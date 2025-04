BARK AND JUMP / Psi iz Hrvatske, Italije i Slovenije pokazali su svoje vještine u Šmriki. Najviše bodova donosi zabava

Vodimo vas na natjecanje na kojem se vještina boduje, ali najviše bodova donosi zabava. Psima u formi domaćin je bila Šmrika kod Crikvenice.

Bark and Jump natjecanje, dakle, lajanje i skakanje. A ako je suditi po imenu tu nema greške. Znaju lajati, znaju skakati, ali znaju savladati i sve ove prepreke. To su psi iz cijele Hrvatske, Italije i Slovenije pokazali danas u Šmriki. Neki su nastup doveli do savršenstva.

Sve se boduje, pobjednici se kvalificiraju i za europsko natjecanje. Ali najvrjedniji bodovi bili su zabava pasa i njihovih vlasnika, koji su i sami prošli puno treninga.

Više pogledajte u prilogu