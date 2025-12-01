Astrološki šok pred blagdane: Ova četiri horoskopska znaka čeka bolan prekid veze u prosincu

Kraj godine obično je vrijeme slavlja, rezimiranja postignuća i planiranja budućnosti. Međutim, prosinac sa sobom donosi specifičnu astrološku težinu koja neće biti laka za sve pripadnike Zodijaka.

Dok će neki uživati u blagdanskoj romantici, zvijezde ukazuju na to da se četiri horoskopska znaka nalaze na emocionalnoj prekretnici. Kombinacija planetarnih tranzita, punog Mjeseca i karmičkih lekcija stvara atmosferu u kojoj će odnosi koji nemaju čvrste temelje doći do svog neizbježnog kraja.

Ljubavni brodolomi nikada nisu jednostavni, ali astrologija nas uči da su oni često nužan korak prema osobnom rastu i pronalaženju autentičnije sreće. Prema astrološkim analizama za kraj 2025., ovo su znakovi koji bi se trebali pripremiti na potencijalne turbulencije i moguće prekide veza.

Foto: Rtl Direkt

Strijelac: Trenutak istine pod punim Mjesecom

Za pripadnike znaka strijelca, prosinac je inače njihovo doba godine kada Sunce obasjava njihov znak, donoseći optimizam i energiju. Ipak, prosinac 2025. donosi drugačiju priču.

Ovo razdoblje bit će izrazito emocionalno, a ključni datum koji bi mogao definirati sudbinu mnogih veza je 4. prosinca, kada nas očekuje puni Mjesec.

Ovaj pun Mjesec djelovat će kao reflektor koji osvjetljava sve ono što je u odnosu bilo skriveno ili ignorirano. Za strijelce, koji po prirodi teže slobodi i istini, ovo će biti trenutak "biti ili ne biti".

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi osjetiti snažnu potrebu da "graciozno okončaju stare veze" koje ih više ne inspiriraju ili sputavaju njihov rast.

Umjesto dramatičnih svađa, strijelci bi se mogli odlučiti za miran, ali konačan razlaz, birajući da u novu 2026. godinu uđu sami, ali slobodni.

Ako ste strijelac, ovo nije vrijeme za strah, već za iskrenost prema samima sebi – ako odnos ne podržava vašu životnu filozofiju, zvijezde vas guraju prema izlazu.

Foto: Chatgpt

Ovan: Pritisak koji lomi i najčvršće

Ovnovi su poznati po svojoj odlučnosti, hrabrosti i direktnom pristupu životu. Međutim, početak prosinca 2025. godine stavlja ih u nezavidnu poziciju. Suočeni s kombinacijom emocionalnog i financijskog pritiska, mnogi Ovnovi osjećat će se kao da im se tlo izmiče pod nogama.

U ljubavnim odnosima, ovaj stres može rezultirati povlačenjem ili, suprotno tome, eksplozivnim reakcijama. Osjećaj nesigurnosti oko budućih planova stvorit će napetost između ovnova i njihovih partnera.

Iako ovnovi inače brzo donose odluke, u ovom će razdoblju biti paralizirani neodlučnošću, što može dodatno frustrirati drugu stranu.

Astrološki savjet za ovnove je oprez. Iako bi prekid mogao izgledati kao jedino rješenje za smanjenje pritiska, važno je razlikovati trenutnu krizu od trajne nekompatibilnosti.

Ipak, za one veze koje su već duže vrijeme na "staklenim nogama", prosinac će vjerojatno biti mjesec kada će pukotine postati nepopravljive.

Rak: Emocionalna kriza i povratak prošlosti

Za osjetljive rakove, prosinac donosi unutarnju oluju. Iako se izvana može činiti da je sve u redu, rakovi će prolaziti kroz duboku emocionalnu krizu. Ovo je znak koji teško pušta prošlost, a kraj godine mogao bi reaktivirati stare rane, nezavršene razgovore i potisnute konflikte.

Osjećaj odbačenosti ili neshvaćenosti bit će pojačan. Rakovi bi mogli shvatiti da se u svojim vezama daju previše, a primaju premalo, što dovodi do nakupljanja tihe ogorčenosti.

Ako partner ne prepozna njihovu potrebu za emocionalnom sigurnošću i podrškom u ovom ranjivom razdoblju, Rakovi bi mogli donijeti tešku odluku o povlačenju u svoju "ljušturu" - trajno.

Ovaj prekid možda neće biti bučan, ali će biti emotivno iscrpljujuć. Ključ za rakove bit će prepoznavanje vlastite vrijednosti i postavljanje granica, čak i ako to znači gubitak osobe koju vole.

Foto: Chatgpt

Ribe: Sudar iluzija i stvarnosti

Ribe se često nazivaju sanjarima Zodijaka, a njihov vladar Neptun često im stavlja ružičaste naočale kada je u pitanju ljubav. Međutim, prosinac donosi otrežnjenje.

Tranzit Saturna kroz njihov znak donosi "grubu provjeru stvarnosti". Saturn je planet discipline, karme i odgovornosti, i ne trpi iluzije.

Za mnoge ribe, ovo će značiti bolno suočavanje s činjenicom da njihov partner nije osoba kakvom su je zamišljali. Iluzije i fantazije mogle bi se raspršiti pred hladnim činjenicama, a pretjerano povjerenje koje su poklonile pogrešnim ljudima moglo bi rezultirati osjećajem izdaje ili obmane.

Često se naglašava kako su ovakvi tranziti, iako bolni, zapravo blagoslov. Ribe će biti prisiljene skinuti veo tajni i sagledati svoje odnose onakvima kakvi zaista jesu.

Ako veza nije utemeljena na istini i međusobnom poštovanju, Saturn će se pobrinuti da ona završi prije nego što nova godina započne. Ovo je lekcija o postavljanju zdravih granica i učenju kako voljeti bez gubljenja vlastitog identiteta.