Ljubavni horor u 2026: Ova četiri znaka čeka neizbježan prekid, jeste li među njima?

Godina 2026. donosi rijetka planetarna poravnanja koja će potaknuti duboke transformacije, osobna buđenja i značajne životne preokrete. Dok će neki znakovi doživjeti procvat, astrolozi upozoravaju da će za četiri horoskopska znaka ovo biti godina velikih iskušenja na ljubavnom planu.

Kozmičke sile testirat će temelje njihovih veza, a za mnoge bi to moglo značiti bolne, ali nužne prekide. Oni neće biti samo kraj jedne priče, već i ključni korak prema osobnom rastu i oslobađanju od obrazaca koji ih sputavaju.

Planetarni tranziti poput ulaska Saturna u Ovna i Urana u Blizance djelovat će kao katalizatori promjena, tjerajući ove znakove da se suoče s istinom o svojim odnosima i donesu teške odluke. Evo tko se nalazi na popisu znakova čija bi ljubavna veza mogla doći svome kraju u 2026. godini.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovan: Sudar impulzivnosti i karmičkih lekcija

Za ovnove, 2026. godina započinje intenzivnim testom strpljenja i izdržljivosti. Ulazak Saturna, planeta discipline, odgovornosti i karme, u njihov znak u veljači donosi razdoblje velikih izazova. Vatrena i impulzivna priroda Ovna sudarit će se sa Saturnovom sporom i restriktivnom energijom, stvarajući unutarnju napetost koja će se neizbježno preliti i na ljubavne odnose.

Snažna želja za neovisnošću i slobodom, koja je ovnovima urođena, bit će dodatno naglašena, zbog čega bi se mogli osjećati sputano u vezi. Saturn će ih prisiliti da preispitaju strukturu svog života i dugoročne obveze, a veza koja ne podržava njihov osobni rast postat će im teret.

Istovremeno, utjecaj Neptuna donosit će dozu konfuzije i emocionalnih turbulencija, što ih čini sklonijima naglim odlukama. Svađe i sukobi mogli bi eskalirati, a prekid bi se mogao činiti kao jedini način da povrate osjećaj kontrole i autentičnosti.

Prema astrološkim predviđanjima, ovo je godina u kojoj ovan mora naučiti važne lekcije o sebi, čak i ako to znači slomljeno srce.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Uran donosi žeđ za slobodom

Dok se blizanci opraštaju od svoje "smaragdne godine" u lipnju 2026., njihov boravak u središtu pozornosti se nastavlja, ali s potpuno drugačijom energijom. U travnju u njihov znak ulazi Uran, planet revolucije, iznenadnih promjena i inovacija.

Ovaj tranzit donosi snažan poriv za oslobađanjem od svega što je postalo rutina ili ograničenje, uključujući i ljubavne veze koje više ne odgovaraju njihovim težnjama.

Blizanci će se boriti s konceptom predanosti više nego ikad prije. Uranova energija potaknut će ih da preispitaju svoj identitet, kreativnost i životni put. Veza koja im ne pruža dovoljno prostora za istraživanje i promjenu činit će im se kao kavez.

Mogli bi postati nepredvidljivi, a njihova potreba za mentalnom stimulacijom i novim iskustvima mogla bi ih odvesti daleko od partnera. Iznenadni prekidi, potaknuti osjećajem gušenja i željom za potpunom slobodom, vrlo su izgledni. Za blizance, 2026. je godina radikalne autentičnosti, a sve što stoji na putu njihovoj preobrazbi morat će otići.

Škorpion: Vrijeme za suočavanje s tamom

Škorpionova ljubav je duboka, intenzivna i transformativna, no upravo ta dubina u 2026. godini mogla bi postati izvor najvećih sukoba. Ovaj znak poznat je po svojoj sklonosti kontroli i posesivnosti, a nadolazeći planetarni utjecaji iznijet će na površinu sve skrivene tajne, potisnute emocije i toksične obrasce unutar veze.

Za škorpiona, razdvajanje je poput emocionalne smrti, no ponekad je upravo to potrebno za ponovno rođenje. Dugogodišnji problemi, ljubomora i nepovjerenje koji su tinjali ispod površine mogli bi eksplodirati. Škorpioni će biti prisiljeni suočiti se sa svojom "sjenom" i priznati vlastitu ulogu u disfunkcionalnoj dinamici odnosa.

Iako se grčevito drže onoga što smatraju svojim, shvatit će da ih neki odnosi više iscrpljuju nego što ih ispunjavaju. Prekid će za njih biti bolan proces detoksikacije, oslobađanje od karmičkog tereta i prilika da prekinu cikluse koji su ih godinama sabotirali. Astrologija nalaže da je transformacija neizbježna, a ne ponavljanje istih grešaka.

Foto: Shutterstock

Ribe: Buđenje iz romantičnog sna

Sanjarske i idealistične ribe u 2026. godini doživjet će bolno, ali nužno buđenje. Njihova sklonost da ljubav promatraju kroz ružičaste naočale, pod utjecajem vladara Neptuna, sudarit će se sa surovom stvarnošću.

Godina će im donijeti trenutke otrežnjenja u kojima će shvatiti da se njihove romantične fantazije ne podudaraju sa stvarnim stanjem njihove veze.

Razočaranje bi moglo biti veliko kada uvide da partner ili veza nisu onakvi kakvima su ih zamišljali. Ovo je godina u kojoj će Ribe morati donijeti jasne i odlučne odluke.

Više neće imati snage ni volje ostajati u iscrpljujućim odnosima koji crpe njihovu energiju. Iako im je teško povući granice, kozmička energija potaknut će ih da na prvo mjesto stave svoje emocionalno zdravlje.

Prekid veze koja se temelji na iluziji, a ne na stvarnoj povezanosti, bit će njihov ključni korak prema iscjeljenju i pronalaženju ljubavi koju uistinu zaslužuju.