta, nježno ga tješeći u trenucima neopisive vike.

Uživa u vrtlarenju, posebno ako u njemu sadi korisne plodove. Na pomišljanje na brak najlakše ćete ga navesti ako mu ne dosađujete tražeći skup nakit ili odjeću, te ako imate smisla za humor.

Jarac

Ako se nije rodio u imućnoj obitelji, Jarac se neće rano oženiti iz jednog razloga: on kao svoju obvezu vidi sposobnost uzdržavanja žene i djece. U mladosti je njegovo zarađivanje slabije, i on čeka „bolja vremena“. Sramežljiv je, ustrašen i krajnje proračunat. Zauzet je svojim ambicijama.

Ne poklanja naklonost drugima sve dok se ne uvjeri da je netko toga vrijedan, i ne zaljubljuje se sve dok nije siguran da je to „ono pravo“. Potrebna mu je žena koja će u njegovoj ozbiljnosti prepoznati dječaka, koja će unijeti vedrinu u njegov život.

Potrebno mu je druženje, on uživa u toplini doma i velikoj obitelji koju planira odmalena. Kad odbaci rezerviranost, uživa u životu. Tad stvara ugodan, konmforan dom. Da bi probudili njegov interes za brak, podsjetite ga da to ne znači samo porast odgovornosti, nego i njenu podjelu.

Vodenjak

Astrološki Vodenjaci se žene češće od ostalih muškaraca – to je njihov način stjecanja znanja o ženama. Znatiželjan je i istražuje, lako se zaljubljuje i ne trebaju mu posebna objašnjenja. Ima neobični pristup i promatra partnericu, te pada na sve što ga iznenadi.

Privlači žene svojim seksualnim magnetizmom kojim se razlikuje od drugih muškaraca. Ukoliko mu doista treba neka žena, ona će svakako osjetiti da on prestaje biti velikodušan sa svima, a svoju će naklonost pokloniti njoj. On je idealist čija humanistička misao traži sebi ravnu drugu polovicu.

Nagovoriti ga na brak vrlo je lako. Budete li pod reflektorom njegove pažnje i naklonosti, znati ćete da vas voli. Ne dopustite mu da vas upozna odmah i odjednom već polako odbacujte oklope. Ipak, vjenčajte se s njim dok ima interesa za vas, u protivnom će mu postati dosadno.

Ribe

Za Ribe je brak rastanak od mladenačkog ponašanja i sanjarenja. Trud, obveze i dužnosti za njega su elementi rada, i to ne samo njegovog nego i ženinog i dječjeg – svi su uposleni. On radi i kad je umoran, i kad je bolestan.

Nakon stupanja u brak njegov život poprima ozbiljne tonove; nema odustajanja od posla ili davanja otkaza. Ipak, ako se oženi, i dalje provodi dosta vremena izvan kuće. On nije idealan organizator i očekuje veliku potporu pomoćnika. On nije strogo protivnik braka, zbog svoje romantične crte.

U kući je tih i dobar, ukoliko se radi o toplom okruženju. Potrebna mu je supruga koja se neće bojati dati mu podršku. Ako ga volite dovoljno