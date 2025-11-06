Ovi znakovi do kraja studenog osvajaju bogatstvo na igrama na sreću: Jeste li među njima?

Dok studeni donosi hladnije dane, čini se da će nekima donijeti i neočekivanu financijsku toplinu. Astrologija, drevna znanost o kretanju nebeskih tijela, stoljećima nudi uvide u različite aspekte naših života, uključujući i sreću.

Iako je dobitak na lutriji ili u drugim igrama na sreću nepredvidiv, položaj planeta može stvoriti povoljne okolnosti i pojačati našu intuiciju.

Ovaj mjesec, zvijezde se posebno naklono smiješe četirima horoskopskim znakovima, tako što će im otvoriti vrata prema iznenadnom bogatstvu. Ako ste jedan od njih, možda je pravo vrijeme da poslušate svoj unutarnji glas i okušate sreću.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca): Vječni optimist pod Jupiterovom zaštitom

Nije iznenađenje da se strijelac nalazi na vrhu svake liste sretnika. Ovim vatrenim znakom vlada Jupiter, planet ekspanzije, obilja i, naravno, sreće. Strijelčevi su po prirodi optimisti koji se ne boje riskirati, a njihova hrabrost često biva nagrađena.

U studenom, dok Sunce prolazi kroz njihov znak, njihova urođena sreća dodatno je naglašena. Njihov pozitivan stav privlači dobre prilike, a svemir im uzvraća istom mjerom. Strijelčevi vole dijeliti svoje bogatstvo, pa bi njihov dobitak mogao usrećiti i mnoge oko njih.

Sretni brojevi i datumi za Strijelca u studenom

Astrološke prognoze za igre na sreću ukazuju na specifične brojeve i dane koji bi strijelčevima mogli donijeti poseban uspjeh:

Sretni "Pick 3 brojevi": 304, 309, 927

Sretni "Powerball brojevi": 15-16-28-29-36 i dodatni broj 3

Sretni "Mega Millions" brojevi: 10-16-24-27-39 i dodatni broj 15

Sretan dan u tjednu: Četvrtak

Sretni datumi: 3., 17., 21. studenog

Škorpion (23. listopada – 21. studenog): Intuicija kao tajno oružje

Škorpioni posjeduju nevjerojatnu intuiciju koja je u studenom na vrhuncu. Vođeni Plutonom, planetom transformacije i skrivenih blaga, škorpioni imaju sposobnost proniknuti ispod površine i osjetiti prave prilike. Početkom mjeseca, planetarni tranziti potiču njihovu hrabrost i strateško razmišljanje, što ih čini idealnim kandidatima za igre koje zahtijevaju visoke uloge i smirenost.

Astrolozi savjetuju škorpionima da u potpunosti vjeruju svom osjećaju, posebno oko 6. studenog. Ako vam se neki brojevi ili igra čine ispravnima, velika je vjerojatnost da ste na pravom tragu.

Sretni brojevi i datumi za Škorpiona u studenom

Za škorpione, ovi brojevi i dani nose posebnu vibraciju uspjeha:

Sretni "Pick 3 brojevi": 722, 010, 441

Sretni "Powerball brojevi": 9-11-21-26-42 i dodatni broj 5

Sretni "Mega Millions brojevi": 17-27-37-49-52 i dodatni broj 3

Sretan dan u tjednu: Četvrtak

Sretni datumi: 3., 17., 20. studenog

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja): Strpljenjem i strategijom do dobitka

Jarčevi su poznati po svojoj disciplini, strpljenju i metodičnom pristupu. Dok drugi znakovi sreću traže u spontanosti, jarčevi je stvaraju vlastitom upornošću.

Pod vladavinom Saturna, planeta strukture i dugoročnih planova, oni znaju prepoznati pravi trenutak za djelovanje. U studenom, njihova analitička priroda dolazi do izražaja, što im daje prednost u igrama koje kombiniraju sreću i vještinu, poput pokera ili blackjacka.

Prema dnevnom horoskopu za igre na sreću, jarčevima se preporučuje da ne žure s odlukama. Spor i stabilan pristup mogao bi im donijeti pobjedu, posebno oko 6. studenog.

Sretni brojevi i datumi za Jarca u studenom

Strateški jarčevi trebali bi obratiti pažnju na sljedeće kombinacije:

Sretni "Pick 3 brojevi": 437, 872, 754

Sretni "Powerball brojevi": 5-14-26-44-49 i dodatni broj 23

Sretni "Mega Millions brojevi": 4-9-10-25-36 i dodatni broj 18

Sretan dan u tjednu: Nedjelja

Sretni datumi: Nema specifičnih datuma, ali se preporučuje igranje subotom

Ribe (19. veljače – 20. ožujka): Snovi koji donose bogatstvo

Ribe su najintuitivniji i najduhovniji znak Zodijaka. Nekada pod vladavinom sretnog Jupitera, a danas pod utjecajem Neptuna, planeta snova i iluzija, ribe često primaju poruke kroz snove i predosjećaje. Njihova veza s podsvjesnim u studenom je izrazito jaka, što im omogućuje da "osjete" dobitne kombinacije.

Astrolozi im savjetuju da obrate pažnju na brojeve koji im se ponavljaju u snovima ili svakodnevnom životu. Početkom mjeseca, njihova intuicija bit će izoštrena. Igre temeljene na vodi ili brojevi prema kojima osjećaju posebnu privlačnost mogli bi im donijeti sreću.

Sretni brojevi i datumi za ribe u studenom

Za sanjare Zodijaka, ovo su brojevi koji bi mogli pretvoriti snove u stvarnost:

Sretni "Pick 3 brojevi": 057, 565, 315

Sretni "Powerball brojevi": 4-10-15-18-19 i dodatni broj 25

Sretni "Mega Millions" brojevi: 4-6-14-27-41 i dodatni broj 19

Sretan dan u tjednu: Nedjelja

Sretni datumi: 4., 11., 22. studenog