Venera u Škorpionu ovim znakovima donosi pravu ljubavnu čaroliju: Blistat će kao nikad prije

Planet ljubavi, ljepote i zadovoljstva, Venera, započinje svoj intenzivni ples kroz misteriozne vode škorpiona jer će donijeti razdoblje dubokih strasti i transformativnih odnosa.

U periodu od 6. studenog do 30. studenog 2025. godine, ljubavni život poprima ozbiljnije, strastvenije i sudbonosnije tonove. Površni flertovi i neobavezne veze gube na privlačnosti, a u fokus dolaze odnosi koji prodiru do same srži našeg bića.

Ovo je vrijeme kada se traži potpuna predanost, a srca se otvaraju za iscjeljenje i preporod. Dok će svi horoskopski znakovi osjetiti ovaj magnetski utjecaj, četiri znaka Zodijaka doživjet će pravu ljubavnu renesansu, s prilikama za sudbonosne susrete i jačanje postojećih veza do neslućenih dubina.

Što donosi Venera u znaku Škorpiona?

Kada se Venera, planet koji inače teži harmoniji i lakoći, nađe u Škorpionu, znaku kojim vladaju strastveni Mars i transformativni Pluton, njezina energija se potpuno mijenja.

Astrolozi kažu da je Venera u Škorpionu u "izgonu", što znači da djeluje suprotno svojoj prirodi. Njezina slatkoća ustupa mjesto vatrenoj intenzivnosti. Prema astrološkim analizama s portala kao što je People, ovo je razdoblje kada žudimo za jedinstvom na najdubljim razinama. Prioriteti postaju povjerenje, intimnost i istinska vrijednost koju netko unosi u naš život.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neobavezni susreti i kratkotrajne romanse vjerojatno će donijeti više frustracije nego ispunjenja. Energija škorpiona zahtijeva sve ili ništa. Emocije postaju snažne i prodorne, a mi smo pozvani da se suočimo sa sjenama u svojim odnosima - ljubomorom, posesivnošću, ali i nevjerojatnom snagom iscjeljenja. Škorpion je, naime, simboliziran i feniksom, mitskom pticom koja se diže iz pepela.

To nam daje priliku da otpustimo stare traume i slomljena srca te da, poput orla, najviše evolucije škorpionskog duha, poletimo ponovno, mudriji i jači.

Škorpion

S Venerom koja boravi izravno u vašem znaku, škorpioni, vi ste nedvojbeno kozmički miljenici, jer ulazite u jedno od najmoćnijih i najmagnetskijih razdoblja u godini. Vaša prirodna privlačnost i misteriozna aura sada postaju neodoljive, zračeći intenzitetom koji privlači poglede i divljenje gdje god se pojavite.

Vaša pojava zrači samopouzdanjem i strašću, što se očituje u svakom aspektu vašeg bića - od otvorenog i ekspanzivnog držanja do prodornog pogleda i jasnog, artikuliranog govora. Ova pojačana energija i karizma nisu rezervirane samo za ljubavni život; one prožimaju i vaše profesionalne i društvene interakcije.

Na poslovnom planu, očekujte da ćete ostaviti snažan dojam na razgovorima za posao, prezentacijama ili tijekom pregovora, gdje će vaša samouvjerenost i sposobnost da jasno izrazite svoje ideje biti ključne za uspjeh.

U društvenim krugovima, lako ćete privlačiti nove prijatelje i produbljivati postojeće veze, jer ljudi prirodno gravitiraju vašoj pozitivnoj energiji i samopouzdanju. Ovo je idealno vrijeme da prigrlite zadovoljstvo i romantiku, bez obzira na vaš trenutni status veze. Ako ste slobodni, vaša intenzivna energija privući će osobe koje su spremne za duboku, transformativnu i smislenu vezu, one koje cijene autentičnost i strast.

Oni u vezama osjetit će kako se strast ponovno rasplamsava, donoseći novu razinu intimnosti i povezanosti. Svemir vam sada pruža nepokolebljivu podršku - tražite ono što istinski želite, bilo da je riječ o ljubavi, karijeri ili osobnom rastu, i velike su šanse da će vam biti i dano.

Foto: Shutterstock

Rak

Pripremite se za jedno od najvažnijih i najpotentnijih razdoblja u godini za vaš ljubavni život. Venera, planet ljubavi, ulaskom u srodni vodeni znak škorpiona od 6. do 30. studenog, donosi vam izuzetno snažnu dozu strasti, duboke romantike i intenzivne senzualnosti.

Ovo je period kada vaša prirodna toplina i intuicija postaju neodoljivo privlačne, stvarajući magnetsku auru oko vas. Za slobodne rakove, ovo je razdoblje koje se nikako ne smije propustiti - zvijezde vam jasno poručuju da aktivno tražite ljubav, jer su šanse za susret sa srodnom dušom iznimno velike.

Vaša će pojačana privlačnost privući partnere koji cijene autentičnost i dubinu. Prvi tjedan studenog posebno je povoljan za hrabre poteze i preuzimanje inicijative u romantičnim susretima. Mladi Mjesec oko 19./20. studenog otvara vrata za zabavne i spontane romanse, nudeći vam čistu ploču za nove veze i priliku za postavljanje namjera oko intimnosti, povjerenja i dubine.

Iako Merkur retrogradno (od 9. do 29. studenog) može donijeti izazove u komunikaciji, ključno je biti promišljen i iskren u izražavanju svojih želja, vjerujući svojoj intuiciji. Posljednji tjedan studenog posebno je sladak za romantiku, s kozmičkim energijama koje podržavaju duboku povezanost i predanost, omogućujući vam da pretvorite ljubavne fantazije u stvarnost.

Oni koji su već u vezi mogu iskoristiti ovu moćnu energiju za produbljivanje povezanosti na svim razinama, unoseći više zabave, strasti i senzualnosti u partnerstvo. Početak mjeseca donosi

Bik

Iako se Venera, vaš vladajući planet ljubavi, ljepote i odnosa, nalazi u Škorpionu, vašem suprotnom znaku, što se astrološki naziva pozicijom 'izgona' i može donijeti određene izazove, za vas je ovo izuzetno moćan i transformativan tranzit. Kao vaš vladajući planet, Venera u sektoru partnerstva snažno naglašava sve vaše odnose, stavljajući ih u prvi plan i zahtijevajući dublju introspekciju.

Sada se otvaraju prilike za spajanje, predanost i duboko razumijevanje, no istovremeno se možete suočiti s intenzivnim emocionalnim dinamikama. Vaša prirodna težnja za stabilnošću i mirom može se sukobiti sa škorpionskom potrebom za dubokim, transformativnim iskustvima, što može pojačati osjećaje posesivnosti ili ljubomore. Ipak, ovo je vrijeme za rješavanje skrivenih problema i suočavanje sa sjenama u odnosima.

Ako ste u vezi, očekujte poboljšanje na svim poljima; ovo je idealno vrijeme za jačanje veza, produbljivanje intimnosti i rješavanje dugotrajnih problema kroz ranjivost i iskrenost. Slobodni Bikovi trebali bi tražiti nekoga s dugoročnim potencijalom, jer bi se upravo sada mogla pojaviti moćna i stabilna veza.

Ključno je tražiti partnere koji cijene emocionalnu dubinu i iskrenost, pokazuju nepokolebljivu lojalnost i predanost, te su pouzdani i strpljivi. Partner koji poštuje vaše granice, ali vas istovremeno potiče na rast i transformaciju, bit će iznimno vrijedan. Otvorite se emocionalno i dopustite drugima da vide vašu nježniju, ali i strastveniju stranu - nagrade će biti vrijedne rizika, donoseći vam veze koje su istinski duboke i ispunjavajuće.

Foto: Shutterstock

Ribe

Kao srodni vodeni znak, ribe, vi osjećate ovaj tranzit Venere u Škorpionu kao istinski kozmički poljubac s neba, duboko rezonirajući s vašom intuitivnom i empatičnom prirodom. Venera vas sada poziva da zaronite ne samo u površne vode, već u same dubine intimnosti, istražujući neistražene horizonte u ljubavi i odnosima.

Mogli biste osjetiti gotovo sudbinsku privlačnost prema nekome tko se čini kao da je izravno izašao iz vaših najskrivenijih snova, netko tko budi osjećaj prepoznavanja duše. Ovaj period snažno potiče da se oslobodite uobičajenih rutina i sigurnih zona, hrabro prihvaćajući iskustva koja vas transformiraju iznutra prema van.

Bilo da se radi o planiranju romantičnog putovanja koje otvara nove perspektive ili jednostavno o vođenju dubokih, iskrenih razgovora s partnerom, gdje se dijele najintimnije tajne i strahovi, vaša urođena sposobnost da se povežete na duhovnoj i emocionalnoj razini bit će iznimno naglašena.

Osjetit ćete kako se maske spuštaju, a tišina između vas postaje ispunjena razumijevanjem. Vjerujte svojoj nepogrešivoj intuiciji - ona će vas voditi kroz labirint emocija, usmjeravajući vas prema ljubavi koja ne samo da iscjeljuje stare rane, već i ispunjava vašu dušu do samih njezinih dubina, donoseći osjećaj cjelovitosti i preporoda.