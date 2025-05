OBA VOZAČA SU UHIĆENA / Policajac iz Siska za RTL Danas razotkrio pravu istinu o prometnoj nesreći na A3: 'Mi nismo utvrdili postojanje...'

Nedjeljno jutro stravično je počelo na autocesti A3. Dvoje je poginulih i više od 30 ozlijeđenih. Vatrogasci svjedoče o užasu koji su zatekli, ali i ističu - sreća u nesreći je što se autobus pun putnika nije i zapalio.

Vlasnik prijevozničke tvrtke "Halilović BUS" rekao je da je u šoku zbog svega što se dogodilo te da je razgovarao s vozačem autobusa kako su izgledale posljednje minute prije udarca.

Vlasnik tog autobusnog prijevoznika, rekao nam je i da je njegov sin bio u tom autobusu. On je isto vozač i taman su se nekoliko kilometara prije same nesreće on i drugi vozač zamijenili u vožnji, kako to prema pravilima i inače treba biti.

