Ženska inicijativa u krevetu

Ima muškaraca koji od mladosti maštaju da će naći ženu koja će poput Amazonke vladati krevetom, ali ima i onih koji se užasavaju takvih žena. Smatraju da muško treba ostati muško.

ŽENA OVAN

Njezina pomalo gruba i sirova energija čini je sposobnom za preuzimanje inicijative i njoj doista nije teško preuzeti „kormilo“, no to često smeta muškarce. Zapravo, ne odmah, isprva su opčinjeni njenom divljom strašću, no kad shvate da ih tretira kao potčinjene, prođe ih zanos. Zbog toga bi trebala naučiti biti nježnija i prilagodljivija.

ŽENA BIK

Ova nježna i prije svega tradiciji sklona žena ne voli revolucionarnu promjenu, a preuzimanje seksualne inicijative čini se upravo kao tako nešto. Niti je dovoljno sigurna u sebe, niti je dovoljno hrabra da bi se samoinicijativno upustila u vodstvo. Ne očekuje eksperimente, čak ih prezire, jednostavna je i podatna.

ŽENA BLIZANCI

Ova žena inicijativu shvaća kao nešto što treba ravnomjerno raspodijeliti, zato nije dominantna ali ni pasivna. Njene igre traže jednaki udjel muške i ženske strane. Ipak, verbalno na neki način započinje odnos, i tu joj nema premca.

ŽENA RAK

Nikad inicijativa, nikad vodstvo, nikad takva želja da bi ona započela igru. Ovo se ne mora sviđati njenom partneru, no to je realnost. Nema samouvjerenost i toliko je sramežljiva da muškarac misli da i ono što dobije predstavlja teško odricanje od morala za nju.

ŽENA LAV

Ona dostojanstveno i samouvjereno preuzima inicijativu, vješto prepoznajući pravi trenutak. Sigurna u sebe i svoje talente, pripremiti će cijelu predstavu, od početka do kraja ne gubeći konce iz svojih ruku. Ipak, to nije ono što bi bio njen stalni izbor. Ona očekuje obožavanje i osvajanje, koje s vremenom nagradi vrhunskim ljubavnim stilom.

ŽENA DJEVICA

Djevica je prirodan znak djevičanstva, i zbog toga joj je brak omiljena tema. Obično je, u većoj ili manjoj mjeri dovoljna sama sebi, i može se, bez mnogo problema, prilagoditi životu u celibatu. Kritična je i izbirljiva, ne voli da je dodiruju, ima duboko ukorijenjen strah od infekcije. Sinonim je za vjernu partnericu, mada obično ne previše uzbudljivu.

ŽENA VAGA

Žena sa stilom koji se temelji na nježnosti i senzibilnosti. Ulogu inicijatora može imati tek ponekad, jer ona nije sukladna njenoj prirodi. Osim toga, Vage ne vole da postoji nadmoć s neke strane. Smisao za ravnotežu i želja za harmonijom dovode do potpuno ravnopravnih načina ponašanja. Svako pitanje ima jednakovrijedan i jednakoaktivan odgovor, bez dominacije – takav je i seks kakvom teži žena Vaga.

ŽENA ŠKORPION

Ova žena voli staviti sve pod svoju komandu i tako se ponaša i u seksu. Ipak, upravo zato očekuje princa koji bi dokazao svoju muškost i snagu i u krevetu uspostavio ravnopravnost, ako ne i dominaciju. Pokaže li se on slabićem, njeno seksualno zadovoljstvo na početku veze za posljedicu ima sve veća razočaranja.

ŽENA STRIJELAC

Hrabra, željna promjena i spremna na nepoznato – pa i na inicijativu. Ipak, ukoliko se to od nje neprekidno traži, počinje se dosađivati. Kao i Lavica, i Strelica voli divljenje i obožavanje, a ne poduzme li muškarac barem nekada prvi potez, ona postaje nesretna.

ŽENA JARAC

Ova žena će preuzeti na sebe organizaciju posla, odgoja djece, domaćinstva ili obrazovanja, no seksualna inicijativa ne ubraja se u njene specijalnosti. Naime, njezina strast uvjetuje da muškarac njenih snova bude sposoban i uspješan, a kao takav ne bi smio biti slabiji od nje. Zbog toga se onaj koji se s njom upusti u seksualne igre, mora i dokazati.

ŽENA VODENJAK

Djelomično preuzimanje inicijative za nju je uobičajena pojava, no stalna inicijativa dovodi do njenog hlađenja. Nenavikla na kontinuitete i nesklona tradiciji, ona voli iskušati novosti i eksperimentirati. Ipak, kad nešto uđe u kolotečinu i postane nezanimljivo, ona odustaje.

ŽENA RIBE

Nježna, senzualna, vrlo osjetljiva žena Riba s vremena na vrijeme preuzima inicijativu, no nikada njen udjel nije dominantan u smislu snage i moći. Njena inicijativa je nešto što djeluje neposredno prije seksa, i najčešće je to sasvim nesvjesna taktika.