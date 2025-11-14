Kako znakovi prekidaju? Jedni pate mjesecima, a evo tko već sutra pronalazi novu ljubav

Prekid veze univerzalno je iskustvo, no način na koji se nosimo s tugom, prazninom i slomljenim srcem uvelike se razlikuje. Dok jedni tjednima ne izlaze iz pidžame, drugi već sljedeći dan objavljuju fotografije s novom simpatijom.

Astrologija nudi fascinantan uvid u naše obrasce ponašanja, otkrivajući zašto neki znakovi pate u tišini, a drugi prekid pretvaraju u predstavu za javnost.

Svaki od dvanaest horoskopskih znakova ima jedinstven pristup ljubavnim brodolomima, čime odražavaju svoju temeljnu prirodu - vatrenu, zemljanu, zračnu ili vodenu.

Znakovi koji najteže podnose prekid

Za neke znakove, kraj ljubavi je poput kraja svijeta. Njihova emocionalna priroda ili odbojnost prema promjenama čini proces oporavka dugim i bolnim.

Rak, bik, škorpion i ribe: Vječni patnici

Rakovi, kao najosjetljiviji vodeni znakovi, prekid doživljavaju iznimno osobno. Teško grade povjerenje, pa kad se veza raspadne, povlače se u svoj oklop, okruženi uspomenama i starim porukama.

Kako bi se zaštitili, često moraju demonizirati bivšeg partnera i uspostaviti stroga pravila poput potpunog prekida kontakta. Ipak, duboko u sebi idealiziraju prošlost i teško puštaju ljude iz života.

Bikovi preziru promjene. Kao fiksni zemljani znak kojim vlada Venera, oni su odani i senzualni partneri koji se za vezu bore do samog kraja.

Zato ih prekid izbacuje iz ravnoteže. Iako djeluju racionalno, u tišini dugo pate, a utjehu pronalaze u hrani i poznatim ritualima. Jednom kad donesu odluku o kraju, ona je konačna i nema povratka, no put do te točke je spor i težak.

Škorpioni prekide doživljavaju kao osobni poraz i gubitak kontrole. Iako izvana djeluju smireno i sabrano, iznutra proživljavaju intenzivnu buru emocija. Njihova strastvena priroda može ih navesti na opsesivno ponašanje, poput provjeravanja društvenih mreža bivšeg partnera s lažnih profila. Oporavljaju se tek kad se suoče sa svojim najdubljim strahovima i transformiraju bol u novu snagu.

Ribe su sanjari zodijaka koji često brišu granice između mašte i stvarnosti. Prekid ih može ostaviti s osjećajem da se utapaju u vlastitim emocijama. Sklone su idealiziranju propalih veza i izbjegavanju konkretnih završetaka, radije puštajući da se odnos jednostavno raspline. Oporavak za njih leži u kreativnosti i duhovnosti, kroz koje pronalaze put natrag na površinu.

Foto: Shutterstock

Lav i vaga: Povrijeđeni ego i narušena harmonija

Lavovi vole biti zaljubljeni i u centru pažnje. Kad oni iniciraju prekid, oporavljaju se relativno brzo. Međutim, ako su ostavljeni, njihov ponos je duboko povrijeđen.

Reagiraju dramatično, ne skrivajući svoju patnju, a ponekad je teško razlučiti radi li se o slomljenom srcu ili povrijeđenoj sujeti. Ipak, kao otporna bića, uvijek pronađu put natrag prema svjetlu, okruženi prijateljima koji ih podsjećaju na njihovu vrijednost.

Vage teže harmoniji i ravnoteži, pa je prekid za njih izrazito neugodno iskustvo. Često ostaju opsjednute bivšim partnerima, nadajući se pomirenju. Učinit će sve da se rastanak odvije u dobrim odnosima jer im je, osim ljubavi, iznimno stalo i do vlastite reputacije.

Brz oporavak i novi početak

Nasuprot onima koji dugo pate, neki znakovi imaju nevjerojatnu sposobnost brzog oporavka. Prekid vide kao priliku za novi početak i ne dopuštaju da ih tuga dugo drži na mjestu.

Ovan, kao prvi znak zodijaka, prekidu pristupa kao natjecanju koje mora pobijediti. Radije će ostaviti nego biti ostavljen, a nakon prekida se odmah baca u akciju - bilo da je riječ o novim projektima, intenzivnom vježbanju ili brzom ulasku u novu vezu. Ne gube vrijeme na plakanje, već energiju usmjeravaju prema budućnosti.

Blizanci se s prekidom nose onako kako se nose sa svime - komunikacijom. Svoju dramu pretvaraju u priče koje dijele s prijateljima, analiziraju situaciju i brzo pronalaze nove interese. Njihova prilagodljivost i društvenost pomažu im da popune prazninu i nastave dalje bez previše osvrtanja.

Strijelac na kraj veze gleda kao na završetak jednog poglavlja u svojoj velikoj životnoj avanturi. Sloboda im je ključna, pa se nakon prekida lako spakiraju i krenu dalje, kao da veza nikada nije ni postojala. Fokusiraju se na putovanja, nova iskustva i optimistično gledaju prema onome što ih čeka.

Vodenjak i jarac prekidima pristupaju s intelektualne i praktične strane. Vodenjak će analizirati uspjehe i neuspjehe veze s gotovo znanstvenom distancom, dok će se jarac, poznat po svojoj stoičkoj prirodi, fokusirati na posao i dugoročne ciljeve.

Za njih je slomljeno srce samo još jedna životna činjenica koju treba prihvatiti i preboljeti.

Foto: Shutterstock

Mogu li bivši partneri ostati prijatelji?

Dok je za neke prekid konačan kraj svakog odnosa, drugi uspijevaju transformirati ljubav u prijateljstvo. Sposobnost održavanja dobrih odnosa s bivšim partnerima često je odlika zračnih i nekih vatrenih znakova.

Prema astrološkim analizama, vage su na vrhu liste onih koji ostaju prijatelji s bivšima. Njihova potreba za skladom i diplomatske vještine omogućuju im da sačuvaju odnos.

Slijede ih blizanci, koji zbog svoje komunikativnosti i neopterećenosti lako prelaze iz romantične u prijateljsku zonu. Vodenjaci cijene intelektualnu povezanost i često bivše partnere zadržavaju u svom širokom krugu prijatelja.

Strijelci su također skloni prijateljstvu jer su optimistični i ne vole dramu. Čak i pragmatične djevice često teže održavanju odnosa, koristeći svoje analitičke vještine za bezbolan prijelaz.

S druge strane, neki znakovi poput raka i riba mogu pristati na prijateljstvo, ali često iz skrivenih motiva, kako bi ostali blizu osobe koju još nisu preboljeli ili kako bi zadržali privid kontrole.