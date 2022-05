Potpuna astrološka karta uključuje mnogo različitih planeta i točaka, ali većina ljudi poznaje jedan od najvažnijih elemenata karte – Sunčev znak. Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Elementi

Često se životna priča temelji baš na elementu koji nedostaje (kao vila koja nije pozvana na rođenje djeteta!). Ali, kad se u nekom elementu nalazi samo 1 planet, taj se planet ponaša poput razmaženog jedinca, no s njim je obično povezan i poseban talent osobe o čijem se horoskopu radi.

Znak Zodijaka

Što je više planeta ili osjetljivih točaka smješteno u nekom znaku Zodijaka, to je više energije usmjereno na izražavanje osobina toga znaka.

Jedan od pokazatelja srodnosti duša su tzv. obrnuti čvorovi: njezin Sjeverni mjesečev čvor na njegovom Južnom mjesečevom čvoru, i obrnuto. To i jednoj i drugoj osobi omogućuje učenje, jer, ono što on zna ona tek treba naučiti, a to vrijedi i u drugom smjeru!

Ovan odbija umrijeti ili prihvatiti neuspjeh. Bik odbija promjenu i odustajanje. Blizanci odbijaju ostati mirni i vezani uz nekog ili nešto. Rak odbija zaboraviti ili napustiti.

Lav odbija prihvatiti NE kao odgovor. Djevica odbija previdjeti detalje. Vaga odbija biti sama ili nepoštena. Škorpion odbija biti kolebljiv.

Strijelac odbija prestati vjerovati. Jarac odbija obaviti nešto lakšim načinom. Vodenjak odbija biti običnim ili konvencionalnim. Ribe odbijaju suočiti se sa realnošću.