Završava retrogradni Merkur, ali kaos se nastavlja: Ovi znakovi moraju posebno biti oprezni

Nakon tri tjedna astrološkog kaosa, nesporazuma i tehnoloških poteškoća, prvi retrogradni Merkur u 2025. godini konačno završava svoj hod unatrag 7. travnja. Planet komunikacije usporavao je i kretao se unatrag kroz impulzivnog ovna (od 15. ožujka) i maglovite ribe (od 29. ožujka), čime je donio zbunjenost, kašnjenja i emocionalne turbulencije.

Sada, dok Merkur kreće direktno kroz ribe (gdje ostaje do 16. travnja), kolektivno možemo odahnuti, ali uz dozu opreza.

Kozmičko opuštanje: Što donosi kraj retrogradnog Merkura?

Period iza nas vjerojatno je bio obilježen frustracijama. Dok je Merkur bio retrogradan u ovnu, mogli smo iskusiti izljeve bijesa, impulzivne odluke ili svađe koje su planule niotkuda. Prelaskom u ribe, fokus se prebacio na unutarnji svijet – emocije su mogle nadvladati razum, dolazilo je do neobjašnjivih suza, osjećaja neshvaćenosti ili problema s postavljanjem granica.

Putovanja su se lako pretvarala u odgode, a potpisivanje ugovora ili važne odluke činile su se nemogućima. Međutim, retrogradni Merkur nije samo izvor kaosa. Ovo razdoblje prisililo nas je da usporimo, preispitamo planove, obratimo pažnju na detalje i suočimo se s potisnutim osjećajima ili neriješenim problemima.

Možda ste ponovno otkrili staru strast, obradili dugo zanemarivane emocije ili jednostavno dobili priliku za introspekciju. S Merkurom koji sada kreće naprijed, kronični nesporazumi i zastoji koji su obilježili rano proljeće mogu ustupiti mjesto iscjeljujućim pomirenjima i glatkijem planiranju.

Komunikacija postaje jasnija, tehnologija pouzdanija, a odgođeni pregovori i projekti konačno mogu dobiti zamah. Lekcije naučene tijekom retrogradnog hoda – važnost strpljenja, pažnje na detalje i izbjegavanja žurbe – dragocjene su i vrijedi ih ponijeti sa sobom.

Oprez: Sjena još uvijek traje

Iako službeno završava 7. travnja, Merkur još nije dosegao svoju punu brzinu. Ulazimo u takozvano razdoblje "retrogradne sjene" (ili "retro-shade", kako ga nazivaju neki astrolozi), koje će trajati sve do 26. travnja.

To je vrijeme potrebno da Merkur prijeđe stupnjeve Zodijaka preko kojih se kretao unatrag. Zamislite to kao zagrijavanje automobila prije nego što stisnete gas do daske. Iako se stvari popravljaju, i dalje je potreban oprez.

Nemojte žuriti s donošenjem drastičnih odluka ili potpisivanjem važnih ugovora odmah nakon 7. travnja. Dopustite da se mentalna jasnoća ustali i da se planovi konkretiziraju. Razmišljajte prije nego što progovorite i postupno se vraćajte u punu brzinu.

Znakovi koji će najviše osjetiti promjenu

Dok će svi osjetiti olakšanje zbog Merkurovog direktnog hoda, astrološka predviđanja sugeriraju da će četiri znaka posebno intenzivno doživjeti ovaj preokret:

Blizanci

Kao znak kojim vlada upravo Merkur, blizanci su vjerojatno bili na prvoj liniji fronte tijekom ovog retrogradnog razdoblja. Nesporazumi u komunikaciji, kašnjenja u projektima, tehnički kvarovi i opća zbunjenost mogli su biti dio vaše svakodnevice.

Možda ste se osjećali kao da hodate po tankom ledu, gdje svaka riječ može biti pogrešno protumačena, a svaki plan nailazi na neočekivane prepreke. Međutim, kraj retrogradnog Merkura donosi vam veliko olakšanje, poput svježeg povjetarca nakon oluje.

Vaša sposobnost jasnog izražavanja i brzog razmišljanja vraća se u punu snagu, kao da se magla koja je zamagljivala vaš um konačno raščistila. Lakše ćete donositi odluke, rješavati obveze i povezivati se s drugima, bez straha da će vaše riječi biti krivo shvaćene ili da će vaši planovi propasti u posljednji trenutak.

Kako Merkur kreće direktno kroz vaše polje karijere, otvaraju se vrata za nove prilike. Ovo je vrijeme kada vaše ideje dobivaju krila, a vaša sposobnost da ih artikulirate nikad nije bila bolja. Možete očekivati da će vaši nadređeni i kolege biti posebno receptivni za vaše prijedloge i inicijative.

Iskoristite ovo vrijeme za umrežavanje i predstavljanje svojih ideja – sada vas ljudi ne samo čuju, već i istinski razumiju. Vaša prirodna elokventnost i šarm dolaze do punog izražaja, što vam omogućuje da ostavite snažan dojam na važne osobe u vašem profesionalnom životu.

Ovo je idealno vrijeme za pokretanje novih projekata, traženje unapređenja ili čak razmatranje promjene karijere. Zastoji u karijeri ili problemi s prijateljima, koji su vas možda mučili tijekom retrogradnog perioda, sada se mogu početi rješavati s lakoćom.

Komunikacijski kanali su otvoreni, a nesporazumi se mogu razjasniti bez dodatnih komplikacija. Iskoristite ovu priliku da izgladite sve nesuglasice i obnovite važne veze, bilo profesionalne ili osobne.

Imajte na umu da je ovo period kada vaša višestranost i prilagodljivost dolaze do izražaja. Nemojte se bojati pokazati različite aspekte svoje osobnosti i talenata. Vaša sposobnost da se bavite s više stvari odjednom i brzo prebacujete između zadataka sada je vaša supermoć. Koristite je mudro da unaprijedite svoju karijeru i ojačate svoje odnose.

Djevica

Još jedan znak pod vladavinom Merkura, djevice su vjerojatno osjetile intenzivnu frustraciju zbog poremećaja u rutini, poslu i svakodnevnim zadacima tijekom retrogradnog perioda. Perfekcionistička priroda djevica, poznata po svojoj predanosti redu i preciznosti, posebno teško podnosi kaos i nepredvidljivost koje retrogradni Merkur donosi.

Ovo je bilo posebno izraženo kada je Merkur utjecao na vaše odnose, krećući se kroz ribe, vaše astrološko polje partnerstva. Tijekom ovog izazovnog razdoblja, možda ste se osjećali kao da hodate po nesigurnom terenu u svojim odnosima. Sumnje su se mogle uvući u vaše veze, bilo da se radi o romantičnom partneru, bliskom prijatelju ili ključnom poslovnom suradniku.

Možda ste se našli u situacijama gdje ste morali preispitati granice koje ste postavili ili očekivanja koja ste imali od drugih. Komunikacija, inače vaša jaka strana, mogla je postati izvor nesporazuma i frustracija.

Međutim, sada kada vaš vladajući planet Merkur konačno kreće naprijed, možete osjetiti gotovo opipljivo olakšanje. Vraća vam se toliko željeni osjećaj kontrole nad vašim životom, efikasnost u obavljanju zadataka i, što je najvažnije, prijeko potrebna mentalna jasnoća.

Ova promjena u energiji donosi vam priliku da ponovno uspostavite red u svom svijetu. S obnovljenom mentalnom oštrinom, moći ćete jasnije sagledati situaciju u svojim odnosima. Ovo je idealno vrijeme za analizu interakcija koje su vas možda zbunjivale ili uznemiravale tijekom retrogradnog perioda.

Sada imate sposobnost donijeti odluke temeljene na činjenicama i logici, a ne na zbunjenosti ili nesigurnosti koje su vladale proteklih tjedana. Iskoristite ovu novu jasnoću da postavite čvrste temelje u svojim odnosima.

Vrijeme je da otvoreno komunicirate o svojim potrebama i očekivanjima. Zahtijevajte reciprocitet i jasnoću od ljudi u vašem životu – bilo da se radi o partneru, prijateljima ili kolegama. Vaša prirodna sposobnost za preciznu komunikaciju sada je pojačana, što vam omogućuje da artikulirate svoje misli i osjećaje s izuzetnom jasnoćom.

Dok se krećete naprijed, razmislite o lekcijama koje ste naučili tijekom ovog retrogradnog perioda. Možda ste otkrili područja u kojima trebate biti fleksibilniji ili aspekte vaših odnosa koji zahtijevaju više pažnje. Integriranje ovih uvida pomoći će vam da izgradite snažnije i uravnoteženije veze u budućnosti.

Ne zaboravite da je ovo također izvrsno vrijeme za planiranje i organizaciju. Vaše urođene vještine za detalje i strukturu sada mogu zasjati punim sjajem. Iskoristite ovu energiju da postavite nove ciljeve, reorganizirate svoj prostor ili kreirate sustave koji će vam pomoći da ostanete na pravom putu u nadolazećim mjesecima.

Ribe

Merkur završava svoj retrogradni hod upravo u znaku ribe. Posljednjih nekoliko tjedana vjerojatno ste se osjećali kao da plivate u moru zbunjenosti, neshvaćenosti ili ste bili duboko uronjeni u vlastite misli i osjećaje.

Ovo razdoblje moglo je biti posebno izazovno za vaš inače intuitivni i empatični znak, jer ste se možda osjećali odvojeno od svog uobičajenog toka i povezanosti s univerzumom.

Možda ste se zatekli kako preispitujete svoj identitet, tako što ste prevrtali svaki kamen svoje osobnosti u potrazi za dubljim značenjem. Smjer u kojem ste krenuli mogao je odjednom izgledati maglovit i nesiguran, kao da ste izgubili svoj unutarnji kompas.

Ovo preispitivanje, iako ponekad neugodno, bilo je nužan dio vašeg osobnog rasta i razvoja. Međutim, sada dolazi do značajnog preokreta. S Merkurom koji konačno kreće direktno kroz vaš znak (i ostaje tu do 16. travnja), pripremate se za dramatičnu promjenu energije.

Osjetit ćete snažan poticaj jasnoće, kao da se magla koja je zamagljivala vaš um konačno raščistila. Ova nova mentalna oštrina dolazi ruku pod ruku s naletom svježe energije, čime će vas potaknuti da krenete u akciju s obnovljenim entuzijazmom.

Vrijeme je da iskoristite ovaj kozmički vjetar u leđa. Osjećat ćete se osnaženo donositi odluke koje su duboko usklađene s vašim temeljnim vrijednostima i najiskrenijim željama. Vaša poznata intuicija, koja je možda bila prigušena tijekom retrogradnog perioda, sada se vraća jača nego ikad. Slušajte taj unutarnji glas – on vas vodi prema vašoj istinskoj svrsi.

Uz rast intuicije, primijetit ćete i značajan porast samopouzdanja. Ovo je sjajna prilika da jasno i bez straha izrazite svoje potrebe i stavove. Nesporazumi koji su vas možda mučili proteklih tjedana sada se mogu lako razriješiti zahvaljujući vašoj obnovljenoj sposobnosti jasne komunikacije.

Iskoristite ovu povoljnu astrološku energiju da krenete naprijed s konkretnim koracima prema svojim ciljevima. Bilo da se radi o kreativnim projektima, osobnim odnosima ili profesionalnim ambicijama, kozmičko zeleno svjetlo je upaljeno, dajući vam dozvolu da se odvažno krećete naprijed.

Nemojte se iznenaditi ako u ovom periodu doživite iznenadne uvide ili "aha" momente. Vaša sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih ideja bit će pojačana, što može dovesti do inovativnih rješenja i kreativnih proboja.

Ovan

Retrogradni Merkur započeo je svoj turbulentni hod upravo u znaku, dragi ovna, prije nego što je skliznuo u mistične vode riba. Ovaj astrološki fenomen mogao je donijeti intenzivan osjećaj da se vrtite u krug, kao da ste zarobljeni u labirintu vlastitih misli.

Možda ste se zatekli kako neprestano preispitujete svoje ideje, te sumnjate u odluke koje ste nekad donosili s lakoćom. Frustracije zbog nemogućnosti napretka mogle su biti gotovo opipljive, kao da se krećete kroz gustu maglu koja zamagljuje vaš put.

U ovom izazovnom periodu, možda ste se našli u situacijama gdje ste morali žustro braniti svoje stavove, jer ste se suočili s neočekivanim kritikama ili opozicijom. Vaša karakteristična vatrena priroda mogla je biti stavljena na test, jer vas tjera da pronađete ravnotežu između asertivnosti i diplomacije.

Međutim, sada dolazi do značajnog preokreta. Dok Merkur konačno kreće direktno (iako još uvijek pluta vodama riba, vašeg dvanaestog polja introspekcije), otvara vam se jedinstvena prilika.

Ovo je vrijeme da duboko udahnete i počnete integrirati dragocjene lekcije naučene tijekom ovog izazovnog perioda. Razmislite o spoznajama do kojih ste došli – možda ste otkrili skrivene aspekte svoje osobnosti ili uvidjeli potrebu za većom strpljivošću u određenim područjima života.

Faza introspekcije nastavlja se do 16. travnja, što vam pruža dragocjeni prostor i vrijeme da u tišini i miru razradite svoje briljantne ideje. Ovo je period kada vaša kreativnost može procvjetati u samoći.

Iskoristite ovo vrijeme za meditaciju, vođenje dnevnika ili bilo koju drugu aktivnost koja vam pomaže da se povežete sa svojim unutarnjim ja. Nakon ovog perioda introspekcije, Merkur će trijumfalno ući natrag u vaš znak, a sa sobom donosi val svježe energije.

Ovo će biti vaš trenutak da zablistate. Planovi koje ste pažljivo kovali u tišini napokon će biti spremni za predstavljanje svijetu. Osjetit ćete snažan poriv da djelujete, da svoje ideje pretvorite u stvarnost.

Do tada, fokusirajte se na odbacivanje svih preostalih sumnji koje su se možda nakupile tijekom retrogradnog perioda. Usredotočite se na ono što uistinu želite – vaše najdublje želje i ambicije.

Ovo je savršeno vrijeme za rad na ljubavi prema sebi i autentičnosti. Prihvatite sve aspekte svog bića, uključujući i one koje ste možda prije pokušavali sakriti ili promijeniti.