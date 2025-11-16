Tražite partnera koji će vam biti podrška? Klonite se ovih znakova, od njih to nećete dobiti

Svaka uspješna veza temelji se na trudu, kompromisu i, iznad svega, međusobnoj podršci. Partner je osoba na koju se oslanjamo u teškim trenucima i s kojom dijelimo radosti.

No, što kada je jedna strana emocionalno nedostupna ili jednostavno ne zna kako pružiti utjehu? Prema astrološkim tumačenjima, neki su horoskopski znakovi zbog svoje prirode manje skloni pružanju one vrste potpore koju očekujemo.

To ne znači da im nije stalo, već da njihove temeljne osobine - poput neovisnosti, ambicije ili straha od monotonije, često zasjene partnerove emocionalne potrebe. U nastavku otkrivamo o kojim je znakovima riječ i zašto je od njih teško dobiti rame za plakanje.

Ovan: Usredotočen na sebe i vlastite bitke

Ovan vlada prvom kućom horoskopa, kućom "ja jesam", što ga čini jednim od najviše usmjerenih znakova na samoga sebe. Ova astrološka pozicija naglašava njihovu inherentnu potrebu za individualnošću i samopotvrđivanjem, što čini osobni identitet i putovanje primarnim fokusom.

Pripadnici ovog znaka su izrazito strastveni, neiscrpno energični i uvijek u pokretu, neprestano traže nove izazove i prilike za dokazivanje. Njihov fokus je gotovo uvijek usmjeren na vlastite ciljeve, ambicije, prevladavanje prepreka i ostvarivanje pobjeda.

Iako je njihova odlučnost i sposobnost da preuzmu inicijativu vrijedna divljenja i često ih čini uspješnima u karijeri i osobnim pothvatima, u partnerskim odnosima to često znači da zaborave pitati partnera kako je proveo dan, što ga muči ili što se događa na njegovom poslu.

Nije da ovna nije briga za partnera, već u svojoj žurbi, intenzivnoj usredotočenosti na trenutne zadatke i neprestanoj potrazi za osobnim postignućima, jednostavno gura partnerove potrebe i emocionalne zahtjeve u drugi plan.

Njihova impulzivnost, koja je često pokretačka snaga u drugim aspektima života, u vezi može dovesti do nepromišljenih izjava, brzopletih reakcija ili svađa bez pravog razloga, što dodatno narušava osjećaj sigurnosti i stabilnosti u vezi.

Ako trebate nekoga tko će vas strpljivo saslušati, aktivno sudjelovati u vašim problemima i staviti vaše emocionalne potrebe na prvo mjesto, ovan vjerojatno nije najbolji izbor za takvu vrstu podrške.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Nepouzdani i vječno u potrazi za novim uzbuđenjima

Blizanci su poznati po svojoj društvenosti, šarmu i iznimnoj komunikativnosti, no njihova nezasitna znatiželja i neprestana potreba za mentalnom stimulacijom često ih svrstavaju među najnepouzdanije partnere kada je u pitanju pružanje duboke emocionalne podrške.

Za njih je veza uzbudljiva igra, puna noviteta i neizvjesnosti, sve dok nudi stalne poticaje i prilike za istraživanje. Međutim, čim nastupi rutina, predvidljivost ili se pojave teške emocionalne teme koje zahtijevaju ozbiljan angažman, blizanci brzo gube interes i počinju tražiti izlaz.

To se često manifestira smanjenom komunikacijom, površnim odgovorima, izbjegavanjem planiranja budućnosti ili čak povećanom zauzetošću drugim aktivnostima kako bi se stvorila distanca. Njihova dvolična priroda, koja im omogućuje da se lako prilagode različitim situacijama, čini ih majstorima u izbjegavanju odgovornosti i emocionalnih konfrontacija.

Skloni su mijenjanju planova u zadnji tren, a kada se suoče s partnerovim problemima, često djeluju odsutno, koriste humor kako bi skrenuli s teme ili pak pribjegavaju pasivno-agresivnoj komunikaciji. Ne rade to iz zlobe, već iz dubokog straha od monotonije, emocionalne težine koja bi mogla ugroziti njihovu slobodu i straha od preplavljenosti osjećajima koje ne mogu kontrolirati.

Tražiti duboku, postojanu i dosljednu emocionalnu podršku od Blizanca je stoga često kao pokušati uhvatiti vjetar – uvijek prisutan, ali nikada u potpunosti uhvatljiv.

Jarac: Ambicija ispred emocija

Jarčevi su poznati po svojoj iznimnoj ambiciji, disciplini i nevjerojatnoj radnoj etici, što ih čini pravim graditeljima zodijaka, neprestano usredotočenima na stvaranje stabilne i sigurne budućnosti. Njihova snažna usmjerenost na karijeru i dugoročne ciljeve značajno oblikuje dinamiku njihovih odnosa.

Međutim, na tom putu prema vrhu, partner i njegove emocionalne potrebe često završe na dnu liste prioriteta. Toliko mogu biti zaokupljeni svojim profesionalnim pothvatima i ambicijama da doslovno zaborave na vezu, posvećujući više vremena i energije poslu nego osobnom životu, što kod partnera može stvoriti osjećaj zanemarivanja.

Osim toga, jarčevi su izrazito praktični i čvrsto vjeruju da svatko treba samostalno rješavati svoje probleme. Njihova podrška je stoga primarno materijalne, a ne emocionalne prirode - radije će vam pomoći riješiti financijski problem, ponuditi konkretan savjet ili osigurati stabilnost, nego vas tješiti satima. Mogu djelovati hladno i distancirano jer im je izuzetno teško pokazati ranjivost, što proizlazi iz želje za kontrolom i straha od slabosti ili osude.

Kada se nađu u vezi za koju procijene da nema budućnosti ili da ne ispunjava njihove visoke standarde, jednostavno će prestati ulagati bilo kakav trud, pa će ostaviti partnera da se osjeća potpuno napušteno i nevidljivo.

Iako su spori u preuzimanju obveza, jednom kada se posvete, njihova je lojalnost nepokolebljiva, no ta se lojalnost često izražava kroz djela služenja i osiguravanje, a ne kroz otvorene emocionalne izljeve.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Neovisni vizionar u svom svijetu

Vodenjak je najneovisniji i emocionalno najudaljeniji znak zodijaka, čija se potreba za slobodom i individualnošću duboko odražava na sve aspekte njihovih odnosa. Pripadnici ovog znaka primarno žive u svijetu ideja, inovacija i vizija za bolju budućnost čovječanstva, dok im intimni odnosi često predstavljaju sporednu stvar, podređenu njihovim širim interesima.

Vodenjaci cijene prijateljstvo i duboku intelektualnu povezanost daleko više od strastvenih emocionalnih izljeva ili tradicionalnih romantičnih gesta, te traže partnere koji mogu stimulirati njihov um i sudjelovati u kompleksnim, zanimljivim razgovorima.

Njihova izražena potreba za slobodom i autonomijom otežava im uzimanje u obzir partnerovih potreba na konvencionalan način. Često se opiru bilo kakvom obliku posesivnosti ili pretjerane bliskosti, zahtijevajući značajan osobni prostor za vlastite interese i održavanje individualnosti.

Za vodenjake je vrijeme provedeno nasamo jednako esencijalno kao i osnovne životne potrebe, te cijene partnere koji razumiju i podržavaju ovu potrebu za osobnim prostorom, čak i ako to znači povlačenje na nekoliko dana ili samostalna putovanja. Navikli su brinuti se sami o sebi i očekuju isto od drugih, a njihova podrška je stoga primarno racionalna i logična; ponudit će savjet, podijeliti zanimljivu ideju ili konkretan plan za rješavanje problema, ali rijetko će pružiti topli zagrljaj ili riječi utjehe.

Mnogima je teško "pročitati" vodenjaka, a njihov distancirani stav, koji proizlazi iz prioritiziranja logike nad osjećajima, lako se može protumačiti kao nedostatak interesa, iako se ispod površine krije duboka odanost. Međutim, ta se odanost izražava na potpuno nekonvencionalan način, često kroz podršku individualnosti partnera, fokus na zajedničke vrijednosti i "širu sliku" ljubavi koja teži pravdi i jednakosti, a ne kroz svakodnevne izljeve nježnosti.

Oni su lojalni kada postoji uzajamno poštovanje i razumijevanje njihove potrebe za slobodom, a svoju predanost pokazuju djelima i integritetom, radije nego tradicionalnim izrazima ljubavi.